Сигнал повітряної тривоги оголошено на Херсонщині, - ОДА
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У Херсонській області оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"УВАГА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ!!! Оголошено сигнал повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Потому как все хто поддерживает такой геноцид автоматом становяться военными преступниками... Или свои же прирежут, потому как такую хрень на этой Земле терпеть никто не обязан!!!
Думаю можем праздновать победу!!!
Это жесть какая ЭПИЧНАЯ смена власти в ху*стане, просто ЖЕСТЬ!!!
Слава Украине!