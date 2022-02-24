"Укрзализныця" готова к эвакуации украинцев: откуда можно будет уехать. ПЕРЕЧЕНЬ рейсов

"Укрзализныця" готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" в фейсбуке.

Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:

- Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.

- Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

- Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорится в сообщении.

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