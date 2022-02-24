Поліція Київщини захопила під Гостомелем російського диверсанта, - Геращенко

Поліція Київщини захопила під Гостомелем російського диверсанта.

Про це повідомив у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно під Гостомелем поліцією Київської області був захоплений перший російський військовий диверсант!" - зазначив він, додавши, що скоро опублікує відео захоплення.

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