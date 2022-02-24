Верховна Рада перейшла на безперервний режим роботи
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалу про перехід парламенту на безперервний режим роботи.
Про це повідомляє сайт Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав ухвалу №7112 "Про організацію роботи Ради у зв'язку з актом збройної агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року".
Постанова запроваджує безперервну роботу народних депутатів у режимі пленарного засідання. Згідно з документом, час та місце проведення пленарного засідання, а також спосіб голосування визначає керівництво парламенту.
Верховна Рада ухвалила ухвалу на пленарному засіданні вранці в четвер.
Раніше про зміну режиму роботи ради повідомляв співголова фракції "Опозиційна платформа – за життя" Юрій Бойко.
"Депутати працюватимуть безперервному режимі. Пленарне засідання вранці не закривали, і якщо буде внесено законопроекти, то вони будуть проголосовані в Раді", - сказав Бойко журналістам у четвер.
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