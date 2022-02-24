УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7346 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 203 12
війна (56332) Росія (47179) Верещук (605)

Президент, уряд та парламент тут. Ніхто нікуди не поїде, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент, уряд та парламент тут. Ніхто нікуди не поїде, - Верещук

Українська влада не планує залишати територію країни.

Про це під час брифінгу повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми тут, влада тут, президент на місці, уряд на місці, парламент на місці. Але ми хочемо сказати нашим ворогами - Російській Федерації: "Попри всі політичні причини, попри всі ідеологічні причини, гуманітарне міжнародне право, міжнародні конвенції залишаються єдиним можливим інструментом врегулювання", - сказала міністр.

За словами Верещук, метою РФ є нагнітання, фейки та вкиди.

"Сіяти страх і паніку з метою, аби уряд покинув урядовий квартал. Аби уряд виїхав і був евакуйований в безпечне місце. Ми всі тут. Ніхто нікуди не поїде", - додала вона.

Також читайте: Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Щас Кива- иуда вещает на говнотв! Мразь
показати весь коментар
24.02.2022 14:16
+3
Ну раз Верещук тут-я спакоєн...
показати весь коментар
24.02.2022 14:16
+3
Секретарка Зеленського вже допуск до держтаємниць оформила чи якось і без нього обходиться і далі ?
показати весь коментар
24.02.2022 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щас Кива- иуда вещает на говнотв! Мразь
показати весь коментар
24.02.2022 14:16 Відповісти
Ну раз Верещук тут-я спакоєн...
показати весь коментар
24.02.2022 14:16 Відповісти
Як що це правда,то ...
показати весь коментар
24.02.2022 14:22 Відповісти
...це був жарт-усім з українського уряду,хто залишається в Україні-респект...
показати весь коментар
24.02.2022 14:25 Відповісти
Секретарка Зеленського вже допуск до держтаємниць оформила чи якось і без нього обходиться і далі ?
показати весь коментар
24.02.2022 14:18 Відповісти
рота свого чорноґо закрий - небачувателі загрози.
зникніть слуговня...
показати весь коментар
24.02.2022 14:22 Відповісти
А це хто така ?
показати весь коментар
24.02.2022 14:22 Відповісти
та кому ви ***** потрібні?
на шашликі травневі.... - жеріть не поперхнитеся...
показати весь коментар
24.02.2022 14:24 Відповісти
кацапню роздавимо - за вами прийдемо.
показати весь коментар
24.02.2022 14:26 Відповісти
А ще хтось не здриснув?
показати весь коментар
24.02.2022 14:37 Відповісти
А толку то з вас? Самі не готувалися і народу не дали, все заганли в свої дороги.
показати весь коментар
24.02.2022 15:12 Відповісти
 
 