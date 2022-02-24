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Путин объявил войну против Украины. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей террористов "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Путина к россиянам.
"Мною было принято решение о проведении специальной военной операции", - заявил Путин, добавив, что ее цель не оккупация Украины.
Путин добавил, что рассчитывает на консолидированную позицию российского парламента по поводу начала военной операции на Донбассе.
Топ комментарии
+39 Артем Шаборонко
показать весь комментарий24.02.2022 05:29
+39 BanderaVbyv Moscoviyu
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+29 Андрей Войтович
показать весь комментарий24.02.2022 05:32
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Заказано руководством МО РФ 45 тысяч мешков для трупов (ссылок полно в Гугле)
Эта заниженная цифра составляет 1/4 числа всего военного персонала, дислоцированного сейчас на границе Украины.
Не то, чтобы это енералов российских когда останавливало, но как-то слабо энтузиазм проявляет российский лохсторат по поводу асвабаждения Украины.
Так что то, что имеем сейчас в Украине - это принуждение Бубочки к оглашению капитуляции.
Бубочка, не против капитулировать, он уже подписал, но он огласить колеблется, ибо его нейтрализуют промеж глаз, Данилова тож.
A Ukraina, naskoljko nam izvestno moskoviju napadatj vrode ne sobiralasj...
Расія гори в огні
Він ********
Бо якщо ні, то наступний раз ви вже заглядатимете у дуло автомата російського окупанта. Але то вже буде останній раз...
Потому как все хто поддерживает такой геноцид автоматом становяться военными преступниками... Или свои же прирежут, потому как такую хрень на этой Земле терпеть никто не обязан!!!
Думаю можем праздновать победу!!!
Это жесть какая ЭПИЧНАЯ смена власти в ху*стане, просто ЖЕСТЬ!!!
Слава Украине!
Слава Украине!
Им же запрещено пользоваться общественным транспортом в Киеве?
CMEPTЬ PУCHЯBЫM CBИHOCOБAKAM!!!
ДАУНЕЦК БУДЕТ РАЗРУШЕН!!!
Или уйти в отставку и организовать превыборы!
В Белгороде и Белгородской области в школах отменены занятия, все будут сидеть по домам.
Они же, вроде, на своей территории больше никогда не собирались воевать, согласно доктрине МО РФ?
Это же, вроде, согласно Небендзе, просто "операция"?
если наши военные дрогнут, этот взбесившийся дед кабаев уничтожит города Украины, мирное население..
народ Украины никогда не должен прощать кабаева, начавшего бомбить наши города, пока мирные люди спали и убивать украинцев в Украине..
Он врёт не миру, он врёт для своих опарышей (aka рабсиане). По всему миру показывают и цитируют слова *****, где он прямым текстом угрожает не Украине, а всем остльным странам.
Храни Бог украинских воинов.
Все просто.
ОТО ЩО Я СКАЖУ НА ЦЕ -
Путин объявил войну против Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3318500