Усі народні депутати залишаються в Києві. Хто поїхав – той зрадник, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук збирає на нараду лідерів фракцій та груп.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на засіданні Верховної Ради.

"Усі народні депутати залишаються в Києві. Я вас дуже прошу за необхідності ми маємо бути готові зібратися у визначеному місці у визначений час і працювати задля держави", - зазначив спікер і додав: "Хто поїхав – той зрадник".

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