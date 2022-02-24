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Метрополітен у Харкові працює в режимі укриття
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Рух поїздів зупинено.
Про це повідомив прессекретар метрополітену Олексій Бітнер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, підземка працюватиме в режимі укриття до особливого розпорядження.
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Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар24.02.2022 15:35 Відповісти Мені подобається 0
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