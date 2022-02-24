197 149 193
Путін оголосив війну проти України. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків терористів "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Путіну до росіян.
"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України.
Путін додав, що розраховує на консолідовану позицію російського парламенту щодо початку військової операції на Донбасі.
Топ коментарі
+39 Артем Шаборонко
показати весь коментар24.02.2022 05:29
+39 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар24.02.2022 05:31
+29 Андрей Войтович
показати весь коментар24.02.2022 05:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Заказано руководством МО РФ 45 тысяч мешков для трупов (ссылок полно в Гугле)
Эта заниженная цифра составляет 1/4 числа всего военного персонала, дислоцированного сейчас на границе Украины.
Не то, чтобы это енералов российских когда останавливало, но как-то слабо энтузиазм проявляет российский лохсторат по поводу асвабаждения Украины.
Так что то, что имеем сейчас в Украине - это принуждение Бубочки к оглашению капитуляции.
Бубочка, не против капитулировать, он уже подписал, но он огласить колеблется, ибо его нейтрализуют промеж глаз, Данилова тож.
A Ukraina, naskoljko nam izvestno moskoviju napadatj vrode ne sobiralasj...
Расія гори в огні
Він ********
Бо якщо ні, то наступний раз ви вже заглядатимете у дуло автомата російського окупанта. Але то вже буде останній раз...
Потому как все хто поддерживает такой геноцид автоматом становяться военными преступниками... Или свои же прирежут, потому как такую хрень на этой Земле терпеть никто не обязан!!!
Думаю можем праздновать победу!!!
Это жесть какая ЭПИЧНАЯ смена власти в ху*стане, просто ЖЕСТЬ!!!
Слава Украине!
Слава Украине!
Им же запрещено пользоваться общественным транспортом в Киеве?
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
ДАУНЕЦК БУДЕТ РАЗРУШЕН!!!
Или уйти в отставку и организовать превыборы!
В Белгороде и Белгородской области в школах отменены занятия, все будут сидеть по домам.
Они же, вроде, на своей территории больше никогда не собирались воевать, согласно доктрине МО РФ?
Это же, вроде, согласно Небендзе, просто "операция"?
если наши военные дрогнут, этот взбесившийся дед кабаев уничтожит города Украины, мирное население..
народ Украины никогда не должен прощать кабаева, начавшего бомбить наши города, пока мирные люди спали и убивать украинцев в Украине..
Он врёт не миру, он врёт для своих опарышей (aka рабсиане). По всему миру показывают и цитируют слова *****, где он прямым текстом угрожает не Украине, а всем остльным странам.
Храни Бог украинских воинов.
Все просто.
ОТО ЩО Я СКАЖУ НА ЦЕ -
Путин объявил войну против Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3318500