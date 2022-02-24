На околицях Харкова спалено чотири танки російських окупантів, - Генштаб
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На об'їзній дорозі Харкова спалено чотири танки російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу у Twitter.
"За нашою оперативною інформацією, на об'їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів", - сказано в повідомленні.
За нашою оперативною інформацією, на об`їздній дорозі міста #Харків спалено 4 танки! Противник несе втрати. #UAF #AFU #СПРОТИВ #UKRAINE #JFO #ООС #WARINUKRAINE pic.twitter.com/UVkVItmc3w— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 24, 2022
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