Сигнал повітряної тривоги оголошено на Херсонщині, - ОДА

У Херсонській області оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ!!! Оголошено сигнал повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

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