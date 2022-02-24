УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13104 відвідувача онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Війна
19 693 22
армія РФ (13463) Генштаб ЗС (4490) танк (1655) Харків (3880)

На околицях Харкова спалено чотири танки російських окупантів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Події

На околицях Харкова спалено чотири танки російських окупантів, - Генштаб

На об'їзній дорозі Харкова спалено чотири танки російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу у Twitter.

Читайте також: Троє цивільних осіб загинули під час обстрілу з боку військ РФ у Вугледарі на Донеччині, - МВС

"За нашою оперативною інформацією, на об'їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів", - сказано в повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
показати весь коментар
24.02.2022 11:28
+10
Зачем брать дерьмо в заложники? Оно даже на родине никому не нужно.
показати весь коментар
24.02.2022 11:34
+8
Бий оркiв!!!! Смерть ворогам!!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
орки уже под Харьковом?
показати весь коментар
24.02.2022 11:27 Відповісти
Уж очень близко к границе расположен.
показати весь коментар
24.02.2022 11:29 Відповісти
https://twitter.com/MirAckerman/status/1496770230240129024
показати весь коментар
24.02.2022 11:30 Відповісти
Добре горять.
показати весь коментар
24.02.2022 11:42 Відповісти
Дуже добре
показати весь коментар
24.02.2022 11:27 Відповісти
Как они там оказались?
показати весь коментар
24.02.2022 11:27 Відповісти
Сам не пойму, от окружной до пограничного перехода километров 35 и там не чистое поле а населенные пункты по пути☹️
показати весь коментар
24.02.2022 11:32 Відповісти
От границы до окружной 30 км, а то и меньше.
показати весь коментар
24.02.2022 11:32 Відповісти
Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
показати весь коментар
24.02.2022 11:28 Відповісти
Даєш якомога більше бурятів-гріль...ЗСУ-респект.
показати весь коментар
24.02.2022 11:28 Відповісти
Смерть пукину
показати весь коментар
24.02.2022 11:28 Відповісти
Бий оркiв!!!! Смерть ворогам!!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 11:29 Відповісти
Надо брать заложников и никуда не отпускать
показати весь коментар
24.02.2022 11:29 Відповісти
Зачем брать дерьмо в заложники? Оно даже на родине никому не нужно.
показати весь коментар
24.02.2022 11:34 Відповісти
Смерть свинособакам-окупантам! Путіна- в Гаагу.
показати весь коментар
24.02.2022 11:30 Відповісти
Путлер хотел четыремя танками Харьков взять?
показати весь коментар
24.02.2022 11:35 Відповісти
******* уродов. Не никаких вариантов. Просто тотальний убой гадов
показати весь коментар
24.02.2022 12:00 Відповісти
Российские танкисты заблудились. Поехали на спецоперацию на Донбасс, а оказались под Харьковым.
показати весь коментар
24.02.2022 12:00 Відповісти
Не туди повернули. Заблукали
показати весь коментар
24.02.2022 12:02 Відповісти
Уродов нужно поставить на место
показати весь коментар
24.02.2022 12:01 Відповісти
Росія це ворог назавжди
показати весь коментар
24.02.2022 12:03 Відповісти
 
 