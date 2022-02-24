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Рубль впав до історичного мінімуму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рубль впав до історичного мінімуму

Фондовий та фінансовий ринки Росії відреагували різким падінням на початок повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням LIGA.net.

Станом на 10 ранку за київським часом індекс Московської біржі упав майже на 29% приблизно до 2200 пунктів, а на 11:30 падіння досягло 45% – нижче 1700 пунктів. За правилами біржі, торги довелося тимчасово призупиняти у зв'язку з різким обвалом. Але це не допомогло заспокоїти панічний розпродаж цінних паперів: після відновлення торгів падіння продовжилось.

Інший російський індекс РТС впав майже на 50% до 620 пунктів.

Курс рубля обвалився до 88 за долар, що стало новим історичним мінімумом, та 99 до євро.

Також читайте: Індекси і рубль стрімко падають: заявою про визнання "Л/ДНР" Путін "обвалив" фінансовий ринок РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Нихера не все равно. Чем хуже у них, тем меньше желания бомбить.
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24.02.2022 11:12
+31
свиньи отхлебнут по полной
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24.02.2022 11:09
+23
Теперь кацапия должна стать изгоем в мире
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24.02.2022 11:11
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свиньи отхлебнут по полной
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24.02.2022 11:09 Відповісти
У них обвал рынка сильнее чем в 98 году
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24.02.2022 11:10 Відповісти
Нам тут в Украине как то все равно, когда ракетами бомбят наши части...
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24.02.2022 11:11 Відповісти
Нихера не все равно. Чем хуже у них, тем меньше желания бомбить.
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24.02.2022 11:12 Відповісти
ефекту від ракетних обстрілів майже нуль, наші вчасно вивели людей і техніку.
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24.02.2022 11:29 Відповісти
цього недостатньо! їх дерев'яний має перетворитись В ПИЛ!
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24.02.2022 11:11 Відповісти
Теперь кацапия должна стать изгоем в мире
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24.02.2022 11:11 Відповісти
Она уже стала, а отсчет последних дней путина начался...
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24.02.2022 11:21 Відповісти
Какая нахер биржа при феодализме? В набутылии должен быть возможен только натуральный обмен...Пушнину на бересту, например...
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24.02.2022 11:11 Відповісти
Зараз вже час, коли російський рубль треба давати в морду!
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24.02.2022 11:11 Відповісти
Мало. Хочаб кілька сотень
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24.02.2022 11:11 Відповісти
В Одессу пару минут наза прилетело что то, грохот на весь город.
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24.02.2022 11:12 Відповісти
Угу
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24.02.2022 11:13 Відповісти
Дурять по складам и в/ч- пишет думска
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24.02.2022 11:13 Відповісти
Твари йэбаные, горите в аду
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24.02.2022 11:12 Відповісти
... вам, що більше нема інформації ніж перейматись смердючим рубльом?
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24.02.2022 11:12 Відповісти
Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги (с)
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24.02.2022 11:19 Відповісти
путин полностью с ума сошёл. и войну проиграет, и экономику угробит.
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24.02.2022 11:12 Відповісти
не хотят ***** прибить собственноручно?
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24.02.2022 11:13 Відповісти
это уже победа *****? или еще нет? бояре еще подождут, прежде чем кончат своего сцаря?
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24.02.2022 11:14 Відповісти
В лютому 2015 було ще більше. Долар 39, євро 49. Як раз після Дебальцева...
Нічого, вистоємо!
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24.02.2022 11:21 Відповісти
Ну нам то выбора небыло и некуда деться если на нас русофашисты напали. А вот кацапоиды по своему выбору просрали все что можно
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24.02.2022 11:24 Відповісти
вводите эмбарго. с отменой в случает остановки войны.
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24.02.2022 11:16 Відповісти
Хай той рубль згорить розом з тупими росіянаними
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24.02.2022 11:16 Відповісти
Рубль уже начал укрепляться - уже 85.5 руб за бакс если верить гуглу.
Когда уже, *****, рашке перекроют свифт и заморозят все заграничные счета?
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24.02.2022 11:18 Відповісти
Сбербанк предлагает купить доллар за 101 ржубель,и 115 за Евро,прекращай бредить.
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24.02.2022 11:20 Відповісти
Спокойней, я не брежу, а повторяю что гугль пишет. Сам посмотри.
Но если рубль уже улетел за 100, то это прекрасно. Пущай рубль летит в полную жопу и в конце концов, чтобы этого ***** завалило собственное же окружение или население (но оно врядли - слишком инертно).
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24.02.2022 11:23 Відповісти
Доллар 28/35
Євро 33/40
В нас не краще
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24.02.2022 11:21 Відповісти
Ну да. Но у нас будут кредиты и всё откатится. У России нет.
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24.02.2022 11:25 Відповісти
В нас відкотиться до 30, а ось москалів будуть щемити по повній.
Обмеження експорту нафти, газу, обвал цін на цю саму нафту та газ. Забули видно як сатанинський союз нагнули в свій час.
Це початок. вовка перейшов червону лінію, тепер їх будуть щемити по повній. Скоро візьмуться і за гроші діточок чинуш, госдури. ЗВІДКИ ти має ш кошти руцьке свинья? Це вже будуть пояснювати при адвокатах в тюрмах.
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24.02.2022 12:24 Відповісти
ліквідація ракової опухолі під назвою рф, розпочато!
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24.02.2022 11:21 Відповісти
Ублюдки здохнут,Украина держись
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24.02.2022 11:23 Відповісти
Почему Европа не перестаёт покупать газ и нефть у РФ ? Эта бензоколонка ведёт войну на средства от продажи углеводородов Европе
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24.02.2022 11:27 Відповісти
Половина парашенцев поддержала войну с Украиной. Радуйтесь теперь, дебилы, это только начало. На подножный корм перейдете, рубль будет и по 200р. Жрать будете нефть свою.
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24.02.2022 11:28 Відповісти
чим більше паніки в сракоцапів, тим краще для нас!
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24.02.2022 11:47 Відповісти
У рубля максимальный отрицательный рост
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24.02.2022 12:30 Відповісти
 
 