УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16641 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
5 679 34
війна (56332) Росія (47179) Макрон Емманюель (1052)

Франція солідарна з Україною. Росія має негайно припинити військові дії, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Франція солідарна з Україною. Росія має негайно припинити військові дії, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликав РФ негайно припинити військові дії проти України.

"Франція рішуче засуджує рішення Росії розпочати війну з Україною. Росія має негайно припинити військові дії. Франція солідарна з Україною. Вона підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками, щоб покласти край війні", - написав Макрон у Twitter у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ веде наземний наступ у Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій областях, - Бутусов
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
будапештские гаранты, нужно закрыть небо под поводом защиты атомных станций от возможной бомбардировки кацапофашистами.
показати весь коментар
24.02.2022 09:44
+16
меньше несите ахинею и мольбы о том чтобы ***** прекратило войну,а больше помогайте вооружением и санкциями
показати весь коментар
24.02.2022 09:44
+15
під ударами французької авіації нарасєя безумовно припинить військові дії.
час слів пройшов
показати весь коментар
24.02.2022 09:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
меньше несите ахинею и мольбы о том чтобы ***** прекратило войну,а больше помогайте вооружением и санкциями
показати весь коментар
24.02.2022 09:44 Відповісти
будапештские гаранты, нужно закрыть небо под поводом защиты атомных станций от возможной бомбардировки кацапофашистами.
показати весь коментар
24.02.2022 09:44 Відповісти
під ударами французької авіації нарасєя безумовно припинить військові дії.
час слів пройшов
показати весь коментар
24.02.2022 09:44 Відповісти
Что жабоед доцеловался Путю в дупу?
показати весь коментар
24.02.2022 09:45 Відповісти
Надеюсь, что это не стандартные протоколы "поддержки" и за этими словами идут действия, направленные на помощь украинским воинам.
показати весь коментар
24.02.2022 09:45 Відповісти
Жабоїд Українці не бздливі французи,ми покажемо на весь світ як треба воювати!!!Слава Україні!!!
показати весь коментар
24.02.2022 09:45 Відповісти
Ой, иди ты, импотент продажный
показати весь коментар
24.02.2022 09:45 Відповісти
Жабоед обеспокоился. Ещё один любитель заглянуть в шоколадный глаз *****
показати весь коментар
24.02.2022 09:46 Відповісти
Только нефтяное ембарго, до жопы ему и санкции и призывы !
показати весь коментар
24.02.2022 09:46 Відповісти
Да, щас, ***** взял и послушал этого бесхребетного гомосексуалиста.
показати весь коментар
24.02.2022 09:46 Відповісти
Спасибо за ОЗАБОЧЕНОСТЬ.
показати весь коментар
24.02.2022 09:46 Відповісти
Опять Глубокая обеспокоенность и Сильная озабоченность?
показати весь коментар
24.02.2022 09:46 Відповісти
И три воздушных поцелуя.
показати весь коментар
24.02.2022 09:47 Відповісти
Нет. Это категорическая озабоченность!
показати весь коментар
24.02.2022 09:53 Відповісти
А, ну ок, ок, як скажеш, макарон.

показати весь коментар
24.02.2022 09:47 Відповісти
Это все пустая болтовня. Они месяц на поклоны к путину ездили, унижались, а сейчас получили и унижение и войну. Никто за Украину не вступится, мы сами за себя. Спасибо американцам и англичанам за оружие, теперь все зависит только от нас. Жирные толстые европейцам похер, но ровно до тех пор пока Путин не будет стоять и перед их границами. Вот тогда до них дойдет прозрение. Может быть.
показати весь коментар
24.02.2022 09:50 Відповісти
Час не пі#діти а ******* кацапо-фашисстов!!!
показати весь коментар
24.02.2022 09:51 Відповісти
как мило
показати весь коментар
24.02.2022 09:52 Відповісти
Такой пздц. Так и представил что ***** в ответ сказал "хорошо, мы перестаем воевать" и уводит все свои войска обратно.
показати весь коментар
24.02.2022 09:52 Відповісти
политический импотент.
показати весь коментар
24.02.2022 09:53 Відповісти
Хоть и политический импотент, но свою бабулю похоже петрушит
показати весь коментар
24.02.2022 10:38 Відповісти
озабоченность?
показати весь коментар
24.02.2022 09:53 Відповісти
Да, это все и есть результат соплежевания таких вот типа мировых лидеров☹️
показати весь коментар
24.02.2022 09:54 Відповісти
Что и ожидалось - очкуют даже сейчас. Сколько должно погибнуть, чтобы вы перестали бабки считать???
показати весь коментар
24.02.2022 09:54 Відповісти
Нікчема
показати весь коментар
24.02.2022 09:57 Відповісти
Использованный кондом имеет шо заявить...
показати весь коментар
24.02.2022 09:57 Відповісти
Чмо ватное . Все предложения ***** возило в Украину . Где помощь Украине , макрон? Языком ? Так засунь его себе ..
показати весь коментар
24.02.2022 10:10 Відповісти
Треба прямо сказати, що меркель і макрон ВІСІМ РОКІВ ДОПОМАГАЛИ ПУТІНУ готувати війну проти України ! Так як у свій час Захід нічого не робив , щоби зупинити гітлера , так і наразі ні ЄС , ні одна структура у Європі ( ні ОБСЄ, ні ПАСЕ, ні Рада Європи ) навіть не спробували зупинити путіна ! Країна , що 8 років порушувала всі правові міжнародні норми не була виключена ні з ООН , ні з ОБСЄ, ні з ПАСЕ ! У ПАСЕ цинічно заявили, що грошові внески РФ важливіше ніж міжнародне право ! Наразі, як і у 1939 році меркелі, макрони, шольци , обами, трампи , байдени були готові отримати ганьбу замість війни, а отримали і ганьбу і війну ! СВІТОВУ ВІЙНУ, тому що путін на цьому не зупиниться ! На його поняття - навіщо світ , якщо він помре , тому він готовий до ядерного апокаліпсису ! Спалити весь світ !
показати весь коментар
24.02.2022 10:12 Відповісти
Путінська шавка знову голос подала...
Кого цікавить її солідарність, якщо язик шавки в сраки х¥!ла...
показати весь коментар
24.02.2022 10:24 Відповісти
Та плювати на Макрона. Він виконує роль відведену Ху.лом. Зараз почнуть закликати зупинити бої, прийняти якісь там умови Ху.ла і т.п.
Ніяких перемовин, ніяких капітуляцій. Вперед, аж до знищення РФії.
показати весь коментар
24.02.2022 10:40 Відповісти
Макарон, а ты член путина уже вынул со рта? Если нет, то кусай, немедленно кусай!
показати весь коментар
24.02.2022 11:00 Відповісти
Макапон ты уже выиграл выборы?
показати весь коментар
24.04.2022 16:52 Відповісти
 
 