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17-річний хлопець загинув на Херсонщині внаслідок обстрілу військами РФ, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

17-річний хлопець загинув на Херсонщині внаслідок обстрілу військами РФ, - Геращенко

В результаті обстрілу російськими військами на Херсонщині загинув 17-річний хлопець.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївська область, Миколаївський район, Кульбакінський військовий аеродром під час обстрілу пораненено одну особу;
населений пункт Семихатки, Генічеський район, Херсонська область під час обстрілу загинув 17-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, - радник МВС Геращенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Смерть кожному окупанту!
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24.02.2022 09:17
+6
Пленных не брать, только 300е, что бы до конца жизни были "рекламой" этой войны.
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24.02.2022 09:18
+3
200 краще....
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24.02.2022 09:19
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Смерть кожному окупанту!
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24.02.2022 09:17 Відповісти
Пленных не брать, только 300е, что бы до конца жизни были "рекламой" этой войны.
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24.02.2022 09:18 Відповісти
200 краще....
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24.02.2022 09:19 Відповісти
Закопают и забудут.
А эти до конца жизни будут сидеть на шее у родственников и государства.
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24.02.2022 09:22 Відповісти
Ні.... там на них ще більший хер клали а ніж у нас... вони нікому не потрібні.... ТІЛЬКИ ВБИВАТИ наволоч щоби не плодилась надалі.
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24.02.2022 09:24 Відповісти
в Глухові знов сильний вибух .
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24.02.2022 09:19 Відповісти
Смерть кацапським виродкам
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24.02.2022 09:21 Відповісти
Прямо сейчас идет обстрел пригорода Киева
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24.02.2022 09:24 Відповісти
Смерть рашиській расеі ,ця помилка на карті світу повина зникнути.
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24.02.2022 09:37 Відповісти
 
 