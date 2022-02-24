Рада ввела воєнний стан в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
300 голосів "за".
Топ коментарі
+14 Valter Valter
показати весь коментар24.02.2022 08:16
+12 Mikhail Saveliev
показати весь коментар24.02.2022 08:17
+11 Виктор Сотник
показати весь коментар24.02.2022 08:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
кстати.. а почему 300 депутатов.. остальные где
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України.....
Джавелины с ПЗРК.
Обещанное ВР.
Многие были в прошлом в армии и умеют пользоваться этим
вооружением.
Инструкции по пользованию есть в инете.
У разі надзвичайної ситуації -
Міністерство оборони України
в диванных войсках?
Трохи забарились, але і так нормально
Інакше починають виникати сумніви з огляду на зЕлених фальсифікаторів...
https://censor.net/ua/news/3317353/************************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_77838231
ну и про прочие "паникёрства" ???