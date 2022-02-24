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Байдена інформують про ситуацію в Україні, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байдена інформують про ситуацію в Україні, - Псакі

Президента США Джо Байдена постійно тримають у курсі розвитку ситуації в Україні.

Про це у Twitter повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент, (голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США) Марк Міллі були проінформовані держсекретарем Блінкеном, міністром оборони Остіном, радником з безпеки Джейком Салліваном про напад російських збройних сил на Україну", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: США та їхні союзники дадуть відповідь на напад Росії на Україну, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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