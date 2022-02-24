Острів Зміїний атакували з російських кораблів, - ДПСУ
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Війська РФ атакували острів Зміїний за допомогою ствольної корабельної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков", - йдеться в повідомленні.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
Ракетный комплекс "Нептун" успешно прошел испытания: поражает цель на расстоянии 300 км. Фото и видео
На сегодняшний день на вооружении стоит только одна такая установка, однако уже через несколько месяцев целый дивизион "Нептунов" встанет на защиту украинской территории. Об этом идет речь в сюжете ТСН
13.12.2021
Вам понятен смысл "прошёл испытания"?
Завершилися фінальні випробування нової української протикорабельної ракети "Нептун". Ця зброя, яка уже до кінця 2019 року стоятиме на озброєнні ВМС України, є надзвичайно важливою для захисту українських берегів, портів та кораблів від морської агресії Росії. Адже, втративши більшість озброєння та кораблів в 2014 році в Криму, Україна фактично залишилася беззахисною перед можливою атакою російського Чорноморського флоту та висадки морського десанту. Але тепер ситуація змінюється на користь України.
Станом на сьогодні "Нептун" успішно пройшов всі випробування, і в якості берегового протикорабельного комплексу до кінця 2019 року вже буде стояти на озброєнні ВМС України.
Вам понятен смысл "прошёл финальные испытания в 2019 году"?
Далее, о проблемах с
"На Украине под угрозой полной остановки оказался Павлоградский химический завод (ПХЗ), производящий ракетное топливо. Причина закрытия - отсутствие финансирования со стороны государства. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление директора завода.", слышали?
А как насчёт https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-vilkha-neptun-rakety/30590055.html
"Нептун",это не одна ракета,это комплекс и разработка велась по разным применениям.
И это не просто ракета,это ракета которая должна преодолевать про.
информированны". Не?
благо он компактно скучковался.
Потопити кацапські корита хоча б авіацієй, звісно кацапи до цього готові,
але їх на дні вже заждалися.
какие же вы дебилы - 90%