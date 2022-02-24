"Укрзалізниця" готова до евакуації українців: звідки можна буде виїхати. ПЕРЕЛІК рейсів
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"Укрзалізниця" готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у фейсбуці.
Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:
- Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.
- Донецька область: два поїзди відправлятимуться з Краматорська, два — з Маріуполя, один — з Костянтинівки.
- Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.
"З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст", - йдеться у повідомленні.
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