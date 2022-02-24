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Мы вводим военное положение на всей территории Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции против Украины. Россия нанесла удар по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в срочном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции против Украины. Россия нанесла удар по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам", - отметил он.
"Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", – добавил он.
Он также призвал украинцев не паниковать.
Топ комментарии
+30 Руслан Жгун
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+28 Тетяна Єжова
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+27 Aleks_15
показать весь комментарий24.02.2022 06:53
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1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
Порошенко тогда станет верховным !!!
тебе, наркота-ідіота повісять.
Але не вибухівку , бо це для родин небеспечно . А ось "Калаш" з 5 магазинами не потребує такої обережності .
пастор - ти потртібен!!!!
давай вже виходь!
шо за муйня "агрессор атакував" - Київ наш?
бубіна дача наша?
До цього запроданця віри нема і на 0,01%.
І ЩЕ ВЧОРА СФОРМУВАТИ ВОЄННІ АДМІННІСТРАЦІЇ!
Але гниди думали насамперед про себе та як захиститись від народу!