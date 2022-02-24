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Зеленський зобов'язав НБУ переказати до держбюджету прибуток за 2021 рік
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Національний банк сьогодні перекаже до державного бюджету частину прибутку за 2021 рік. Відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт Офісу президента.
"Рекомендувати Національному банку України 24 лютого 2022 року здійснити в установленому порядку перерахування до державного бюджету України суми частини прибутку до розподілу за підсумками 2021 року у повному обсязі", - йдеться в указі.
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Andrey Gupin
показати весь коментар24.02.2022 15:30 Відповісти Мені подобається 0
radeon
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Мое Родителей
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Віталій Павлов
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Пушистик Шаловливый
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