Метрополітен у Харкові працює в режимі укриття

Рух поїздів зупинено.

Про це повідомив прессекретар метрополітену Олексій Бітнер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підземка працюватиме в режимі укриття до особливого розпорядження.

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