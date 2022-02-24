50 092 48
Полиция Киевщины захватила под Гостомелем российского диверсанта, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Полиция Киевщины захватила под Гостомелем российского диверсанта.
Об этом сообщил в телеграм--канале Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что под Гостомелем полицией Киевской области был захвачен первый российский военный диверсант!", - отметил он, добавив, что скоро опубликует видео захвата.
Топ комментарии
+38 Mike Nichols
показать весь комментарий24.02.2022 13:18
+22 Андрей Саган
показать весь комментарий24.02.2022 13:19
+20 Ан Мур
показать весь комментарий24.02.2022 13:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Смерть русне !!!
Нельзя убить дракона, если сам хочешь стать драконом. Да и опять таки, с точки зрения кацапов, пленные - это хуже убитых. Убитые - они в рай попадут, а плен - это позор и забвение. Так что зачем лишать себя удовольствия поиздеваться над врагом?
На гіляці
С десантом вот непонятно... Не дай Бог...
Эта **** должна дать "сольный концерт" в Гааге...
Ну а потом уже шож...