УКР
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Топ коментарі
+14
Да нуууу? Еще рано. Еще неначасе. А отношения разорвали и границу перекрыли или не созрели?
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24.02.2022 08:16
+12
Дипломатические отношения с этим ******** мордором не разорвали?
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24.02.2022 08:17
+11
А как же хламидия удивился?
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24.02.2022 08:18
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Да нуууу? Еще рано. Еще неначасе. А отношения разорвали и границу перекрыли или не созрели?
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24.02.2022 08:16 Відповісти
ти шо.. сваты преввыше всего!

кстати.. а почему 300 депутатов.. остальные где
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24.02.2022 08:27 Відповісти
Кто воздержался, против и любой другой отмаз - нужно по крайней мере изолировать. Как минимум. Война на дворе, про демократию после войны поговорим.
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24.02.2022 08:17 Відповісти
Вони не утримались, вони вже покинули країну
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24.02.2022 08:19 Відповісти
К каждому зелёному приставить активиста правого сектора с пистолетом
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24.02.2022 08:19 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
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24.02.2022 08:19 Відповісти
это их слабость.. жопоблок первый драпанул
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24.02.2022 08:29 Відповісти
Дипломатические отношения с этим ******** мордором не разорвали?
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24.02.2022 08:17 Відповісти
А как же хламидия удивился?
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24.02.2022 08:18 Відповісти
Ну что жопоблоковцы, маски сброшены. Теперь нам тоже стесняться нечего. Кто не спрятался я не виноват, как говорится
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24.02.2022 08:19 Відповісти
Слава богу, через вісім років агресії **********.
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24.02.2022 08:20 Відповісти
плешивий робить дембельский аккорд ..
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24.02.2022 08:20 Відповісти
Буде пробивать коридор в Крим, а якщо повезе, то в придністровя
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24.02.2022 08:33 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 08:21 Відповісти
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24.02.2022 08:22 Відповісти
Где розданное Гражданам Украины оружие , б/п и
Джавелины с ПЗРК.

Обещанное ВР.
Многие были в прошлом в армии и умеют пользоваться этим
вооружением.
Инструкции по пользованию есть в инете.
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24.02.2022 08:25 Відповісти
без справки ніззя, за усіма повинен бути контроль - не дадуть
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24.02.2022 08:48 Відповісти
Всю антиукраїнську мразоту треба буде знищувати по закону воєнного часу
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24.02.2022 08:25 Відповісти
НЕГАЙНО ЗУПИНИТИ ВЕСЬ ТРАНЗИТ З РАШКИ В ЄС В ТОМУ ЧИСЛІ І ГАЗ!!!!
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24.02.2022 08:32 Відповісти
а почему до сих пор ни бубик, ни трахамония не выступили и не извинились перед украинцами за свои высказывания по поводу возможной агрессии? а сейчас они в экран пялятся... одно гнусавее другого, а второе небритее третьего...
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24.02.2022 08:35 Відповісти
https://www.mil.gov.ua/content/pdf/NS-WAR.pdf


У разі надзвичайної ситуації -
Міністерство оборони України
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24.02.2022 08:37 Відповісти
а ты сам в армии?
в диванных войсках?
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24.02.2022 08:50 Відповісти
Верховная Рада ввела военное положение в Украине. Источник: https://censor.net/ru/n3318550


Трохи забарились, але і так нормально
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24.02.2022 10:01 Відповісти
Існує взагалі відео цього голосування, може хтось надати посилання?

Інакше починають виникати сумніви з огляду на зЕлених фальсифікаторів...
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24.02.2022 12:41 Відповісти
ну шо ***** про вот это вспомнить не хотите всего лишь 2 дня назад
https://censor.net/ua/news/3317353/************************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_77838231
ну и про прочие "паникёрства" ???
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24.02.2022 12:49 Відповісти
 
 