ВР на повному зв’язку із парламентами інших країн, - Стефанчук

Спікер ВР Руслан Стефанчук звернувся до українського народу від імені Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук із представниками всіх фракцій та груп вийшов на брифінг на третьому поверсі Верховної Ради.

"Сьогодні нас не роз’єднують політичні погляди... Ми всі працюємо, ми не припинили роботу. Ми зробили перерву в нашому засіданні. За необхідності прийняття будь-яких необхідних життєво важливих для держави рішень ми зберемося і проведемо їх задля українського народу", - зазначив спікер.

За його словами, зараз ВР перебуває на повному зв’язку із парламентами інших країн.

"Є повна комунікація між усіма органами влади", - запевнив Стефанчук і додав: "Ми на своїй землі. З нами правда. З нами Бог. І ми переможемо!"

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