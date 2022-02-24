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Бліц-прорив росіян не вдався, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бліц-прорив росіян не вдався, - ОП

Армія РФ не змогла реалізувати свій оперативний задум, що полягав у здійсненні бліц-прориву. Проблема - з диверсантами та спробами висадки десанту біля Києва.

Так вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Свій коментар він передав агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У них не вийшов бліцкидок із усіх напрямків. Українська армія працює дуже добре. Росіяни потрапляють у полон і гинуть. Тим, хто потребує медичної допомоги, вона надається. Донбас - вистояли. Харківський напрямок - сил вистачає. На півночі та півдні країни робляться всі зусилля, щоб заблокувати сили ворога", - написав Подоляк.

"Проблемна ситуація у зв'язку з диверсантами та спробами десанту поблизу Києва. Важливо - виявляти максимальну пильність та відловлювати всіх ворожих бійців, ким би вони не були і що б не говорили. Усі політики, депутати різного рівня, лідери громад, мери міст зобов'язані робити все, щоб забезпечувати життя людей. Ціль Росії - дестабілізація нашої держави. Це їм не вдалося і не вдасться", - наголосив він.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Почему вы рассказываете только за Киев и восток? Расскажите людям о организации обороны на юге.
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24.02.2022 15:58
+11
Важливо - виявляти максимальну пильність та відловлювати всіх ворожих бійців, ким би вони не були.

-------------------
Вот вот - даже если удостоверение депутата опзж имеет.
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24.02.2022 15:59
+11
В тому-то і різниця між Україною - цивілізованою країною і мордором.
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24.02.2022 16:01
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Почему вы рассказываете только за Киев и восток? Расскажите людям о организации обороны на юге.
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24.02.2022 15:58 Відповісти
кстати да,это одна из главных целей ***** для подачи воды в Крым,крымские колаборанты уже кстати сказали что готовы принимать воду
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24.02.2022 16:00 Відповісти
Бої йдуть на околицях Чаплинки, Скадовська та Геничівська
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24.02.2022 16:05 Відповісти
а поїхати,та стати до лав ЗСУ тоді буде гарно видно,що,жим-жим
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24.02.2022 16:19 Відповісти
с горящего танка строчишь?
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24.02.2022 16:28 Відповісти
Важливо - виявляти максимальну пильність та відловлювати всіх ворожих бійців, ким би вони не були.

-------------------
Вот вот - даже если удостоверение депутата опзж имеет.
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24.02.2022 15:59 Відповісти
Ето мы после всего еще и надаем помощь раненным окупантам? Не хватает слов просто етопздц и не уважение к украинцам
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24.02.2022 15:59 Відповісти
В тому-то і різниця між Україною - цивілізованою країною і мордором.
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24.02.2022 16:01 Відповісти
Подоляк - один з тих, хто виний у початку активної війни.
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24.02.2022 16:00 Відповісти
Також хотілося сказати: не вдався. навіть подоляки-єрмаки не допомогли.
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24.02.2022 16:01 Відповісти
Он и дальше полувата. Суть не изменишь никак. Но хорошо что исторический момент заставляет даже ватанов работать на нас. Такое как бы было на обоих Майданах, так что пора привыкнуть к этому.
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24.02.2022 16:05 Відповісти
На каховській ГЕС вже вісить триколорна *****,про це чому мовчиш?
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24.02.2022 16:00 Відповісти
Тому що це брехня
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24.02.2022 16:03 Відповісти
Є відео,на жаль
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24.02.2022 16:04 Відповісти
Відкрий карту та подивися де Чаплинка а де Н.Каховка
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24.02.2022 16:06 Відповісти
К сожалению это не брехня, я сам не верил до последнего пока не связался на прямую с Новой Каховкой. Их захватили
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24.02.2022 16:06 Відповісти
Брехня
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24.02.2022 16:07 Відповісти
не брехня. Захопили ГЕС і ЦНС (є відео, а також відео просування дорогами), а міста зі слів мерів не захоплювали. Стоять на дорогах як чудові мішені, по яких на жаль ніхто не працює. Таврійська міськрада за кілометр до каналу.
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24.02.2022 16:14 Відповісти
Так, є підтвредження
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24.02.2022 16:11 Відповісти
в твітері пишуть,що вже звільнили і авіація наша колону собак знищила..
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24.02.2022 16:03 Відповісти
https://twitter.com/katalina_ada/status/1496840820581933060
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24.02.2022 16:05 Відповісти
Читав на Корреспондентові, сподіваюся що правда.
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24.02.2022 16:06 Відповісти
куета-666, забейся в унитаз убогое, и в нем сам с собой поговори...
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24.02.2022 16:04 Відповісти
Це ти про себе,лапоть?
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24.02.2022 16:05 Відповісти
Забей просто. Это хаос войны. Вот когда он развеется через пару дней, то поймем что и как. До того времени любые визги вообще неуместны.
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24.02.2022 16:06 Відповісти
Та гес знову українська
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24.02.2022 16:58 Відповісти
Когда полупьяное и тупое мясо встречает мотивированных воинов, то результат именно такой как и происходит!
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24.02.2022 16:01 Відповісти
Можна було б, напевно,їбанути по кацапам,що засіли на каховській ГЕС,із Вільхи чи Точки У.
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24.02.2022 16:01 Відповісти
Немає їх у Каховці, не бреши кацап. Бої йдуть біля Чаплинки
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24.02.2022 16:03 Відповісти
Пишуть, що на Каховській ГЕС стоять чужі танки.
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24.02.2022 16:14 Відповісти
А як я напишу що у мене 42 зуби - повірите ? Відбили наші ГЕС
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Не повірю
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24.02.2022 17:05 Відповісти
https://ua.news/ua/ukrayna-otbyla-kahovskuyu-ges-y-shturm-ostrova-zmeynyj/ прочитайт
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24.02.2022 17:13 Відповісти
Есть видео, как мокши Суммы обошли и военная колона движется в сторону Киева. Выглядит все так, как будто зеля нас решил слить, а рассказывают нам только про отвлекающие наше внимание события.
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24.02.2022 16:01 Відповісти
Не воняй лаптями
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24.02.2022 16:02 Відповісти
Вас? Мокшан ?
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24.02.2022 16:04 Відповісти
Я ему не верю
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24.02.2022 16:02 Відповісти
Только те новости, что исходят от ЗСУ
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24.02.2022 16:04 Відповісти
Вся информация есть здесь https://liveuamap.com/ru
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24.02.2022 16:08 Відповісти
на жаль це був тільки початок!
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24.02.2022 16:17 Відповісти
стільки було запевнень від нашого Президентів і військових про захист країни, а на справді, Путлерівські фашисти, безкарно, їздять по всій території України як у себе вдома.
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24.02.2022 16:26 Відповісти
Так вже й вільно.
Лежать із кишами на пузі.
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24.02.2022 16:41 Відповісти
Підбита бронетехніка армії РФ та тіла вбитих російських солдат під Харковом. ВIДЕО 18+

Джерело: https://censor.net/ua/v3318700
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24.02.2022 16:42 Відповісти
Залітають -так.
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24.02.2022 17:06 Відповісти
 
 