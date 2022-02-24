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Зеленський попросив Байдена закликати американських союзників підтримати Україну, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський попросив Байдена закликати американських союзників підтримати Україну, - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом звернувся з проханням про сприяння засудженню дій Росії в Україні світовою спільнотою.

Про це повідомляє пресслужбу Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Зеленський. - Ред.) попросив мене закликати світових лідерів чітко виступити проти кричущої агресії президента Путіна та підтримати народ України. Завтра я буду зустрічатися з лідерами G7, і Сполучені Штати, наші союзники і партнери запровадять суворі санкції проти Росії. Ми й надалі надаватимемо підтримку та допомогу Україні та українському народу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Байдена інформують про ситуацію в Україні, - Псакі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
кацапня нагрянула внезапно - рівно тоді коли і попереджали.
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24.02.2022 07:46
+8
Нападение России на Украину, напомнило внезапное нападение , в 1973 г. Сирии и Египта на Израиль.
415.000 военнослужащих Израиля, против 1 162 000 военнослужащих арабских стран.
1700 танков против 3350 танков арабских стран
561 самолета против 1011 самолетов арабских стран

Боевые действия начались с удара крылатыми ракетами египетских Ту-16. Следом за ними цели атаковали 216 египетских истребителей-бомбардировщиков.
В результате удара было выведено из строя 3 израильских аэродрома

Израиль потерял 3.000 военнослужащих убитыми и 8000 раненных,
арабские страны потеряли 18 500 погибшими и 51 000 ранеными ......
Война закончилась, когда израильские войска стояли, на расстоянии 100 км от Каира и 40 км от Дамаска и собирались занять эти города.

Была создана государственная Комиссия , которая отправила в отставку генералов разведки, также было уволено военное руководство страны, которое уверяло, что мобилизацию резервистов проводить не следует, т.к. это только спровоцирует Египет и Сирию.
Кстати, Премьер- Министр Израиля подал в отставку...
Увы, агрессоры всегда терпят поражение, несмотря на превосходстве в количестве личного состава и вооружений.. Слава Украине!
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24.02.2022 07:49
+4
Теперь США обязаны провести ограниченую спецоперацию и принудительно сменить власть в ху*лостане!!!
Потому как все хто поддерживает такой геноцид автоматом становяться военными преступниками... Или свои же прирежут, потому как такую хрень на этой Земле терпеть никто не обязан!!!
Думаю можем праздновать победу!!!
Это жесть какая ЭПИЧНАЯ смена власти в ху*стане, просто ЖЕСТЬ!!!
Слава Украине!
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24.02.2022 07:48
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кацапня нагрянула внезапно - рівно тоді коли і попереджали.
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24.02.2022 07:46 Відповісти
Теперь США обязаны провести ограниченую спецоперацию и принудительно сменить власть в ху*лостане!!!
Потому как все хто поддерживает такой геноцид автоматом становяться военными преступниками... Или свои же прирежут, потому как такую хрень на этой Земле терпеть никто не обязан!!!
Думаю можем праздновать победу!!!
Это жесть какая ЭПИЧНАЯ смена власти в ху*стане, просто ЖЕСТЬ!!!
Слава Украине!
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24.02.2022 07:48 Відповісти
Та нет! Может виделичто маразматик, но думали до последнего что не пррвет.. А вот тперь все поддерживает ху*ло - автоматом становятся военными преступниками - потому думаю должны отстранить и организовать перевыборы, если там есть кто-то адекватный!!!!
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24.02.2022 08:01 Відповісти
Так что могут свои же отстранить, или каждый солдат выполняющий преступный приказ становить также военным преступником!!!
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24.02.2022 08:03 Відповісти
Согласитесь - правда в этом есть!
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24.02.2022 08:04 Відповісти
нуль - мухою в Італію.
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24.02.2022 07:48 Відповісти
Нападение России на Украину, напомнило внезапное нападение , в 1973 г. Сирии и Египта на Израиль.
415.000 военнослужащих Израиля, против 1 162 000 военнослужащих арабских стран.
1700 танков против 3350 танков арабских стран
561 самолета против 1011 самолетов арабских стран

Боевые действия начались с удара крылатыми ракетами египетских Ту-16. Следом за ними цели атаковали 216 египетских истребителей-бомбардировщиков.
В результате удара было выведено из строя 3 израильских аэродрома

Израиль потерял 3.000 военнослужащих убитыми и 8000 раненных,
арабские страны потеряли 18 500 погибшими и 51 000 ранеными ......
Война закончилась, когда израильские войска стояли, на расстоянии 100 км от Каира и 40 км от Дамаска и собирались занять эти города.

Была создана государственная Комиссия , которая отправила в отставку генералов разведки, также было уволено военное руководство страны, которое уверяло, что мобилизацию резервистов проводить не следует, т.к. это только спровоцирует Египет и Сирию.
Кстати, Премьер- Министр Израиля подал в отставку...
Увы, агрессоры всегда терпят поражение, несмотря на превосходстве в количестве личного состава и вооружений.. Слава Украине!
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24.02.2022 07:49 Відповісти
месяц оно и вся квартальная шобла ржало и хаяло Байдена а теперь побежало "просить допомогу"
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24.02.2022 07:53 Відповісти
Проблема в том, что помощь они получат, но Хамия(или как его там) по прежнему будет озвучивать нарратив Зеленского о панике.

Будут просить, получать помощь и кусать руку дающего.
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24.02.2022 08:03 Відповісти
Зеленському хвала, борися не лох, але тебе попереджали за місяць до цього!
А ти паніка!
Вір Штатам і Бритам і все буде ок!
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24.02.2022 07:49 Відповісти
Досиделись, уроды? Допереговаривались? Давайте - защищайте. Этого можно было избежать, но вы все санкциями хотели отделаться....
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24.02.2022 07:51 Відповісти
в ***** ґарантії попроси - крива босота .
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24.02.2022 08:01 Відповісти
це наша національна ґра - вибрати *****, обвинуватити штати....
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24.02.2022 08:05 Відповісти
 
 