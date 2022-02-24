Військами РФ здійснено вторгнення на багатьох напрямках, - ДПСУ
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Російська агресія відбулася в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, по о. Зміїний та в зоні ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Збройними силами держави-агресора російської федерації здійснено вторгнення на багатьох напрямках. Вогонь по прикордонним підрозділам та пунктам пропуску здійснювався артилерією та авіацією після чого відбувався рух військової техніки.
Зокрема, російська агресія відбулася в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, по о. Зміїний та в зоні ООС", - йдеться в повідомленні.
Прикордонні підрозділи в залежності від розвитку обстановки передислоковуються на запасні позиції та діють спільно з українськими воїнами.
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зелені пакети на дальньому плані - стандартні раціони армії рф
Galina_W_@galadriel999
❗️Фото підбитої російської бронетехніки на окружній у Харкові.
А Киевская область?
Или танки Бульба-фюрера заблудились в Чернобыльской зоне?
А от з Криму, там же голий степ і перешийок, кілька мостів. Як наші могли там не замінувати? Я просто не розумію
Ти повірив Зе ? Краще вір у ЗСУ.
Карта - где бомбят , где идут бои. Сколько убито орков . ( в плен не брать ) . Фотки в сми убитых - пусть мамушки кацапские опознают своих орков
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=crhJPB5L8ic&feature=emb_logo
Борис грозится показать Путину "кузькину мать", европейцы обещают невиданные санкции, Америка пока молчит, но у них ещё раннее утро. Думаю, к вечеру они начнут Путина пугать и он, несомненно , испугается.
А что об этом:
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о возможности проникновения вражеского десанта в правительственный квартал в центре Киева для реализации спецоперации по свержению украинской власти.
"Возможно… точечное десантирование. Сейчас идут мощные бои в Гостомеле и возможна попытка проникнуть в правительственный квартал… Одна из целей - это убрать высшее руководство страны", - сказал Подоляк на брифинге.
Я так понял, что на аэродром в Гостомеле высадился воздушный десант. Об этом и российские источники глухо упоминали.
Кожен хай займається своєю справою.
Кстати, турки заявили, что в Борисполе стоят 2 турецких транспортных самолёта на случай необходимости эвакуации Зели и его команды. И что это согласовано с Россией (!). Кто-нибудь что-либо об этом знает?