Байдена інформують про ситуацію в Україні, - Псакі
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Президента США Джо Байдена постійно тримають у курсі розвитку ситуації в Україні.
Про це у Twitter повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент, (голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США) Марк Міллі були проінформовані держсекретарем Блінкеном, міністром оборони Остіном, радником з безпеки Джейком Салліваном про напад російських збройних сил на Україну", - йдеться в повідомленні.
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