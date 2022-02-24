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Військами РФ здійснено вторгнення на багатьох напрямках, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військами РФ здійснено вторгнення на багатьох напрямках, - ДПСУ

Російська агресія відбулася в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, по о. Зміїний та в зоні ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Збройними силами держави-агресора російської федерації здійснено вторгнення на багатьох напрямках. Вогонь по прикордонним підрозділам та пунктам пропуску здійснювався артилерією та авіацією після чого відбувався рух військової техніки.

Зокрема, російська агресія відбулася в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, по о. Зміїний та в зоні ООС", - йдеться в повідомленні.

Прикордонні підрозділи в залежності від розвитку обстановки передислоковуються на запасні позиції та діють спільно з українськими воїнами.

Також читайте: На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує зазнавати втрат, - Держприкордонслужба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Я считаю что Путин ошибся с нападением на Киев сразу же. В итоге он ничего не добился, кроме группы танков, которые теперь рассекают и не знают что им делать. Ресурсы вторжения исчерпываются очень быстро.
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24.02.2022 14:36
+29
Е ні, вони вже добре знають, що їм робити- ЗДОХНУТИ!
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24.02.2022 14:39
+19
Ця купка терористів не зможе здолати ЗСУ, вони слабіші. ********** кинув своїх на погибель.
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24.02.2022 14:35
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Почему у них не было несколько NLAW?
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24.02.2022 14:34 Відповісти
Под каждым кустом, не посадишь человека с NLAW. Люди сосредоточены в определенных укрепрайонах
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24.02.2022 14:38 Відповісти
пограничники это не ЗСУ, у них другие функции
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24.02.2022 14:43 Відповісти
Контратаковать.... бить на упреждение. Байрактары могу бить далеко в тылу противника
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24.02.2022 14:34 Відповісти
вот уже соплі застилі в носу... так і нє с'єлі оні колбасу...
зелені пакети на дальньому плані - стандартні раціони армії рф

Galina_W_@galadriel999

❗️Фото підбитої російської бронетехніки на окружній у Харкові.

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24.02.2022 15:13 Відповісти
Ця купка терористів не зможе здолати ЗСУ, вони слабіші. ********** кинув своїх на погибель.
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24.02.2022 14:35 Відповісти
Он хотел всем доказать что его будут встречать с цветами.
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24.02.2022 16:26 Відповісти
Я считаю что Путин ошибся с нападением на Киев сразу же. В итоге он ничего не добился, кроме группы танков, которые теперь рассекают и не знают что им делать. Ресурсы вторжения исчерпываются очень быстро.
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24.02.2022 14:36 Відповісти
Е ні, вони вже добре знають, що їм робити- ЗДОХНУТИ!
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24.02.2022 14:39 Відповісти
это больше отвлекающий и связываюший маневр... основное направление - вода в Крым и Марик... потом, если типа повезей (а куй!!! - Одесса)...
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24.02.2022 14:51 Відповісти
До воды в Крым они попросту не доползут. Поездят, горючку посжигают.
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24.02.2022 14:53 Відповісти
Хм...
А Киевская область?
Или танки Бульба-фюрера заблудились в Чернобыльской зоне?
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24.02.2022 14:37 Відповісти
в аномалию попали..ща сталкеры на артефакты разберут
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24.02.2022 14:38 Відповісти
Зато танки ездят по хорошим дорогам, за 72 процента зебанатов теперь расплачиваются все
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24.02.2022 14:37 Відповісти
Польша могла б відкрити другий фронт заявивши про напад з території Білорусі!
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24.02.2022 14:40 Відповісти
Я, конечно, не стратег, но бить сразу по всем направлениям, нигде не имея решающего преимущества... Это либо глупость, либо самонадеянность.
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24.02.2022 14:41 Відповісти
Ага. Это такой наскок. Очень странная тактика на самом деле.
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24.02.2022 14:42 Відповісти
либо он и нерасчитывает на военный успех в этой операции, а вынашивает другие только ему известные цели.
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24.02.2022 14:44 Відповісти
Брусиловский прорыв. Создать видимость нападения по всему фронту, но преимущество сосредоточить на одном участке.
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24.02.2022 14:46 Відповісти
Це зватися...тупізна та хвороба *****
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24.02.2022 14:52 Відповісти
В Херсонской области уже вроде электростанцию захватили
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24.02.2022 14:52 Відповісти
Да, захватили, в Укр.Диалоге читал. Но думаю, наши отобьют.
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24.02.2022 15:00 Відповісти
Слабоумие и отвага...
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24.02.2022 14:53 Відповісти
Если у нас такой найвелычнишый говнокомандующий, который 4 раза убегал от призыва, то вот вам и результат. При Порохе такого не могло случиться. Буба еще накомандует. Орда, мля, уже захватила Новокаховскую ГЭС. Разве не было понятно, что им даунбас не так интересен, как днепровская вода? Это, похоже и была главная цель всей этой заварухи от *****. Но, я думаю, наши выбьют их оттуда, главное, есть кому и есть чем, это не 14 год.
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24.02.2022 14:56 Відповісти
Б'ють по військових об'єктах - аеродромах, складах і т.д.
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Вони хочуть залякати і щоб Україна сама почала йти на поступки.
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24.02.2022 15:17 Відповісти
Мабуть вся зброя, надана заходом десь пилилась на складах, а не була надана нашим військовим. Байден попереджав, но у нас влада не повірила, сумно.
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24.02.2022 14:42 Відповісти
У погранцов другим функции, все тяжёлое оружие у ВСУ и нацгвардии.
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24.02.2022 14:45 Відповісти
У меня это збиговысько язык не поворачивается назвать владой. Хорошо хоть пока не разбежились, как тараканы. Главное, что у нас серьезное руководство ВСУ, умные боевые генералы.
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24.02.2022 14:59 Відповісти
хто пояснить, невже Перекоп було важко замінувати? Як кацапи могли попасти аж на ГЕС? Наші війська де?
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24.02.2022 14:43 Відповісти
Я читал за пару недель до этого что Сумы и граница самые слабые места. Я то подумал, что глупость, но отложилось и сегодня вспомнил. Короче, это видимо не приоритет. Верим в ЗСУ, что они знают что делают.
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24.02.2022 14:44 Відповісти
Згоден, Суми - дуже важка ділянка для оборони. Гірше лише на півночі Луганщини.
А от з Криму, там же голий степ і перешийок, кілька мостів. Як наші могли там не замінувати? Я просто не розумію
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24.02.2022 14:48 Відповісти
Есть подозрение, переходящее в уверенность, что ВСУ с боями втягивает говнорашкинские войска вглубь страны, где навешать им будет куда проще. Отбить первую волну, выровнять ситуацию, а там уже можно и заготовки применять. Благо, они точно есть, ибо ипанутый сосед не вчера появился.
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24.02.2022 14:57 Відповісти
Согласен, у лапотных репоедов маловато сил, наши их уделают.
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24.02.2022 15:02 Відповісти
путло объявило мобилизацию вроде .Но тактика да такая возможна
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24.02.2022 15:06 Відповісти
коли знешкодять кримський мiст??
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24.02.2022 14:50 Відповісти
не брать в плен взбесившуюся кацапскую падаль!кончать на месте!СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.02.2022 14:49 Відповісти
коли знешкодять кримський мiст??
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24.02.2022 14:49 Відповісти
Нужно пленным российским солдатам на лбу вырезать ножом отметку Z, они тогда будут узнаваемы везде
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24.02.2022 14:51 Відповісти
ДЕ тягнибок і його І його "свобода"? Чому???
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24.02.2022 14:51 Відповісти
Тчгнибок ще на майдані 2014 злився, ви що?))
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24.02.2022 14:57 Відповісти
мне умные дяди кричали по тв что у нас все прикрыто
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24.02.2022 14:54 Відповісти
Ідеально все буває у того хто не працює.
Ти повірив Зе ? Краще вір у ЗСУ.
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24.02.2022 15:22 Відповісти
Полной картины событий в Украине почему то нет .
Карта - где бомбят , где идут бои. Сколько убито орков . ( в плен не брать ) . Фотки в сми убитых - пусть мамушки кацапские опознают своих орков
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24.02.2022 14:55 Відповісти
Учитывая что у нас война инфы просто дохрена. А вот Россия бросает фейки. Зачем инфа.
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24.02.2022 14:58 Відповісти
ГАРНЕ ВІДЕО ПО ТЕМІ -

