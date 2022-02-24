Силы теробороны Украины приступили к развертыванию в условиях военного времени

Силы территориальной обороны Украины начали развертывание в условиях военного времени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командующий СТРО, бригадный генерал Юрий Галушкин написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы! Бригады и батальоны Сил ТрО разворачиваются в штаты военного времени! Жду всех в строю! Смерть оккупантам!", - написал он.

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