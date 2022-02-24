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Полиция Киевщины захватила под Гостомелем российского диверсанта, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Полиция Киевщины захватила под Гостомелем российского диверсанта, - Геращенко

Полиция Киевщины захватила под Гостомелем российского диверсанта.

Об этом сообщил в телеграм--канале Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что под Гостомелем полицией Киевской области был захвачен первый российский военный диверсант!", - отметил он, добавив, что скоро опубликует видео захвата.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+38
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24.02.2022 13:18
+22
пленить и отвезти на заседание ООН
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24.02.2022 13:19
+20
показати фото для його мами.
На гіляці
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24.02.2022 13:19
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24.02.2022 13:18 Ответить
тут ідіотів немає. компетентні люди знають що робити без порад нонеймів
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24.02.2022 13:19 Ответить
можно и не за шею
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24.02.2022 13:19 Ответить
Сначала допрос!
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24.02.2022 13:22 Ответить
тю. так можно совместить - повесить за ноги и допросить.
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24.02.2022 13:23 Ответить
в плен не брать !!! они и нах уже для суда не нужны - все и все уже поняли и так - кто это и что ..
Смерть русне !!!
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24.02.2022 13:30 Ответить
мы не убицы как русские фашисты, Мы его допросим, выясним их планы, он даст показания против Фюрера, задокументируем всё доказатеьства для Гааги.
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24.02.2022 13:33 Ответить
И поменяем на наших.
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24.02.2022 13:35 Ответить
нах с ними ублюдками возится и время тратить!? в расход !!!
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24.02.2022 13:35 Ответить
А вот не надо уподобляться кацапам. Мы кто, люди, или орки? Пленных - в лагеря, и менять на наших при первой возможности. Всё равно эти пленные к нам уже не вернутся - к ним нет доверия у самих кацапов.
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24.02.2022 13:51 Ответить
Надо! Надо быть хуже кацапов чтоб они, срань «не господняя», десяток раз подумали прежде чем соваться в чужую страну. Только сильныйстрах может хоть как-то держать кацапов в узде.
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24.02.2022 14:03 Ответить
Нет.

Нельзя убить дракона, если сам хочешь стать драконом. Да и опять таки, с точки зрения кацапов, пленные - это хуже убитых. Убитые - они в рай попадут, а плен - это позор и забвение. Так что зачем лишать себя удовольствия поиздеваться над врагом?
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24.02.2022 14:10 Ответить
в Гаагу
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24.02.2022 13:36 Ответить
Збирати їх - потім міняти будемо , наші там роками сидять .
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25.02.2022 18:01 Ответить
пленить и отвезти на заседание ООН
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24.02.2022 13:19 Ответить
да, и пусть дает показания на Недофюрера
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24.02.2022 13:34 Ответить
Лучше вытянуть оперативную инфу, а потом использовать как живой щит.
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24.02.2022 19:28 Ответить
Нужно допросить с пристрастием, чтобы у зубного врача рука устала это исправлять.
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24.02.2022 13:19 Ответить
показати фото для його мами.
На гіляці
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24.02.2022 13:19 Ответить
По закону військового часу! Розстрілять!
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24.02.2022 13:19 Ответить
пірвали падлу?
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24.02.2022 13:21 Ответить
Прикопать в посадке.
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24.02.2022 13:26 Ответить
В Гостомелі заруба серйозна
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24.02.2022 13:26 Ответить
Непонятно.... Вертолеты в Гостомеле какие-то сбили... Периодически слышны взрывы ...
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24.02.2022 13:30 Ответить
написали 3 росвертушки, и сейчас стреляют, вроде по звуку наши слышно как гупает
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24.02.2022 13:37 Ответить
Один вертолет подбитый сел. Там должно быть больше пленных.
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24.02.2022 13:42 Ответить
вроде бы пишут, что десант высадили с вертолетов
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24.02.2022 13:47 Ответить
Прямо зараз племінниці в Ірпінь зателефонував. Каже з боку Гостомеля вже годину вибухи чути і наші літаки над Гостомелем літають. Прямо в ці хвилини.
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24.02.2022 14:00 Ответить
Я вообще в Буче, 5км до аэродрома. Периодически слышны взрывы. Слышен свист иногда пролетающих самолетов над домами. Говорят - наши.
С десантом вот непонятно... Не дай Бог...
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24.02.2022 14:05 Ответить
20-30 вертолетов залетело, видео есть, и только 3 сбили... Значит остальные высадились
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24.02.2022 13:28 Ответить
Обычная фашистская карательная операция по зачистке периметра, как было в афгане. Это не про дисантуру
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24.02.2022 13:31 Ответить
Там сейчас сумашедший замес за аэропорт.
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24.02.2022 13:29 Ответить
Есть инфа ? Или предположение? Поделитесь.
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24.02.2022 13:33 Ответить
Инфа от знакомых, которые живут там рядом.
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24.02.2022 14:03 Ответить
В ці хвилини в Гостомелі бій. А з Києва туди серйозна підмога йшла мимо мого дому годину тому, а може і зараз. Колона всякого різного без кінця-краю. Навмисно не даю подробиць.
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24.02.2022 14:06 Ответить
В Киеве слышны взрывы были 10 минут назад со стороны гостомеля
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24.02.2022 13:40 Ответить
Наверно хотели захватить аэродром, чтоб на него садились Ил-76 с десантом. И техникой, танками БМД и артиллерией.
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24.02.2022 13:58 Ответить
И "Русланы".
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24.02.2022 13:58 Ответить
Потрібна превентивна ліквідація всіх прихильників ***** що вже раніше засвітились.
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24.02.2022 13:32 Ответить
Засунуть сракой на дуло танка и выстрелить по уродам
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24.02.2022 13:41 Ответить
Ну что же вы такие резкие - сразу повесить! Сначала допросить с помощью "сыворотки правды". Ну а потом можно и развлечься хлопцам
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24.02.2022 13:41 Ответить
Не понимаю, какой смысл замалчивать?
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24.02.2022 13:59 Ответить
podderzhivayu povesit'
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24.02.2022 14:14 Ответить
Как ни хотелось-бы, но вешать эту суку низя...
Эта **** должна дать "сольный концерт" в Гааге...
Ну а потом уже шож...
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24.02.2022 14:16 Ответить
Повесить вместе с Медведчуком!
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24.02.2022 15:08 Ответить
 
 