17-річний хлопець загинув на Херсонщині внаслідок обстрілу військами РФ, - Геращенко
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В результаті обстрілу російськими військами на Херсонщині загинув 17-річний хлопець.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Миколаївська область, Миколаївський район, Кульбакінський військовий аеродром під час обстрілу пораненено одну особу;
населений пункт Семихатки, Генічеський район, Херсонська область під час обстрілу загинув 17-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Андрій С-К
показати весь коментар24.02.2022 09:17
+6 MrC
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+3 Victoriya Zabella
показати весь коментар24.02.2022 09:19
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А эти до конца жизни будут сидеть на шее у родственников и государства.