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Мы вводим военное положение на всей территории Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции против Украины. Россия нанесла удар по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в срочном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции против Украины. Россия нанесла удар по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам", - отметил он.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", – добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин объявил войну против Украины. ВИДЕО

Он также призвал украинцев не паниковать.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
порезал все бюджеты на ракеты ... теперь иди руками их лови клоун
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24.02.2022 06:53
+28
А ти **** загляни в очко ***** !!!!!
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24.02.2022 06:52
+27
нужно что бы военные руководили а не проснувшийся очкозаглядатель
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24.02.2022 06:53
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Какая военная инфрастуктура, олень? Атакуют гражданские аэропорты, в т.ч.
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24.02.2022 06:52 Ответить
Кацапи везли понтонний на грузових машинах.
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24.02.2022 07:24 Ответить
Ну что,клован заглянул ***** в глаза?
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24.02.2022 08:00 Ответить
А ти **** загляни в очко ***** !!!!!
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24.02.2022 06:52 Ответить
Обстріли зупиняться .
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24.02.2022 06:54 Ответить
де сліпий Резніков????
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24.02.2022 06:52 Ответить
Расстрелять ублюдка московского
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24.02.2022 07:02 Ответить
зеленский, резников, арахамия и прочая проросийская шелупонь..
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24.02.2022 07:09 Ответить
***. А ми і не чуємо!!!!! Військовий стан де?
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24.02.2022 06:53 Ответить
Объявили уже
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24.02.2022 06:58 Ответить
аби тільки щось ляпнути
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24.02.2022 07:03 Ответить
какая неожиданность...
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24.02.2022 06:53 Ответить
Смерть російським окупантам
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24.02.2022 06:53 Ответить
порезал все бюджеты на ракеты ... теперь иди руками их лови клоун
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24.02.2022 06:53 Ответить
нужно что бы военные руководили а не проснувшийся очкозаглядатель
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24.02.2022 06:53 Ответить
Очкозаглядатель - свежо
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24.02.2022 06:59 Ответить
Блин он же теперь дороги строить не сможет..,
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24.02.2022 07:08 Ответить
а най ви повиздихали б, двбби якi привели вiйну на нашу землю...
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24.02.2022 06:57 Ответить
Україна вводить пекельні санкції проти країни-агресора!
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
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24.02.2022 07:10 Ответить
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24.02.2022 07:24 Ответить
Едко😀 +300％
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24.02.2022 08:03 Ответить
говорят о десанте в одессе.тро дали оружие?
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24.02.2022 06:55 Ответить
В Одессе были пуски ПВО., Один сильный прилет на школьный аэродром.
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24.02.2022 08:02 Ответить
Та какой в жопу десант, вы что там совсем поехали. Меньше фильмы смотрите. Пускать десант в города забитые военными, можно сразу себе харакири в воздухе делать
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24.02.2022 08:13 Ответить
Как бы нужно объявить состояние войны с рашкой, где это?
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24.02.2022 06:55 Ответить
как раз и дороги построенные к месту пришлись. Ворюга
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24.02.2022 06:55 Ответить
Кульбакино
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24.02.2022 06:58 Ответить
росийские военные самолеты разбомбили аэродром в кульбакино. ПВО спят
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24.02.2022 07:03 Ответить
Америкосы летали летали со своими разведчиками и обосрались.
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24.02.2022 07:20 Ответить
руснявое, пшло вон, тут водки нет.
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24.02.2022 07:28 Ответить
Слава Украине!
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24.02.2022 07:35 Ответить
Всрысь уже. Где там дороги все построил?
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24.02.2022 06:56 Ответить
Хто може, безперестанно моліться за Україну!
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24.02.2022 06:57 Ответить
Ну че как? На дорогах кацапов укачивать не будет?. Долбо...ба кусок.
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24.02.2022 06:57 Ответить
Технику и Байрактары хоть спрятали или пойдем вилами воевать?
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24.02.2022 06:58 Ответить
Ну шо зеленый выползень, дозаглядався у глаз куйла? Войну окончил? Я лично уверен, был бы у руля Порох, на текущий момент ни чего бы не было, а засрашка сидела бы тихонечко!
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24.02.2022 06:59 Ответить
Скорее всего та же история была бы. Оно просто конченное, у него нет авторитетов, а русня ему хлопает. Я про ***** если что.
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24.02.2022 07:01 Ответить
На море бы такой х...ни точно не было. Этот олень криворожский забрал иск из ИМО. Раиссю могли прижать с их торговым флотом по всему миру.
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24.02.2022 07:04 Ответить
Согласен. Пожал бы руку, да и обнял. А тот бы сделал задуманное. Вспомните отношения Сташевского и Коновальца. Коновалец с ним и в баню и в пивнухи. А закончилось все конфетками со взрывчаткой. В общем Гэбне верить, себя не уважать
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24.02.2022 08:11 Ответить
Нарешті. З запізненням на 8 років.
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24.02.2022 07:00 Ответить
Закройте каменты, Бутусов. Напало *****, а ботам виноват президент Украины.
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24.02.2022 07:02 Ответить
цих ботів доведеться мочити разом з кацапами
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24.02.2022 07:06 Ответить
Мочить надо вас, уроды выбравшие фсбшного нарика в президенты во время войны. Довольны, вы твари- защитой страны, а? Ребята на передке без броников и касок, топлива не хватает, а он дороги строит для окупантов. Идите , теперь , зеленогнойные уроды- и защищайте страну. Или опять это только порохоботам надо? А вы только киздеть ************ херню тут можете. Суки вы
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24.02.2022 07:22 Ответить
А тех, кто 3 месяца умышленно саботировал подготовку к обороне, хрюкая шо это западная дезинформационная кампания, не надо мочить?
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24.02.2022 07:30 Ответить
Завжди хейтив бубочку, голосував за Пороха, але зараз не на часі влаштовувати срачі - цього москалі і хочуть від нас. Поки президент дійсно президент, а не особа що побігла підписувати капітуляцію - ми повинні, якщо і не прямо єднатися навколо нього, то хоча б стати нейтральними, хоча б на час гарячої фази повномасштабної війни, а там подивимось.
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24.02.2022 07:02 Ответить
**** камандіре!
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24.02.2022 07:02 Ответить
А де преЗЕдент дерьмак .??
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24.02.2022 07:03 Ответить
Иди застрелись, паскуда! Пока не поздно выберите Порошенко спикером ВР, а сам уйди в отставку!
Порошенко тогда станет верховным !!!
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24.02.2022 07:03 Ответить
свою миссию Зеленский завершил, Иуда проклятый...
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24.02.2022 07:04 Ответить
то про що знало тока ти, блазень (вам не скажу), і ЗСУ?
тебе, наркота-ідіота повісять.
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24.02.2022 07:06 Ответить
Зеленському хвала, хто гавкає проти, парашний бот!
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24.02.2022 07:06 Ответить
на хрен иди
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24.02.2022 07:11 Ответить
на *** іди.
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24.02.2022 07:09 Ответить
Пий пиво і не пи...ди!
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24.02.2022 07:19 Ответить
Хватит сраться! Вы украинцы или кто? Война началась а вы грызетесь!
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24.02.2022 07:13 Ответить
Зараз требо встигнути роздати стілецьку зброю 5 млн. громадян .

