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Війська РФ захопили села Городище та Мілове на Луганщині, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ захопили села Городище та Мілове на Луганщині, - ДСНС

Російські окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Захоплено села Городище та Мілове Луганської області", - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ захопили села Городище та Мілове на Луганщині, - ДСНС 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Пишіть українською! Думаю вже зрозуміли какая разніца!
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24.02.2022 08:08
+15
Я взагалі-то рюкзак зібрав і чекаю дзвінка від комбата. А ти що?
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24.02.2022 08:07
+13
братан,хватит уже ныть и истерить,сейчас действовать нужно
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24.02.2022 08:05
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чому так далеко залетіли кацапи? Хмельницька обл???
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24.02.2022 08:04 Відповісти
городище как и каменка - самые рапространненые названия. написано же - Луганская обл.
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24.02.2022 08:07 Відповісти
А де сказано за ворожі літаки в Хмельницькій області?
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24.02.2022 08:09 Відповісти
О, Зеленський якраз нову дорогу з Мілового на Чугуїв побудував.
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24.02.2022 08:05 Відповісти
братан,хватит уже ныть и истерить,сейчас действовать нужно
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24.02.2022 08:05 Відповісти
Я взагалі-то рюкзак зібрав і чекаю дзвінка від комбата. А ти що?
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24.02.2022 08:07 Відповісти
молодец,а я уже в пути
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24.02.2022 08:07 Відповісти
Куди?
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24.02.2022 08:08 Відповісти
туда где я нужен в данный момент,больше сказать увы не могу
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24.02.2022 08:13 Відповісти
Це не «ныть», а констатація того факту, що пліснява мерзота завчасно відремонтувала до Мілового дорогу!!!
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24.02.2022 08:28 Відповісти
здохни, мразь вонючая... в очко путлеру загляни...
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24.02.2022 08:07 Відповісти
Давай свою адресу, ****** ти наша несоєва, і я підкажу тобі адресу найближчого військомату. Чи в тебе енурез?
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24.02.2022 08:08 Відповісти
Синдром Туретта точно маєш. Чи то у тебе від страху?
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24.02.2022 08:11 Відповісти
ты много говоришь, недержание. займись делом - в канала Рада в чате кремлеботы резвятся, иди повоюй принеси пользу. соевый урод.
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24.02.2022 08:14 Відповісти
Пукан заший бо порвало.
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24.02.2022 08:11 Відповісти
при соевом такого не было
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24.02.2022 08:10 Відповісти
к чему ты это сочиняешь сейчас? порох сам повзрывал. Может слишком много в Украине провокаторов, сепарни и коллаборантов и все они предатели на своих местах.
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24.02.2022 08:50 Відповісти
Ага....а потом поехал в Чехию и там склад взорвал, а потом вернулся и тебе в штаны насрал....думать нада! Нах голова....шапку носить????
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24.02.2022 09:00 Відповісти
Дорого ***** обійдеться тобі Україна.
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24.02.2022 08:05 Відповісти
потому что нужно отвечать по позициям даже если они в огороде жилого дома
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24.02.2022 08:06 Відповісти
Пишіть українською! Думаю вже зрозуміли какая разніца!
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24.02.2022 08:08 Відповісти
Так отошли и у***бите градами по захватчикам.
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24.02.2022 08:08 Відповісти
Это он так с Натой воюет, обстреливая русскоязычное население Украины.
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24.02.2022 08:15 Відповісти
Дивно, що ще є украінці, які вірять словам *****! Мозок включайте
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24.02.2022 08:32 Відповісти
Ну це прикордонні села...
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24.02.2022 08:10 Відповісти
ето наверно села в серой зоне
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24.02.2022 08:59 Відповісти
Походу это все достижения кацапов за ночь и утро.

Так что нихрена не обломится уродам в Украине.
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24.02.2022 08:11 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 08:14 Відповісти
Вообще то это цитата от Эренбурга, совкового пропагандона.
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24.02.2022 08:18 Відповісти
Я сам родом из Мелового. Речка Красная. С одной стороны Украина, с другой - раша, "захватили" это слишком громко сказано
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24.02.2022 08:17 Відповісти
После празднования 23 им с похмела тяжело целиться. Надо трезво уничтожать саранчу, мы то 23 не празднуем с фашистами.
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24.02.2022 08:19 Відповісти
Курва, а треба йти на роботу?
Рюкзак зібрав, тепер нічого робити. І хворі навряд чи прийдуть.
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24.02.2022 08:19 Відповісти
У мене крупи і смалець з цукром уже кілька днів у пакет вкладені Сухпай" - теж Білизна і "комок" лежать готові Рюкзак - тільки вкласти все Приготуй гумові чоботи - в таку погоду "берці" розкиснуть за півдня Взяв патрони різні - навіть з дробом Їжу теж треба чимось добувать - не на крупах же сидіть? Не для "гидливих": у того ж грака грам 250-300 м"яса Общипувать не треба - просто здирається шкура М"ясо цілком нормальне - мало чим відрізняється від дикої качки!
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24.02.2022 09:05 Відповісти
Меловое прямо на границе. Городище-километр.
Неудивительно.
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24.02.2022 08:20 Відповісти
Не давайте окупантам иллюзии что они захватили наши населенные пункты. Отходя забирайте население, дождитесь когда окупанты зайдут в село и херачте градами и артой. Чтобы окупанты усеяли дорогу трупами и у них орки закончились раньше чем увидят какой то большой город в бинокль.
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24.02.2022 08:23 Відповісти
а как главнаркомандувач планирует вернуть отданные два года назад территории, когда ему глюканулся мир в глазах вонючего ******* педофила путьки? когда украинские военные таки исполнили преступный приказ главнаркомандувача... гА?
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24.02.2022 08:31 Відповісти
А где удары ВСУ по территории россии???
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24.02.2022 08:38 Відповісти
Ще не на часі.
Може то шо ти зараз вважаешь теріторією "россии" через півроку стане теріторією України, то навіщо своє обстрілювати?
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24.02.2022 10:50 Відповісти
Согласен
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24.02.2022 09:26 Відповісти
 
 