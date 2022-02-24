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Путін оголосив війну проти України. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків терористів "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Путіну до росіян.

"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України.

Путін додав, що розраховує на консолідовану позицію російського парламенту щодо початку військової операції на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може атакувати будь-якої миті, - Пентагон

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Ублюдок
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24.02.2022 05:29
+39
"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України. Джерело: https://censor.net/ua/n3318500


ЩОБ ТИ ЗДОХЛА КРИСА І МОСКОВСЬКА ІМПЕРІЯ РАЗОМ З ТОБОЮ.
Це той випадок коли гарні росіяни будуть в гарних трунах, а погані в поганих
Москва вибрала бути знищенною.
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24.02.2022 05:31
+29
Братья-Украинцы, задайте жару погани оккупантской!

смерть московии!
Слава Украине!
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24.02.2022 05:32
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Ну как бы Вам объяснить.
Заказано руководством МО РФ 45 тысяч мешков для трупов (ссылок полно в Гугле)
Эта заниженная цифра составляет 1/4 числа всего военного персонала, дислоцированного сейчас на границе Украины.
Не то, чтобы это енералов российских когда останавливало, но как-то слабо энтузиазм проявляет российский лохсторат по поводу асвабаждения Украины.
Так что то, что имеем сейчас в Украине - это принуждение Бубочки к оглашению капитуляции.
Бубочка, не против капитулировать, он уже подписал, но он огласить колеблется, ибо его нейтрализуют промеж глаз, Данилова тож.
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24.02.2022 07:52 Відповісти
В Лисичанськ (Луганська область) тихо.
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24.02.2022 05:48 Відповісти
Смертельно хворий виродок ***** веде Світ до кінця Історії Людства ! Герострат сьогодення?! Россияне убейте выродка, он ВАМ пообещал Рай , врет он, будет Ад всем тем кто сюда войдёт! Смерть путинским фашистам, врагам человечества!
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24.02.2022 08:25 Відповісти
Тасм, еще с 2014го до Золотого и Крымского, все пристреляно и укреплено! Самый непробиваемый участок, включая пво.
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24.02.2022 08:44 Відповісти
Смертельно хворий виродок- *****, веде Світ до кінця Історії Людства ! Герострат сьогодення?! +Россияне, уничтожте выродка, он ВАМ пообещал Рай , врет он, будет Ад всем тем кто сюда войдёт! Смерть путинским фашистам, врагам человечества!
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24.02.2022 09:55 Відповісти
Дніпро: було чуто здалека 2 вибухи, і трохи згодом ще один.
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24.02.2022 05:48 Відповісти
Войну ведуть банкіри руками Кремля. Вони звільняють від нас територію як у 1930-ті роки.
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24.02.2022 05:48 Відповісти
Я довго попереджав, що першим ділом треба нейтралізувати хабадних саботажників. Вони проти нас.
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24.02.2022 05:50 Відповісти
Що, кацапці, так і не вивчили українську мову, да ???
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24.02.2022 05:55 Відповісти
Ау,зеленский!Ты где???
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24.02.2022 06:13 Відповісти
он уже объявил военное положение
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24.02.2022 07:39 Відповісти
в ДНІПРІ теж бумкнуло щось
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24.02.2022 06:14 Відповісти
В Киеве слышны взрывы!
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24.02.2022 06:21 Відповісти
путин : х у й л о !
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24.02.2022 06:21 Відповісти
Как гитлер,**** напал...
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24.02.2022 06:23 Відповісти
Chuže togo. Gitler togda prosto na paru nedelj operedil plany sralina na 5 ijulia 41-go.
A Ukraina, naskoljko nam izvestno moskoviju napadatj vrode ne sobiralasj...
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24.02.2022 10:39 Відповісти
Напал,как гитлер...
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24.02.2022 06:24 Відповісти
пойдет под трибунал. Это вопрос времени
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24.02.2022 06:26 Відповісти
Нет. Оно чувствует, что скоро издохнет, но перед этим хочет утянуть с собой весь мир .
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24.02.2022 07:01 Відповісти
Это ты про Зеленского ?
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25.02.2022 18:37 Відповісти
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24.02.2022 07:27 Відповісти
хорошо бы поконкретнее. кого он имел ввиду.
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24.02.2022 08:53 Відповісти
Niurnberg '45 byl? Byl. Tak pora nakonec to i Moksve '2023 bytj.
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24.02.2022 10:37 Відповісти
Что,в Броварах?
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24.02.2022 06:30 Відповісти
Путін і є Гітлером 21століття !
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24.02.2022 06:37 Відповісти
хоче ввійти в історію як Гітлер, але залишиться як х...ло
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24.02.2022 06:50 Відповісти
и в 5 утра бросить бомбу на Киев - недочеловек
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24.02.2022 06:39 Відповісти
Без паніки, але без жалю до агресора.
Расія гори в огні
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24.02.2022 06:40 Відповісти
где живет мураев?
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24.02.2022 06:46 Відповісти
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24.02.2022 07:17 Відповісти
А Медведчук?
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24.02.2022 07:17 Відповісти
"Путин пригрозил миру ядерным оружием, если кто-то решит вмешаться."
Він ********
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24.02.2022 06:55 Відповісти
**** лысая! Чтоб ты сдохло как можно быстрее!
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24.02.2022 07:12 Відповісти
***** ти кончений про яку дружбу з ким ***** щоб ти здохло **** ботоксна це піздец
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24.02.2022 07:21 Відповісти
Хто ще збирався ніпанівать, аддіннародіть та заглядать у очі ***** - зараз ваш останній шанс щось зрозуміти в цьому житті.
Бо якщо ні, то наступний раз ви вже заглядатимете у дуло автомата російського окупанта. Але то вже буде останній раз...
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24.02.2022 07:25 Відповісти
Украина 8 лет заявляла, что воюет с Россией. Теперь есть возможность проверить
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24.02.2022 07:25 Відповісти
Тварь, вот и проверим...
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24.02.2022 07:37 Відповісти
Кремлеботи та ідіоти -на цензор,сіяти паніку,я в воєнкомат...
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24.02.2022 07:30 Відповісти
Бережи себе!
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24.02.2022 08:23 Відповісти
У Луцьку чутно було вибухи на військовому аеродромі і виднілася заграва.
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24.02.2022 07:35 Відповісти
Та какую зброю, теперь США обязаны провести ограниченую спецоперацию и принудительно сменить власть в ху*лостане!!!
Потому как все хто поддерживает такой геноцид автоматом становяться военными преступниками... Или свои же прирежут, потому как такую хрень на этой Земле терпеть никто не обязан!!!
Думаю можем праздновать победу!!!
Это жесть какая ЭПИЧНАЯ смена власти в ху*стане, просто ЖЕСТЬ!!!
Слава Украине!
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24.02.2022 07:36 Відповісти
Блин всю ночь не спал, тут ты ПРАВ на 100500++ , перенервничал, думаю нужно идти спать...
Слава Украине!
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24.02.2022 07:41 Відповісти
***,где разрыв дипотношений,где аресты опзжшников,где признание россии как государства-террориста,где официальные сравнения путина с Гитлером?
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24.02.2022 07:37 Відповісти
Слышь ты провокатор. Иди в военкомат и получай оружие
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24.02.2022 07:38 Відповісти
Гори в аду, плешивый ублюдок!
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24.02.2022 07:39 Відповісти
Педалик, объясни пожалуйста, как невакцинированным резервистам доехать до военкоматов?
Им же запрещено пользоваться общественным транспортом в Киеве?
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24.02.2022 07:40 Відповісти
Здохни, кацапська курва.
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24.02.2022 07:48 Відповісти
CMЕPTЬ PУCHЕ!!!
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
ДАУНЕЦК БУДЕТ РАЗРУШЕН!!!
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24.02.2022 07:40 Відповісти
Думаю единственный достойный ход Зеленского: сложить полномочия и прередать власть ПОРОХУ!!!!

