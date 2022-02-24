Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, - МВС
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Зокрема особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
"У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок.
Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", - йдеться повідомленні.
В МВС просять усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.
Будь ласка, зачекайте...
Впевнена - там є загони ястрєбков і склади зброї.
Там багато говноманахів з іплвмі рашкованської гебні.
Я ВПЕВНЕНА в тому.
заборонити діяльність певних партій чи громадських об'єднань, які ведуть роботу проти України;
https://www.youtube.com/watch?v=EM6T7Bwna1w