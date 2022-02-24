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Новини Політика України
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ВР (11730) Стефанчук Руслан (654)

Верховна Рада перейшла на безперервний режим роботи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада перейшла на безперервний режим роботи

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалу про перехід парламенту на безперервний режим роботи.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав ухвалу №7112 "Про організацію роботи Ради у зв'язку з актом збройної агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року".

Постанова запроваджує безперервну роботу народних депутатів у режимі пленарного засідання. Згідно з документом, час та місце проведення пленарного засідання, а також спосіб голосування визначає керівництво парламенту.

Верховна Рада ухвалила ухвалу на пленарному засіданні вранці в четвер.

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Раніше про зміну режиму роботи ради повідомляв співголова фракції "Опозиційна платформа – за життя" Юрій Бойко.

"Депутати працюватимуть безперервному режимі. Пленарне засідання вранці не закривали, і якщо буде внесено законопроекти, то вони будуть проголосовані в Раді", - сказав Бойко журналістам у четвер.

Автор: Ольга Лузан
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Поимённый список. Кого нет в зале- рассстрел. Г
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24.02.2022 15:11 Відповісти
звертайтесь за військовою допомогою НАТО.в Україні АЕС,це небезпечно для всього світу.
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24.02.2022 15:11 Відповісти
до сраці.
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24.02.2022 15:13 Відповісти
опзж расстреляли?
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24.02.2022 15:15 Відповісти
А чого той бойко до сих пір сидить в Раді без наручників?
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24.02.2022 15:15 Відповісти
з жовтня місяця фракція ЄС волала про підвищення оборонного бюджету, дочекались
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24.02.2022 15:27 Відповісти
 
 