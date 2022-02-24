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Можлива спроба проникнення РФ в урядовий квартал, - радник голови ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Можлива спроба проникнення РФ в урядовий квартал, - радник голови ОП

В Офісі Президента заявили про можливість проникнення ворожого десанту в урядовий квартал.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"Можливе… точкове десантування. Наразі тривають потужні бої у Гостомелі (Київська область) і можлива спроба проникнути в урядовий квартал… Одна з цілей - це прибрати найвище керівництво країни", - сказав він.

Подоляк порекомендував журналістам, які перебувають у пресцентрі Верховної Ради, з метою безпеки продовжити роботу з редакцій своїх видань.

Також читайте: Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
к ермаку, татарову, зеленскому?))

для защиты. что ли?
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24.02.2022 15:48
+6
найвище керівництво країни - а если мы сами клоуна и дерьмака (в нагрузку) отдадим,кацапы успокоются?
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24.02.2022 15:51
+6
кацапы не понимают, что власть для украинцев - ничего не значит.
Майдан тому свидетельство
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24.02.2022 15:51
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к ермаку, татарову, зеленскому?))

для защиты. что ли?
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24.02.2022 15:48 Відповісти
татаров ішов посадити Порошенка, аж ось як вийшло. Мабуть уже шкодує...
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24.02.2022 15:49 Відповісти
Одна з цілей - це прибрати найвище керівництво країни", - сказав він.

фигня.. украинцы без этого балласта справятся
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24.02.2022 15:49 Відповісти
кремлебот?
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24.02.2022 15:51 Відповісти
кацап, ты спалился на простейшем непонимании украинцев и их отношении к власти)
так что - топай за поребрик, убогое
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24.02.2022 15:52 Відповісти
Кому-кому, а им нечего бояться. Ворон ворону глаз не выклюет
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24.02.2022 15:50 Відповісти
а будет царев, шуфрич и кива! тебе это нужно?!
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24.02.2022 15:50 Відповісти
кацапы не понимают, что власть для украинцев - ничего не значит.
Майдан тому свидетельство
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24.02.2022 15:51 Відповісти
Для этого им надо взять Киев, а не просто ликвидировать ЗЕ.
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24.02.2022 15:53 Відповісти
и не только Киев.. а и ВСЮ Украину..

цей чухонец не знає, що українці б'ють москалів без дозволу влади)
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24.02.2022 15:55 Відповісти
Отакої.....
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24.02.2022 15:48 Відповісти
молодец, кацап! иди в бан
Ибо если тебе нужна "рука сцаря" защищать свою страну - ты кацап по определению
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24.02.2022 15:54 Відповісти
страна без законной власти - ослабленная страна.
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24.02.2022 15:56 Відповісти
прикинь, а украинцы прекрасно и без власти справляются)
єто только вам, холопам, нужно говорить когда сеять и когда воевать)
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24.02.2022 15:58 Відповісти
я розумію твою думку.

що українці і без влади будуть воювати.

але говорити: "давайте, москалі. вбивайте нашу владу!" - це неправильно.

країна без законної влади - ослаблена.

і воювати, маючи владу - легше, ніж воювати без влади.
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24.02.2022 16:13 Відповісти
а ось це, про "вбивство" - сказав саме ти, кацап..
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24.02.2022 16:22 Відповісти
загалом, підсумовуючі, робимо висновок: ти взагалі не розумієш хто такі українці, їх менталітет та осмислення світу.)
бо жоден кацап на це нездатен)
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24.02.2022 16:23 Відповісти
это законно избранная власть.

мы ее сами выбрали, и значит она для нас что-то значит.

майдан показал, что власть януковича для нас ничего не значит, потому что янукович пошел против народа!
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24.02.2022 15:55 Відповісти
расскажи єто януковощу, кацап.. про "законно избранную"
Запомни, кацап - если власть перестает устраивать украинцев - єто проблема власти)
чемодан-вокзал-Ростов!
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24.02.2022 15:57 Відповісти
Та ну нах...
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24.02.2022 15:49 Відповісти
Им легче бомбить чем в центре Киева высаживаться. Зеля устал или ОП больше не хочет отвечать на вопросы о происходящем.
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24.02.2022 15:49 Відповісти
Якщо відверто то такі слова:
"Одна з цілей - це прибрати найвище керівництво країни Джерело: https://censor.net/ua/n33187632

викликають якісь суперечливі емоції...
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24.02.2022 15:51 Відповісти
найвище керівництво країни - а если мы сами клоуна и дерьмака (в нагрузку) отдадим,кацапы успокоются?
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24.02.2022 15:51 Відповісти
Типа обосралси? Не переживай, у нас есть кем заменить.
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24.02.2022 15:51 Відповісти
Та шось мені здається, що прибирання "найвищого керівництва" завдасть кацапам більшої шкоди ніж всі їхні сьогоднішні втрати.
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24.02.2022 15:51 Відповісти
Что-то подобное было в Афганистане...
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24.02.2022 15:51 Відповісти
кремлеботы тут пишут, что украинцам пофиг на смещение власти. баньте таких кремлеботов!
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24.02.2022 15:52 Відповісти
молодец, кацап! иди в бан
Ибо если тебе нужна "рука сцаря" защищать свою страну - ты кацап по определению
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24.02.2022 15:54 Відповісти
Шуфрич з Бойком відкриють двері...
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24.02.2022 15:52 Відповісти
Даааа!? І Ківа повернеться...до гиляки
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24.02.2022 15:54 Відповісти
знутрі?
кацапня опи сама на себе хоче напасти?
такий собі пердімонокль...
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24.02.2022 15:56 Відповісти
кордони виставте, шо б ті ***** нікуди не втекли.
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24.02.2022 15:57 Відповісти
Неужели Ермака, наконец, туда не пускают ?
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24.02.2022 16:33 Відповісти
 
 