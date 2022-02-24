"Укрзализныця" готова к эвакуации украинцев: откуда можно будет уехать. ПЕРЕЧЕНЬ рейсов
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"Укрзализныця" готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" в фейсбуке.
Эвакуационные рейсы планируется выполнить из следующих регионов и вокзалов:
- Луганская область: два эвакуационных поезда отправятся из Сватового, Рубежного и Лисичанска сегодня днем.
- Донецкая область: два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.
- Одесская область: один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
"Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлениями на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов", - говорится в сообщении.
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