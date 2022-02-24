Президент, уряд та парламент тут. Ніхто нікуди не поїде, - Верещук
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Українська влада не планує залишати територію країни.
Про це під час брифінгу повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми тут, влада тут, президент на місці, уряд на місці, парламент на місці. Але ми хочемо сказати нашим ворогами - Російській Федерації: "Попри всі політичні причини, попри всі ідеологічні причини, гуманітарне міжнародне право, міжнародні конвенції залишаються єдиним можливим інструментом врегулювання", - сказала міністр.
За словами Верещук, метою РФ є нагнітання, фейки та вкиди.
"Сіяти страх і паніку з метою, аби уряд покинув урядовий квартал. Аби уряд виїхав і був евакуйований в безпечне місце. Ми всі тут. Ніхто нікуди не поїде", - додала вона.
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