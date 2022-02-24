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Армия РФ ведет наземное наступление в Харьковской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой областях, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Армия РФ ведет наземное наступление в Харьковской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой областях, - Бутусов

Российская армия ведет наземное наступление в нескольких областях.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская армия ведет наземное наступление в Харьковской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой областях. Вооруженные силы Украины дают отпор агрессорам", - рассказал он.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+129
ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.
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24.02.2022 09:35
+62
Не днів, а місяців, Америка давала попередження ще до офіційних заяв Байдена
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24.02.2022 09:39
+58
...Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали вам поперек горла москалі ї б у ч і!!!!!!
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24.02.2022 09:40
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Слава Україні!

Ми переможемо!!! Дякую нашим ЗСУ і низький уклін всім добровольцям.
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24.02.2022 11:28 Ответить
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