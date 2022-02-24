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Усі народні депутати залишаються в Києві. Хто поїхав – той зрадник, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер Руслан Стефанчук збирає на нараду лідерів фракцій та груп.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на засіданні Верховної Ради.
"Усі народні депутати залишаються в Києві. Я вас дуже прошу за необхідності ми маємо бути готові зібратися у визначеному місці у визначений час і працювати задля держави", - зазначив спікер і додав: "Хто поїхав – той зрадник".
Топ коментарі
+15 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар24.02.2022 08:19
+13 Zelya Vsyo
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+10 саша паламарчук
показати весь коментар24.02.2022 08:26
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Будь ласка, зачекайте...
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
Но это ровно до того момента, пока кто-либо из них не попытается сдать }{уйлу Украину.
Дерьмака, Татарова, Демченко, Портнова и прочую }{уйловскую шелупень это не касается.
Он должны быть уничтожены уже сегодня вместе со всеми главными рыгами.
Всього Вам найкращого.
И что сейчас будет тявкать этот урод?Где оно ?
После трудов праведных в Раде пошли баиньки и проспали (просрали)
нападение на Украину.
А ведь Байден предупредил вчера о нападении в течении ближайших 48 часов
все чесно - по іменам...
в поле так в поле - з під кацапського обстрілу - бо аквафреши їх замочаять.