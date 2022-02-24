УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15276 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Війна
6 402 27
війна (56332) ВР (11730) Стефанчук Руслан (654)

Усі народні депутати залишаються в Києві. Хто поїхав – той зрадник, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усі народні депутати залишаються в Києві. Хто поїхав – той зрадник, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук збирає на нараду лідерів фракцій та груп.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на засіданні Верховної Ради.

"Усі народні депутати залишаються в Києві. Я вас дуже прошу за необхідності ми маємо бути готові зібратися у визначеному місці у визначений час і працювати задля держави", - зазначив спікер і додав: "Хто поїхав – той зрадник".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ввела воєнний стан в Україні
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Кто уехал - расстрел по возвращению, после победы Украины на орками!
показати весь коментар
24.02.2022 08:19
+13
Уверен, что пока надо прекратить разборки между зебилами и остальными.
Но это ровно до того момента, пока кто-либо из них не попытается сдать }{уйлу Украину.
Дерьмака, Татарова, Демченко, Портнова и прочую }{уйловскую шелупень это не касается.
Он должны быть уничтожены уже сегодня вместе со всеми главными рыгами.
показати весь коментар
24.02.2022 08:21
+10
показати весь коментар
24.02.2022 08:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто уехал - расстрел по возвращению, после победы Украины на орками!
показати весь коментар
24.02.2022 08:19 Відповісти
ні, сьогодні вони мають отримати статтю за зраду, до ранку має бути проведена повна конфіскація в них та родичів бо потім вони випливуть
показати весь коментар
24.02.2022 09:12 Відповісти
Список усіх дупататів які втекли з Ураїни потрібно оприлюднити негайно...
показати весь коментар
24.02.2022 08:21 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
показати весь коментар
24.02.2022 08:21 Відповісти
Кацапня зуби поламає об Україну ..
показати весь коментар
24.02.2022 08:21 Відповісти
Уверен, что пока надо прекратить разборки между зебилами и остальными.
Но это ровно до того момента, пока кто-либо из них не попытается сдать }{уйлу Украину.
Дерьмака, Татарова, Демченко, Портнова и прочую }{уйловскую шелупень это не касается.
Он должны быть уничтожены уже сегодня вместе со всеми главными рыгами.
показати весь коментар
24.02.2022 08:21 Відповісти
А чому, саме це питання хвилює вас, найбільше, в такий важкий час???
показати весь коментар
24.02.2022 09:31 Відповісти
Именно потому, что ещё есть кому задавать подобные вопросы.
показати весь коментар
24.02.2022 11:07 Відповісти
Я вважаю, що деяки добрі справи потрібно робити без зайвого розголосу....
Всього Вам найкращого.
показати весь коментар
24.02.2022 11:27 Відповісти
Добрый совет никогда не будет лишним для доброго дела.
показати весь коментар
24.02.2022 11:42 Відповісти
не *****, туча...
показати весь коментар
24.02.2022 08:21 Відповісти
Сейчас исторический шанс пристрелить Ахметова и Пинчука
показати весь коментар
24.02.2022 08:22 Відповісти
И Арахамию, который все гавкал, что штаты и Европа поднимают панику и мешают ему обогащаться.
И что сейчас будет тявкать этот урод?Где оно ?
После трудов праведных в Раде пошли баиньки и проспали (просрали)
нападение на Украину.
А ведь Байден предупредил вчера о нападении в течении ближайших 48 часов
показати весь коментар
24.02.2022 08:29 Відповісти
А список слабо огласить? Наверное в этом списке и слуги есть?
показати весь коментар
24.02.2022 08:23 Відповісти
В основном слуги! Гены !
показати весь коментар
24.02.2022 08:32 Відповісти
Хотелось бы списочек увидеть
показати весь коментар
24.02.2022 08:39 Відповісти
Скільки збили кацапських літаків і чим? Народу потрібно це знати
показати весь коментар
24.02.2022 08:24 Відповісти
Літаків не було. Ракетний обстріл.
показати весь коментар
24.02.2022 08:27 Відповісти
От этого не легче
показати весь коментар
24.02.2022 08:32 Відповісти
Обращайтесь к главнокомандующему он должен знать, сколько чего у нас разбомбили пока он дрых
показати весь коментар
24.02.2022 08:31 Відповісти
Для початку анулюйте державний статус всіх відсутніх недопутатів.
показати весь коментар
24.02.2022 08:26 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2022 08:26 Відповісти
буде суд до зелених прикацаплених - буде!
все чесно - по іменам...
показати весь коментар
24.02.2022 08:27 Відповісти
"ЖОПОБЛОК" на передовую, выставить перед траншейми "с букетиками", хай, ****, первые встречают!
показати весь коментар
24.02.2022 08:28 Відповісти
дітей, жінок. старих людей - вивозьте з під кацаськоґо обстрілу...
в поле так в поле - з під кацапського обстрілу - бо аквафреши їх замочаять.
показати весь коментар
24.02.2022 08:59 Відповісти
А ківу коли за хобот притягнити?
показати весь коментар
24.02.2022 09:08 Відповісти
 
 