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=crhJPB5L8ic&feature=emb_logo
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Я так понимаю, что основные удары пошли на Харьков, Херсон и на Киев, где, вроде, дошли до Батурина (половина пути), ну и локальные операции силами ЛДНР на Донбассе. Может кто-либо обрисовать ситуацию точнее?
Борис грозится показать Путину "кузькину мать", европейцы обещают невиданные санкции, Америка пока молчит, но у них ещё раннее утро. Думаю, к вечеру они начнут Путина пугать и он, несомненно , испугается.
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24.02.2022 15:22 Відповісти
Подивись відео вище, там ЗСУ пояснюють як і куди расійські гобліни наносять свої удари і навіщо.
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24.02.2022 15:23 Відповісти
Посмотрел. Существенная информация приведена, но, во-первых, этому видео уже 9 часов, а с тех пор ситуация могла существенно измениться, во вторых, все-таки много пропаганды. Я понимаю, что это неизбежно, но хотелось бы сухих фактов, без эмоций и призыв.

А что об этом:
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о возможности проникновения вражеского десанта в правительственный квартал в центре Киева для реализации спецоперации по свержению украинской власти.

"Возможно… точечное десантирование. Сейчас идут мощные бои в Гостомеле и возможна попытка проникнуть в правительственный квартал… Одна из целей - это убрать высшее руководство страны", - сказал Подоляк на брифинге.

Я так понял, что на аэродром в Гостомеле высадился воздушный десант. Об этом и российские источники глухо упоминали.
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24.02.2022 15:35 Відповісти
СБУ і МЄНТИ бдят - це справа Альфи, та інших спецпідрозділів.
Кожен хай займається своєю справою.
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24.02.2022 15:37 Відповісти
Там речь идёт о высадке ВДВ. Альфа с ними не справится. У нее совсем другие задачи.
Кстати, турки заявили, что в Борисполе стоят 2 турецких транспортных самолёта на случай необходимости эвакуации Зели и его команды. И что это согласовано с Россией (!). Кто-нибудь что-либо об этом знает?
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24.02.2022 15:51 Відповісти
Все буде Україна.
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24.02.2022 16:23 Відповісти
 
 