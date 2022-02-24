Путин объявил войну против Украины. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей террористов "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Путина к россиянам.

"Мною было принято решение о проведении специальной военной операции", - заявил Путин, добавив, что ее цель не оккупация Украины.

Путин добавил, что рассчитывает на консолидированную позицию российского парламента по поводу начала военной операции на Донбассе.

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