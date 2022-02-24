Сили тероборони України розпочали розгортання в умовах воєнного часу
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Сили територіальної оборони України почали розгортання в умовах воєнного часу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командувач СТрО, бригадний генерал Юрій Галушкін написав а своїй сторінці у Facebook.
"Шановні українці! Бригади та батальйони Сил ТрО розгортаються до штатів воєнного часу! Чекаю всіх в строю! Смерть окупантам!", - написав він.
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