Сили тероборони України розпочали розгортання в умовах воєнного часу

Сили територіальної оборони України почали розгортання в умовах воєнного часу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командувач СТрО, бригадний генерал Юрій Галушкін написав а своїй сторінці у Facebook.

"Шановні українці! Бригади та батальйони Сил ТрО розгортаються до штатів воєнного часу! Чекаю всіх в строю! Смерть окупантам!", - написав він.