Війська РФ захопили села Городище та Мілове на Луганщині, - ДСНС
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Російські окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Захоплено села Городище та Мілове Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Yevhenii Kyriukha
показати весь коментар24.02.2022 08:08
+15 Порохобандерівець
показати весь коментар24.02.2022 08:07
+13 Андрей Саган
показати весь коментар24.02.2022 08:05
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Так что нихрена не обломится уродам в Украине.
Рюкзак зібрав, тепер нічого робити. І хворі навряд чи прийдуть.
Неудивительно.
Може то шо ти зараз вважаешь теріторією "россии" через півроку стане теріторією України, то навіщо своє обстрілювати?