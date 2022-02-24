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Шольц закликав Путіна припинити військові дії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Шольц закликав Путіна припинити військові дії

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав президента Росії Володимира Путіна припинити військові дії в Україні та відвести російські війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президента Росії Путіна я хотів би закликати до того, щоб негайно зупинити військову атаку, припинити кровопролиття та повністю відвести свої війська з території України", - наголосив він.

Також читайте: "Це жахливий день для України та чорний день для Європи", - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
ви тупі там??
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24.02.2022 13:26
+17
Российских пользователей отключают от американского программного обеспечения. Добро пожаловать в Зимбабве
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24.02.2022 13:26
+15
Шольц закликав Путіна припинити військові дії
=============
і що-допомогло?
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24.02.2022 13:26
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ви тупі там??
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24.02.2022 13:26 Відповісти
Шольц ты ИДИОТ --- В очко ***** чмокни
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24.02.2022 13:31 Відповісти
Уже чмокнул в засос. И не раз.
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24.02.2022 13:47 Відповісти
Российских пользователей отключают от американского программного обеспечения. Добро пожаловать в Зимбабве
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24.02.2022 13:26 Відповісти
это правда? откуда инфа?
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24.02.2022 13:48 Відповісти
Шольц закликав Путіна припинити військові дії
=============
і що-допомогло?
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24.02.2022 13:26 Відповісти
Хватит ужне заниматься кликушеством.

Пора назвать Пу международным террористом и готовить дело для отправки в Гаагу.

Или вы дождетесь нью Гитлера и 3-ю мировую войну.
И мимо вас она не пройдет
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24.02.2022 13:43 Відповісти
Шольц загляни йому ще в шоколадне око..
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24.02.2022 13:27 Відповісти
он не может - туда уже и так смотрит найвеличниший ***** **********.
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24.02.2022 13:28 Відповісти
Від сьогодні навіть у нього закінчились останні ілюзії.
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24.02.2022 13:44 Відповісти
Я рад за него, а два просранных года кто вернет ?
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24.02.2022 13:46 Відповісти
Долбайобы, Европа следующая
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Озабочено призвал, или глубоко озабоченно?
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24.02.2022 13:27 Відповісти
запад ожидаемо корчит под идиота. что этот что тот поц строссберг с нато - одни мантры. Импотенты
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24.02.2022 13:27 Відповісти
***, ты еще озабоченнось свою прояви.
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Нема слів...
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Бюргерам главное газ и они врдли откажутся?)
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Под мировым давлением откажутся.
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24.02.2022 13:42 Відповісти
пішов *****...
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Можна ще побалакати з моїм котом та закликати його не цупити шматки сала зі столу. Результат тей самий. Поки не отримає по мордасі доти й буде цупити...
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24.02.2022 13:28 Відповісти
Arschloch
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24.02.2022 13:28 Відповісти
Призывать ******* - это как с глухим и тупым говорить....
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24.02.2022 13:28 Відповісти
О,озабочення прокинулось.
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24.02.2022 13:29 Відповісти
Шольц, закрой своё продувало……надо было не «заигрывать» с )(уйлом, а по поганным рукам «бить»…..😡😡😡
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24.02.2022 13:29 Відповісти
Ватна Німеччина
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24.02.2022 13:30 Відповісти
Сьезди к нему ещё раз, он вас на х вертел, а вы все сглотнете. Сегодня мы, а завтра вы дебилы! Может пора газопровод нам самим взорвать чтобы вы почесались?!
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24.02.2022 13:30 Відповісти
войны начинают только диктаторы. вы посмотрите, где диктаторы - там войны.

в сирии Ассад! путин войны начинает...

при демократии невозможно объявление войн. не может народ страны вот так собраться и сказать: "мы начинаем войну против другой страны". потому что они понимают, что им всем нужно будет воевать.

(а путин понимает, что пошлет молодых пацанов умирать. а сам трусливый путин будет в бункере отсиживаться)

поэтому Америке нужно зачистить всех последних диктаторов мира. и тогда в мире воцариться спокойствие!
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24.02.2022 13:30 Відповісти
краще б Шольц звонив лідерам ОАЕ, Саудівської Аравії і Катару і домовлявся про переорієнтування в покупках газу на них.
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24.02.2022 13:32 Відповісти
Ганц ты тупой
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24.02.2022 13:33 Відповісти
Гутен морген, *****!
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24.02.2022 13:34 Відповісти
..мощно
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24.02.2022 13:35 Відповісти
Які заклики? Ти що, гальмо?! Все, Ху*ло пішов ва-банк. Будь-які заклики - це як жбурляти камінчик об стіну. Тепер виключно фізичне знищення останнього зможе закінчити війну та реально притягнути роїсю до повної відповідальності перед всім цивілізованим світом.
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24.02.2022 13:40 Відповісти
мееее...бееее
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24.02.2022 13:42 Відповісти
я сечас в берлине , завтра утром домой ,до границы а там попытаюсь в Николаев, если нет то куда пошлют, но хотелось бы на юге пидоров пострелять. Всем мира. Но его быть неможет сейчас. Слава Украине!!!!!!!!!!!!
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24.02.2022 13:43 Відповісти
Я сейчас еду в Варшаву, и оттуда буду пробовать в Днепр и на мобилизацию
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24.02.2022 13:46 Відповісти
Не знаете, автобусы едут с Варшавы в Украину?
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24.02.2022 13:47 Відповісти
если воевать, надо ехать в Херсон или Харьков и Сумы. Там сейчас больше всего шашлыков ))
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24.02.2022 14:01 Відповісти
Импотенты
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24.02.2022 13:45 Відповісти
Очевидный совет немцам - можете сп 2 на металлолом разбирать и в штурмовые пушки плавить
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24.02.2022 13:53 Відповісти
 
 