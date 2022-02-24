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Оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області, - глава ОДА Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області, - глава ОДА Гайдай

Сьогодні, 24 лютого 2022 року, оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області о 05:50.

Про це написав у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області. Власники автотранспорту (мають. -Ред.) використовувати власні можливості та рухатись в напрямку міста Дніпро", - зазначив він.

Для тих, хто не має можливості евакуюватися самостійно – організовано евакуацію з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове.

Місце збору на вказаних залізничних вокзалах.

Під час проведення евакуації прохання зберігати спокій та прислуховуватися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Под горловкой путинососы пытаются прорваться .Слышно даже в Енакиево .Украина победит !
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24.02.2022 07:06
+4
В нас літає реактивна авіація.Хмельницька область.
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24.02.2022 07:05
+3
Это наша авиация, спокойствие!
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24.02.2022 07:08
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В нас літає реактивна авіація.Хмельницька область.
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24.02.2022 07:05 Відповісти
То подняли самалеты с старкона бьют по аэродромах
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24.02.2022 07:08 Відповісти
Это наша авиация, спокойствие!
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24.02.2022 07:08 Відповісти
Я зрозумів одразу.Багато летіло.Надіюсь,добре засмажить москалів.
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24.02.2022 07:17 Відповісти
Под горловкой путинососы пытаются прорваться .Слышно даже в Енакиево .Украина победит !
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24.02.2022 07:06 Відповісти
А как туда доехать???
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24.02.2022 07:09 Відповісти
По меловому проехала техника с z
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24.02.2022 07:10 Відповісти
Меловое это где? какая область
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24.02.2022 07:17 Відповісти
Яка евакуація, куди...
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24.02.2022 07:11 Відповісти
це якийсь фейк,чи акаунт Гайдая зламано.
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24.02.2022 07:12 Відповісти
УДАРАМИ ХОТЯТ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ, А ТЕПЕРЬ ПОПРУТ ТАНКАМИ.
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24.02.2022 07:12 Відповісти
откуда бы не били, нужно давать ответ, и все равно есть там население или нет
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24.02.2022 07:17 Відповісти
 
 