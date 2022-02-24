Острів Зміїний атакували з російських кораблів, - ДПСУ

Війська РФ атакували острів Зміїний за допомогою ствольної корабельної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков", - йдеться в повідомленні.

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