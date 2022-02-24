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Сили тероборони України розпочали розгортання в умовах воєнного часу

Новини Цензор.НЕТ Події

Сили тероборони України розпочали розгортання в умовах воєнного часу

Сили територіальної оборони України почали розгортання в умовах воєнного часу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командувач СТрО, бригадний генерал Юрій Галушкін написав а своїй сторінці у Facebook.

"Шановні українці! Бригади та батальйони Сил ТрО розгортаються до штатів воєнного часу! Чекаю всіх в строю! Смерть окупантам!", - написав він.
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50 голів рогатої худоби в ройоні Щастя відправлено в путинячій Рай.
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24.02.2022 10:31 Відповісти
На пакетах з трупом цієї худоби----- "Слава Україні"
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24.02.2022 10:39 Відповісти
Краще - Путін-*****.
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24.02.2022 11:18 Відповісти
снимаю пароль на роутере, может кому надо будет связь такая
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24.02.2022 10:35 Відповісти
Нужно всем поддержать
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24.02.2022 10:43 Відповісти
Мертвечук еще живой?
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24.02.2022 10:35 Відповісти
k stati....pora....uze
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24.02.2022 10:37 Відповісти
Уважаемый Юрий, если можно , ВЕДИТЕ СТРИМ 🇺🇦💙💛
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24.02.2022 10:41 Відповісти
Є ковідна тисяча, хочу перекинуть на допомогу ВСУ, як зробить?
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24.02.2022 10:42 Відповісти
https://markobook.com/knigarnya/t-front/?fbclid=IwAR2qDAuylt5YzPwovR6FLPVndBBWpp6XtPYt64pQg2eaFcdOsVTzRsFXq2E
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24.02.2022 10:59 Відповісти
Можно довіряти?
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24.02.2022 11:16 Відповісти
Да.
https://vesti.ua/strana/ukraintsy-mogut-otpravit-kovidnuyu-tysyachu-na-podderzhku-armii
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24.02.2022 11:36 Відповісти
Воин и гражданин исполни свой долг - убей русскомирского окупанта!
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24.02.2022 10:52 Відповісти
а ведь придёт ночь и как тогда русня будет отдыхаь, а ведь в Украине окупанта ненавидят даже тени от деревьев.
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24.02.2022 11:08 Відповісти
Riga

🇺🇦 Музей історії медицини Паулса Страдіня (@medicinasmuseum) висить прапор України перед посольством pосії

.
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24.02.2022 11:10 Відповісти
Не далеко от моего места проживания высадился десант, для обороны я пошёл в военкомат и тер оборону. Большая очередь, как упростить получение оружия что бы получить его по месту жительства в отг? Как защищать свою семью не и не ехать в другие города в обход военкомата
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26.02.2022 14:50 Відповісти
 
 