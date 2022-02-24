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ВР на повному зв’язку із парламентами інших країн, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спікер ВР Руслан Стефанчук звернувся до українського народу від імені Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук із представниками всіх фракцій та груп вийшов на брифінг на третьому поверсі Верховної Ради.

"Сьогодні нас не роз’єднують політичні погляди... Ми всі працюємо, ми не припинили роботу. Ми зробили перерву в нашому засіданні. За необхідності прийняття будь-яких необхідних життєво важливих для держави рішень ми зберемося і проведемо їх задля українського народу", - зазначив спікер.

За його словами, зараз ВР перебуває на повному зв’язку із парламентами інших країн.

"Є повна комунікація між усіма органами влади", - запевнив Стефанчук і додав: "Ми на своїй землі. З нами правда. З нами Бог. І ми переможемо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі народні депутати залишаються в Києві. Хто поїхав – той зрадник, - Стефанчук

Автор: Ірина Дашківська
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А где гребанное СБУ. Почему не ловят диверсантов ?
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24.02.2022 09:14 Відповісти
Я вважаю, що кожен народний депутат, якого сьогодні не буде у Верховній Раді, має бути позбавлений мандату і засуджений за держзраду!
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24.02.2022 09:16 Відповісти
Почему не работает ПРИВАТ 24? Люди в банкоматах могут деньги на жизнь снять ?
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24.02.2022 09:16 Відповісти
Одразу сьогодні потрібно заборонити партії петушарія, ОПЗЖ та іншу Свинособачу *******. Під час воєнного стану це абсолютно виправдано і начасі.

Туди ж всі пропагандонські канали та організації.
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24.02.2022 09:18 Відповісти
Хто дивився трансляцію? Помітили зкраю бойка та шухрича?
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24.02.2022 09:25 Відповісти
 
 