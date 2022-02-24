17-річний хлопець загинув на Херсонщині внаслідок обстрілу військами РФ, - Геращенко

В результаті обстрілу російськими військами на Херсонщині загинув 17-річний хлопець.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївська область, Миколаївський район, Кульбакінський військовий аеродром під час обстрілу пораненено одну особу;

населений пункт Семихатки, Генічеський район, Херсонська область під час обстрілу загинув 17-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.

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