Или уйти в отставку и организовать превыборы!
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24.02.2022 07:43 Відповісти
Думаю ,что тебе надо меньше пистеть и идти в военкомат.
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24.02.2022 09:26 Відповісти
Нацистов надо уничтожать!
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24.02.2022 07:41 Відповісти
Надо было еще 8 лет назад уничтожать рашистких нацистов.
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24.02.2022 07:57 Відповісти
Я в ****! Держись Украина!
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24.02.2022 07:41 Відповісти
Новость есть, знаковая.
В Белгороде и Белгородской области в школах отменены занятия, все будут сидеть по домам.
Они же, вроде, на своей территории больше никогда не собирались воевать, согласно доктрине МО РФ?
Это же, вроде, согласно Небендзе, просто "операция"?
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24.02.2022 07:42 Відповісти
Не паникуем, Украина победит! Слава Украине!
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24.02.2022 07:46 Відповісти
Украина,держитесь братья!
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24.02.2022 07:49 Відповісти
хочется от всей души пожелать уроженцу *********** педофилу путьке медленной лютой смерти...
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24.02.2022 07:55 Відповісти
Говорит, что целью не есть оккупация Украины. Сколько раз уже этот мерзотный маньяк брехал. Ему верить, себя не уважать.
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24.02.2022 08:03 Відповісти
При Порохе этот огрызок ***** боялся даже подумать о полномасштабной войне с Украиной, а при найвелычнишом говнокомандующем вселенной бубе криворогом решился. Только этот лысый дрыщ не учел, что он воюет с ВСУ, которые за 8 лет стали грозной силой, а не с бубой, который все еще мечтает вылизать ему тухес.
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24.02.2022 08:17 Відповісти
напало в 5 утра, подло, когда мирные люди спали.. бомбит мирные города и врёт всему миру, что в Украине хунта..
если наши военные дрогнут, этот взбесившийся дед кабаев уничтожит города Украины, мирное население..
народ Украины никогда не должен прощать кабаева, начавшего бомбить наши города, пока мирные люди спали и убивать украинцев в Украине..
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24.02.2022 08:17 Відповісти
> бомбит мирные города и врёт всему миру

