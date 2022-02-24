Війська РФ захопили села Городище та Мілове на Луганщині, - ДСНС

Російські окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Захоплено села Городище та Мілове Луганської області", - йдеться в повідомленні.

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