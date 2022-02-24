УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13150 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 473 13
війна (56332) МВС (2877)

Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, - МВС

Зокрема особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок.

Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", - йдеться повідомленні.

В МВС просять усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

Також читайте: ЗС РФ захопили прикордонний перехід Піски у Харківській області, - оперативне зведення МВС

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Перевірте монастирі МП - в Києві їх два.
Впевнена - там є загони ястрєбков і склади зброї.
Там багато говноманахів з іплвмі рашкованської гебні.
Я ВПЕВНЕНА в тому.
показати весь коментар
24.02.2022 11:16
+1
повидомляю...знайдить Шуфрича и заарештуйте.
показати весь коментар
24.02.2022 11:18
+1
Смерть российско-фашистким оккупантам! З приводу РПЦ -100 капаська гебня!
показати весь коментар
24.02.2022 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут полиция нам не потрибна. Сами разберёмся.
показати весь коментар
24.02.2022 11:15 Відповісти
Перевірте монастирі МП - в Києві їх два.
Впевнена - там є загони ястрєбков і склади зброї.
Там багато говноманахів з іплвмі рашкованської гебні.
Я ВПЕВНЕНА в тому.
показати весь коментар
24.02.2022 11:16 Відповісти
Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування:
заборонити діяльність певних партій чи громадських об'єднань, які ведуть роботу проти України;
показати весь коментар
24.02.2022 11:18 Відповісти
повидомляю...знайдить Шуфрича и заарештуйте.
показати весь коментар
24.02.2022 11:18 Відповісти
Смерть российско-фашистким оккупантам! З приводу РПЦ -100 капаська гебня!
показати весь коментар
24.02.2022 11:18 Відповісти
Не по темі, але: є ковідна тисяча, хочу перекинуть на допомогу ЗСУ, як зробить?
показати весь коментар
24.02.2022 11:19 Відповісти
Через сайт https://markobook.com спробуй
показати весь коментар
24.02.2022 11:23 Відповісти
Пам'ятаю як тільки у нас в місті на Полтавщині з'явилося тварина з колорадською стрічкою, що вийшла на вулицю, мабуть загубилася, його одразу здали в СБУ.
показати весь коментар
24.02.2022 11:20 Відповісти
парашенцы пишут, что готовясь к отходу из авдеевки всу минуруют ёмкости с серной кислотой на авдееском коксохиме. кто в реале задумал их взорвать мы все знаем, как и то для чего это делается и как будет подано это этим "гляйвицим инциндентом" если это они осуществлят.
показати весь коментар
24.02.2022 11:22 Відповісти
СМЕРТЬ *****. СЛАВА УКРАЇНІ.
показати весь коментар
24.02.2022 11:23 Відповісти
Російські окупанти влучили в Івано-Франківський аеропорт!Нове Російське вторгнення 24 лютого 2022!

https://www.youtube.com/watch?v=EM6T7Bwna1w
показати весь коментар
24.02.2022 11:23 Відповісти
А вот по этим можно сразу с гранатомёта:
показати весь коментар
24.02.2022 11:29 Відповісти
 
 