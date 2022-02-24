На околицях Харкова спалено чотири танки російських окупантів, - Генштаб

На об'їзній дорозі Харкова спалено чотири танки російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу у Twitter.

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"За нашою оперативною інформацією, на об'їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів", - сказано в повідомленні.