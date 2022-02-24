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Метрополітен у Харкові працює в режимі укриття

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Метрополітен у Харкові працює в режимі укриття

Рух поїздів зупинено.

Про це повідомив прессекретар метрополітену Олексій Бітнер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підземка працюватиме в режимі укриття до особливого розпорядження.

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Автор: Ольга Лузан
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Ездят электрички или нет! А Укрыватся в метро не советую! Орки могут бомбу сбросить как в Сирии!
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24.02.2022 15:35 Відповісти
 
 