Шольц закликав Путіна припинити військові дії

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав президента Росії Володимира Путіна припинити військові дії в Україні та відвести російські війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президента Росії Путіна я хотів би закликати до того, щоб негайно зупинити військову атаку, припинити кровопролиття та повністю відвести свої війська з території України", - наголосив він.

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