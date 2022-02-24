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В двох районах Черкащини оголошено евакуацію, - глава ОДА Скічко

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В двох районах Черкащини оголошено евакуацію, - глава ОДА Скічко

У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський та Черкаський райони.

Про це у Facebook повідомив глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Найближчим часом буде відомий рівень загрози для Черкащини і наш план дій. Відразу все вам повідомлю! На цю хвилину ситуація така. УМАНСЬКИЙ РАЙОН: оголошуємо евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок. Скоро прибудуть автобуси. У кого є власний транспорт - скористайтеся ним!" - йдеться в повідомленні.

"ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН: військова частина в Дубіївці зазнала атаки. Оголошуємо евакуацію населення в радіусі 16 км - щойно ухвалили це рішення на оперативному штабі. Зараз організовуємо автобуси", - додав Скічко.

Також читайте: Оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області, - глава ОДА Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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В Умані добре чуть вибухи артскладів..
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24.02.2022 07:32 Відповісти
хтось є з Одеси, чи з Маріуполя??7
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24.02.2022 07:33 Відповісти
Сирены в городе пока
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24.02.2022 07:38 Відповісти
Завдали ударів по військових складах. Наскільки великі втрати *********** бо ще ж і воювати чимось треба
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24.02.2022 07:42 Відповісти
 
 