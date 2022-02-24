Армия РФ ведет наземное наступление в Харьковской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой областях, - Бутусов
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Российская армия ведет наземное наступление в нескольких областях.
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Российская армия ведет наземное наступление в Харьковской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой областях. Вооруженные силы Украины дают отпор агрессорам", - рассказал он.
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