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Город Счастье, атакованный войсками РФ, отвоеван. Убито около 50 оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Город Счастье, атакованный войсками РФ, отвоеван. Убито около 50 оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Украинские защитники отвоевали город Счастье в Луганской области.

Об этом в Facebook сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Счастье отбили, противник понес потери. Г. Счастье (Луганская обл), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов. Счастье в наших руках!" – говорится в сообщении.

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Город Счастье, атакованный войсками РФ, отвоеван. Убито около 50 оккупантов, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+120
Спасибо вам ребятушки) Вы мощь) Бог с вами)
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24.02.2022 09:42
+97
смерть оркам! браво ЗСУ!
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24.02.2022 09:42
+71
Хлопці, ми за вас молимось.
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24.02.2022 09:42
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"Щастя в наших руках" - это лучшее в мире место для этой фразы!
Виват братове!!!
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24.02.2022 10:30 Ответить
Счастье - это хорошо. Но когда же будут освобождены Воронеж, Ростов-на Дону, Минск???
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24.02.2022 10:31 Ответить
Якое шчасця. Слава Украіні!
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24.02.2022 11:00 Ответить
ФОТКИ ТРУПОВ РУСНИ СЮДА!!!
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24.02.2022 11:10 Ответить
Trzymajcie się, jesteśmy z wami.
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24.02.2022 16:33 Ответить
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