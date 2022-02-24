Можлива спроба проникнення РФ в урядовий квартал, - радник голови ОП
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В Офісі Президента заявили про можливість проникнення ворожого десанту в урядовий квартал.
Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.
"Можливе… точкове десантування. Наразі тривають потужні бої у Гостомелі (Київська область) і можлива спроба проникнути в урядовий квартал… Одна з цілей - це прибрати найвище керівництво країни", - сказав він.
Подоляк порекомендував журналістам, які перебувають у пресцентрі Верховної Ради, з метою безпеки продовжити роботу з редакцій своїх видань.
Топ коментарі
+7 Scorpman Y
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+6 radeon
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Будь ласка, зачекайте...
для защиты. что ли?
фигня.. украинцы без этого балласта справятся
так что - топай за поребрик, убогое
Майдан тому свидетельство
цей чухонец не знає, що українці б'ють москалів без дозволу влади)
Ибо если тебе нужна "рука сцаря" защищать свою страну - ты кацап по определению
єто только вам, холопам, нужно говорить когда сеять и когда воевать)
що українці і без влади будуть воювати.
але говорити: "давайте, москалі. вбивайте нашу владу!" - це неправильно.
країна без законної влади - ослаблена.
і воювати, маючи владу - легше, ніж воювати без влади.
бо жоден кацап на це нездатен)
мы ее сами выбрали, и значит она для нас что-то значит.
майдан показал, что власть януковича для нас ничего не значит, потому что янукович пошел против народа!
Запомни, кацап - если власть перестает устраивать украинцев - єто проблема власти)
чемодан-вокзал-Ростов!
"Одна з цілей - це прибрати найвище керівництво країни Джерело: https://censor.net/ua/n33187632
викликають якісь суперечливі емоції...
Ибо если тебе нужна "рука сцаря" защищать свою страну - ты кацап по определению
кацапня опи сама на себе хоче напасти?
такий собі пердімонокль...