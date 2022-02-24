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Розпочалася війна. Тиснемо для найшвидшої ізоляції Росії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розпочалася війна. Тиснемо для найшвидшої ізоляції Росії, - Кулеба

Українська дипломатія працює, аби міжнародні санкції проти Росії були запроваджені якомога швидше.

Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Почалася війна. З перших хвилин війни працює вся система МЗС в Україні та за кордоном - наші посольства, консульства, представництва при міжнародних організаціях. Організовуємо міжнародні контакти президента, я спілкуюся з колегами-міністрами, тиснемо для найшвидшого застосування санкцій, ізоляції Росії, постачання до України зброї, надання фінансової та гуманітарної допомоги", - зазначив він.

За його словами, українська дипломатія зберегла керованість.

"Ми готувалися і до такого сценарію", - запевняє Кулеба.

"Дорогі українці, головне зберігати спокій, не піддаватися паніці та фейкам. Робіть все, що в ваших силах, аби підтримувати армію, поширюйте по світу правдиву інформацію про агресію, мобілізуйте іноземні уряди, якщо ви проживаєте за кордоном. Путін напав не лише на державу. Він напав на народ, на кожного з нас. І ми гідно пройдемо це страшне випробування. Україна переможе", - звернувся від до українців.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ми готувалися і до такого сценарію", - запевняє Кулеба. СЕРЙОЗНО?
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24.02.2022 08:16 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 08:22 Відповісти
багатьом нашим співвітчизникам в першу чергу треба вбити кацапа в собі. жаль, але це правда((
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24.02.2022 08:26 Відповісти
Идиоты вы до сих пор верите в дипломатию? Из за этого жертвы украинцев от агресси в разы увеличатся. Хочешь мира готовься к войне! Что вы сделали?
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24.02.2022 08:23 Відповісти
 
 