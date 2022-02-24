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Поліція Київщини захопила під Гостомелем російського диверсанта, - Геращенко
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Поліція Київщини захопила під Гостомелем російського диверсанта.
Про це повідомив у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно під Гостомелем поліцією Київської області був захоплений перший російський військовий диверсант!" - зазначив він, додавши, що скоро опублікує відео захоплення.
Топ коментарі
+38 Mike Nichols
показати весь коментар24.02.2022 13:18
+22 Андрей Саган
показати весь коментар24.02.2022 13:19
+20 Ан Мур
показати весь коментар24.02.2022 13:19
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Смерть русне !!!
Нельзя убить дракона, если сам хочешь стать драконом. Да и опять таки, с точки зрения кацапов, пленные - это хуже убитых. Убитые - они в рай попадут, а плен - это позор и забвение. Так что зачем лишать себя удовольствия поиздеваться над врагом?
На гіляці
С десантом вот непонятно... Не дай Бог...
Эта **** должна дать "сольный концерт" в Гааге...
Ну а потом уже шож...