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Україна просить Туреччину закрити Дарданелли для Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна просить Туреччину закрити Дарданелли для Росії

Україна просить Туреччину закрити протоку Дарданелли для Росії, а також негайно ввести санкції, аби зупинити вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це посол України в Туреччині Василь Боднар написав у Twitter.

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"Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні. Ми вимагаємо закриття протоків Дарданелли. Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції. Ми вимагаємо захоплення акцій росіян тут", - написав він.

Büyükelçi @VasylBodnar: "Türk yönetimine sesleniyorum #Ukrayna’ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz."

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, підставі конвенції Монтре, може звернутися до Туреччини щодо закриття протоків для РФ в Чорному морі у випадку російського вторгнення.
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Топ коментарі
+20
Пришло время Эрдогану определится, кто друг, а кто враг!
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24.02.2022 10:07
+8
ДАВАЙ ЄРДОГАН-ТВІЙ ВИХІД...
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24.02.2022 10:08
+3
А Босфор?!
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24.02.2022 10:07
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Пришло время Эрдогану определится, кто друг, а кто враг!
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24.02.2022 10:07 Відповісти
Он уже сказал что нейтральный
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24.02.2022 10:08 Відповісти
нейтралитет бывает разный.
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24.02.2022 10:29 Відповісти
Та наскільки Ердоган буде дотримуватись норм міжнародного права - Конвенції Мотре
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24.02.2022 10:10 Відповісти
Хану Эрдогану важней помидоры и пацаны с Нижнего Тагила в Анталии
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24.02.2022 10:31 Відповісти
А Босфор?!
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24.02.2022 10:07 Відповісти
і Егейське море?
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24.02.2022 10:08 Відповісти
ДАВАЙ ЄРДОГАН-ТВІЙ ВИХІД...
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24.02.2022 10:08 Відповісти
Будет тоже, что и во время 2МВ
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24.02.2022 10:10 Відповісти
Эрдоган ещё вчера обо всем знал и дал свою четкую позицую
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24.02.2022 10:10 Відповісти
Не будет он что-то делать, чтоб помочь нам.
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24.02.2022 10:13 Відповісти
Эрдоган- сыкун,для него чеснок и курорты важнее.
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24.02.2022 10:17 Відповісти
Засцить
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24.02.2022 10:20 Відповісти
Саме час 6-му Флотові США зайти в Чорне море та поцікавитись що тут робиться!
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24.02.2022 10:24 Відповісти
Зачем им заходить сейчас в лужу,они могут атаковать и из Средиземного моря.
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24.02.2022 11:01 Відповісти
https://youtu.be/1HSsJgEmY50 Російські танки не поойдуть
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24.02.2022 10:26 Відповісти
 
 