Україна просить Туреччину закрити Дарданелли для Росії

Україна просить Туреччину закрити протоку Дарданелли для Росії, а також негайно ввести санкції, аби зупинити вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це посол України в Туреччині Василь Боднар написав у Twitter.

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"Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні. Ми вимагаємо закриття протоків Дарданелли. Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції. Ми вимагаємо захоплення акцій росіян тут", - написав він.

Büyükelçi @VasylBodnar: "Türk yönetimine sesleniyorum #Ukrayna’ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz."

— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 24, 2022

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, підставі конвенції Монтре, може звернутися до Туреччини щодо закриття протоків для РФ в Чорному морі у випадку російського вторгнення.