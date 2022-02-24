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Зеленський зобов'язав НБУ переказати до держбюджету прибуток за 2021 рік

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський зобов'язав НБУ переказати до держбюджету прибуток за 2021 рік

Національний банк сьогодні перекаже до державного бюджету частину прибутку за 2021 рік. Відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт Офісу президента.

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"Рекомендувати Національному банку України 24 лютого 2022 року здійснити в установленому порядку перерахування до державного бюджету України суми частини прибутку до розподілу за підсумками 2021 року у повному обсязі", - йдеться в указі.
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Ага....... сшчас....
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24.02.2022 15:30 Відповісти
О,нормально.2.5 года нещадно мародерствовать на всей Украине,а сейчас типа давайте скинемся.Цинизму клоуна и его кацапской банды нет предела.
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24.02.2022 15:32 Відповісти
Со всем уважением но убежден что не стоит более печатать эту дичь по поводу что было что не было .Сейчас .уже и что будет!
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Зробіть так,щоб із карток е-підтримки можна було гроші перерахувати-довбні
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Сейчас нужно,как никогда,проводить реформы в экономике.Обложить всех олигархов и крупный бизнес 10% налогом на прибыль безвозвратно!Так же запретить все офшоры .Реформа добычи янтаря.Брать налог со старателей .Легализовать проституцию.Ликвидировать все фирмы - прослойки и т.д.Сейчас нужно увеличить доходную часть бюджета .Стране нужны финансы.Слава Украине!Смерть ворогам!Украіна понад усе!
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24.02.2022 15:52 Відповісти
 
 