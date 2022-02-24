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"Укрзалізниця" готова до евакуації українців: звідки можна буде виїхати. ПЕРЕЛІК рейсів

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"Укрзалізниця" готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у фейсбуці.

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:

-  Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

-  Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два — з Маріуполя, один — з Костянтинівки.

- Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

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"З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця готова до евакуації українців: звідки можна буде виїхати 01
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24.02.2022 10:32 Відповісти
tolko v morgah skoree vsevo
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24.02.2022 10:35 Відповісти
скорее всего это пока разведка боем
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24.02.2022 10:35 Відповісти
Что за х,,, я? Эвакуация Одессы? Вы в своем уме ?
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24.02.2022 10:37 Відповісти
 
 