Он врёт не миру, он врёт для своих опарышей (aka рабсиане). По всему миру показывают и цитируют слова *****, где он прямым текстом угрожает не Украине, а всем остльным странам.

Храни Бог украинских воинов.
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24.02.2022 12:06 Відповісти
Ублюдок ! И как ты думаешь поработить многомилилоный народ ? Украинцы єто не стадо росиян
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24.02.2022 08:18 Відповісти
Чмо кремлівське розраховує на СЛАБО і здачу Зе Криму і Донбасу .
Все просто.
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24.02.2022 08:22 Відповісти
Еще и напал сволочь рано утром когда все еще спали, трус проклятый !
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24.02.2022 08:33 Відповісти
На то вони і шакали що нападають на людей як боягузи
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24.02.2022 08:36 Відповісти
Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків терористів "ДНР" та "ЛНР". Джерело: https://censor.net/ua/n3318500


ОТО ЩО Я СКАЖУ НА ЦЕ -

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24.02.2022 08:21 Відповісти
Старый маразматик
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24.02.2022 08:50 Відповісти
и не скрутит *******
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24.02.2022 08:58 Відповісти


Путин объявил войну против Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3318500

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24.02.2022 09:14 Відповісти
Ну что же. Не мы это начали, но мы закончим. Остановимся на границе с Китаем.
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24.02.2022 09:15 Відповісти
Казахстан - может быть следующим. Нужно остановить воров коммунистов - перевёртышей!
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24.02.2022 09:16 Відповісти
Никакой паники братья, верим в ВСУ, волонтерим, помогаем чем, можем. Формируем отряды самообороны и готовимся клепать ватных тварей.
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24.02.2022 09:25 Відповісти
РОЗБОМБИТИ КЕРЧЕНСЬКИЙ МІСТ!!!!!!!!!! ВЖЕ!!!!!!!!!
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24.02.2022 09:33 Відповісти
это всё равно, что бомбить пустой лес. Понимэйшин куда я веду
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28.04.2022 08:16 Відповісти
Господи Боже, будь ласка, дай сил менi перед зустрiччу з Тобою, забрати з собою не менше 4-х кацапiв. Амiнь
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24.02.2022 09:36 Відповісти
Мы злой росийской нечисти загоним пулю в лоб.Губитель человечества ******** народ.
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24.02.2022 09:52 Відповісти
Смертельно хворий виродок- *****, веде Світ до кінця Історії Людства ! Герострат сьогодення?! +Россияне, уничтожте выродка, он ВАМ пообещал Рай , врет он, будет Ад всем тем кто сюда войдёт! Смерть путинским фашистам, врагам человечества!
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24.02.2022 09:54 Відповісти
подлая поганая мразь,будь ты проклята навеки и гори в аду!!!! УКРАИНЦЫ,родненькие вы выстоите,я верю!с вами Бог!
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24.02.2022 09:58 Відповісти
Не сомневайтесь даже,хуйло с его бандой будет повешен на красной площади!
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24.02.2022 10:41 Відповісти
подлый кабаев не объявило войну Украине, а подло напало на Украину в 5 утра, когда мирные люди спали..
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24.02.2022 10:00 Відповісти
Посчитайте,1 танк козломордых,40 тон,1кг металобрухту=8грн,-=320 000грн,давай рашистские ****** в АД
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24.02.2022 10:40 Відповісти
ТУПЕНЬ !!!
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25.02.2022 05:51 Відповісти
Быстрей собирайте манатки , в России ещё много объектов не достроено . Нам пленные нужны !
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25.02.2022 18:47 Відповісти
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