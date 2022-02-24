РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10734 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
18 546 7
война (46726) Укрзализныця (2637) эвакуация (1752)

"Укрзализныця" готова к эвакуации украинцев: откуда можно будет уехать. ПЕРЕЧЕНЬ рейсов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

"Укрзализныця" готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" в фейсбуке.

Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:

- Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.

- Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

- Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Город Счастье, атакованный войсками РФ, отвоеван. Убито около 50 оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Укрзализныця готова к эвакуации украинцев: откуда можно будет уехать 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.02.2022 10:32 Ответить
tolko v morgah skoree vsevo
показать весь комментарий
24.02.2022 10:35 Ответить
скорее всего это пока разведка боем
показать весь комментарий
24.02.2022 10:35 Ответить
Что за х,,, я? Эвакуация Одессы? Вы в своем уме ?
показать весь комментарий
24.02.2022 10:37 Ответить
 
 