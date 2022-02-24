Можлива спроба проникнення РФ в урядовий квартал, - радник голови ОП

В Офісі Президента заявили про можливість проникнення ворожого десанту в урядовий квартал.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Можливе… точкове десантування. Наразі тривають потужні бої у Гостомелі (Київська область) і можлива спроба проникнути в урядовий квартал… Одна з цілей - це прибрати найвище керівництво країни", - сказав він.

Подоляк порекомендував журналістам, які перебувають у пресцентрі Верховної Ради, з метою безпеки продовжити роботу з редакцій своїх видань.

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