Але не вибухівку , бо це для родин небеспечно . А ось "Калаш" з 5 магазинами не потребує такої обережності .
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24.02.2022 07:15 Ответить
великий запроваджуватель! - ґімно людина.
пастор - ти потртібен!!!!
давай вже виходь!
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24.02.2022 07:17 Ответить
Пасть свою закрой с той стороны! Возвращайся с Америки, ставай в наши ряды, потом будешь иметь право что-то вякнуть. Хандон!
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24.02.2022 07:29 Ответить
після 505190 комменти не приймаютья - ти не знав, рюз'ґе?
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24.02.2022 07:32 Ответить
які міста зайнати кацапнею?
шо за муйня "агрессор атакував" - Київ наш?
бубіна дача наша?
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24.02.2022 07:24 Ответить
Зе має подати терміново заяву про відставку з посади президента.
До цього запроданця віри нема і на 0,01%.
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24.02.2022 07:25 Ответить
Где Ермак, мать его????????
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24.02.2022 07:33 Ответить
А ПОТРІБНО БУЛО ВЧОРА!
І ЩЕ ВЧОРА СФОРМУВАТИ ВОЄННІ АДМІННІСТРАЦІЇ!
Але гниди думали насамперед про себе та як захиститись від народу!
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24.02.2022 07:41 Ответить
все будет, главное, не паниковать, мир проснулся другим, Рашка как государство скоро перестанет существовать
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24.02.2022 07:59 Ответить
Каждый кацап должен сдохнуть! Слава Украине!
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24.02.2022 07:58 Ответить
Не ссы, до Берлина дошли, дойдем до Минска и Москвы. Всему свое время.
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24.02.2022 08:11 Ответить
ну вот, напали и теперь сдохнут
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24.02.2022 08:16 Ответить
Стесняюсь спросить ,а разрыв дип.отношений ,досi не на часi
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24.02.2022 08:23 Ответить
Ты ****** Зеленсеий , это не операция в Украине ,а ***** объявил войну . С этим ссыкуном ничего хорошего ждать не приходится
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24.02.2022 08:26 Ответить
Придурок это не военная операция ху"ла,Это обьявление войны!
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24.02.2022 08:29 Ответить
 
 