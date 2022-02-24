Роботу аеропорту "Бориспіль" зупинено. Пасажирів евакуйовано, - Мінінфраструктури
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Міністерство інфраструктури України повідомило про завершення евакуації пасажирів із міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Міністерства.
"З термінала D аеропорту "Бориспіль" евакуйовано всіх пасажирів.
Роботу ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" призупинено. Аеропорт не працює, всіх пасажирів аеропорту евакуйовано, злітно-посадкова смуга заблокована. Співробітники служби з авіаційної безпеки у взаємодії зі співробітниками правоохоронних органів діють згідно із затвердженою інструкцією для забезпечення безпеки аеропорту", - сказано в повідомленні.
Термінал D – основний термінал аеропорту, який працює на обслуговування внутрішніх і міжнародних рейсів.
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Afanasiy
показати весь коментар24.02.2022 12:32 Відповісти Мені подобається 0
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