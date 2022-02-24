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Сигнал повітряної тривоги оголошено на Херсонщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сигнал повітряної тривоги оголошено на Херсонщині, - ОДА

У Херсонській області оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ!!! Оголошено сигнал повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

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Сигнал повітряної тривоги оголошено на Херсонщині, - ОДА 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Це останні потуги кацапів, перднути Україні навздогін нам на шляху на Захід. Маємо світову підтримку, буде зброя і снаряди нові. Все буде добре, Україна понад усе. Наші предки розгромили фашизм, а нам випала доля покінчити з мокшанським рашисзмом
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24.02.2022 07:54 Відповісти
Теперь США обязаны провести ограниченую спецоперацию и принудительно сменить власть в ху*лостане!!!
Потому как все хто поддерживает такой геноцид автоматом становяться военными преступниками... Или свои же прирежут, потому как такую хрень на этой Земле терпеть никто не обязан!!!
Думаю можем праздновать победу!!!
Это жесть какая ЭПИЧНАЯ смена власти в ху*стане, просто ЖЕСТЬ!!!
Слава Украине!
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24.02.2022 07:55 Відповісти
Только что прогремело 2 взрыва в в/ч ПВО в Подгорцах, Обуховский район
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24.02.2022 07:55 Відповісти
Слава ЗСУ! Україна переможе! Зберігаємо спокій. Якщо нема зброї, готуємо коктейлі Молотова
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24.02.2022 07:55 Відповісти
 
 