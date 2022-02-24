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Силы теробороны Украины приступили к развертыванию в условиях военного времени

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Силы теробороны Украины приступили к развертыванию в условиях военного времени

Силы территориальной обороны Украины начали развертывание в условиях военного времени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командующий СТРО, бригадный генерал Юрий Галушкин написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы! Бригады и батальоны Сил ТрО разворачиваются в штаты военного времени! Жду всех в строю! Смерть оккупантам!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" готова к эвакуации украинцев: откуда можно будет уехать. ПЕРЕЧЕНЬ рейсов

Автор: Анастасія Потіха
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50 голів рогатої худоби в ройоні Щастя відправлено в путинячій Рай.
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24.02.2022 10:31 Ответить
На пакетах з трупом цієї худоби----- "Слава Україні"
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24.02.2022 10:39 Ответить
Краще - Путін-*****.
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24.02.2022 11:18 Ответить
снимаю пароль на роутере, может кому надо будет связь такая
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24.02.2022 10:35 Ответить
Нужно всем поддержать
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24.02.2022 10:43 Ответить
Мертвечук еще живой?
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24.02.2022 10:35 Ответить
k stati....pora....uze
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24.02.2022 10:37 Ответить
Уважаемый Юрий, если можно , ВЕДИТЕ СТРИМ 🇺🇦💙💛
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24.02.2022 10:41 Ответить
Є ковідна тисяча, хочу перекинуть на допомогу ВСУ, як зробить?
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24.02.2022 10:42 Ответить
Можно довіряти?
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24.02.2022 11:16 Ответить
Да.
https://vesti.ua/strana/ukraintsy-mogut-otpravit-kovidnuyu-tysyachu-na-podderzhku-armii
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24.02.2022 11:36 Ответить
Воин и гражданин исполни свой долг - убей русскомирского окупанта!
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24.02.2022 10:52 Ответить
а ведь придёт ночь и как тогда русня будет отдыхаь, а ведь в Украине окупанта ненавидят даже тени от деревьев.
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24.02.2022 11:08 Ответить
Riga

🇺🇦 Музей історії медицини Паулса Страдіня (@medicinasmuseum) висить прапор України перед посольством pосії

.
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24.02.2022 11:10 Ответить
Не далеко от моего места проживания высадился десант, для обороны я пошёл в военкомат и тер оборону. Большая очередь, как упростить получение оружия что бы получить его по месту жительства в отг? Как защищать свою семью не и не ехать в другие города в обход военкомата
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26.02.2022 14:50 Ответить
 
 