Силы теробороны Украины приступили к развертыванию в условиях военного времени
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Силы территориальной обороны Украины начали развертывание в условиях военного времени.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командующий СТРО, бригадный генерал Юрий Галушкин написал на своей странице в Facebook.
"Уважаемые украинцы! Бригады и батальоны Сил ТрО разворачиваются в штаты военного времени! Жду всех в строю! Смерть оккупантам!", - написал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://vesti.ua/strana/ukraintsy-mogut-otpravit-kovidnuyu-tysyachu-na-podderzhku-armii
🇺🇦 Музей історії медицини Паулса Страдіня (@medicinasmuseum) висить прапор України перед посольством pосії
.