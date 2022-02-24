Шольц закликав Путіна припинити військові дії
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Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав президента Росії Володимира Путіна припинити військові дії в Україні та відвести російські війська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президента Росії Путіна я хотів би закликати до того, щоб негайно зупинити військову атаку, припинити кровопролиття та повністю відвести свої війська з території України", - наголосив він.
Топ коментарі
+28 Andriy
показати весь коментар24.02.2022 13:26
+17 Максім ХОЙ 07fb0949
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+15 Sav UA
показати весь коментар24.02.2022 13:26
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і що-допомогло?
Пора назвать Пу международным террористом и готовить дело для отправки в Гаагу.
Или вы дождетесь нью Гитлера и 3-ю мировую войну.
И мимо вас она не пройдет
в сирии Ассад! путин войны начинает...
при демократии невозможно объявление войн. не может народ страны вот так собраться и сказать: "мы начинаем войну против другой страны". потому что они понимают, что им всем нужно будет воевать.
(а путин понимает, что пошлет молодых пацанов умирать. а сам трусливый путин будет в бункере отсиживаться)
поэтому Америке нужно зачистить всех последних диктаторов мира. и тогда в мире воцариться спокойствие!