Полиция Киевщины захватила под Гостомелем российского диверсанта, - Геращенко

Полиция Киевщины захватила под Гостомелем российского диверсанта.

Об этом сообщил в телеграм--канале Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что под Гостомелем полицией Киевской области был захвачен первый российский военный диверсант!", - отметил он, добавив, что скоро опубликует видео захвата.

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