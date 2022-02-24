Рубль впав до історичного мінімуму
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Фондовий та фінансовий ринки Росії відреагували різким падінням на початок повномасштабної війни проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням LIGA.net.
Станом на 10 ранку за київським часом індекс Московської біржі упав майже на 29% приблизно до 2200 пунктів, а на 11:30 падіння досягло 45% – нижче 1700 пунктів. За правилами біржі, торги довелося тимчасово призупиняти у зв'язку з різким обвалом. Але це не допомогло заспокоїти панічний розпродаж цінних паперів: після відновлення торгів падіння продовжилось.
Інший російський індекс РТС впав майже на 50% до 620 пунктів.
Курс рубля обвалився до 88 за долар, що стало новим історичним мінімумом, та 99 до євро.
Топ коментарі
+33 Иван Петров 46dae11c
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показати весь коментар24.02.2022 11:11
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Нічого, вистоємо!
Когда уже, *****, рашке перекроют свифт и заморозят все заграничные счета?
Но если рубль уже улетел за 100, то это прекрасно. Пущай рубль летит в полную жопу и в конце концов, чтобы этого ***** завалило собственное же окружение или население (но оно врядли - слишком инертно).
Євро 33/40
В нас не краще
Обмеження експорту нафти, газу, обвал цін на цю саму нафту та газ. Забули видно як сатанинський союз нагнули в свій час.
Це початок. вовка перейшов червону лінію, тепер їх будуть щемити по повній. Скоро візьмуться і за гроші діточок чинуш, госдури. ЗВІДКИ ти має ш кошти руцьке свинья? Це вже будуть пояснювати при адвокатах в тюрмах.