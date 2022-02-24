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Острів Зміїний атакували з російських кораблів, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Острів Зміїний атакували з російських кораблів, - ДПСУ

Війська РФ атакували острів Зміїний за допомогою ствольної корабельної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Прикордонники і армія відбили атаку на острів Зміїний, – Генштаб ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
На озброєнні України зараз би вже стояла протикорабельна зброя по всьому березі якщо б Зеленський не провалив програму розробки скасувавши фінансування!!!
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24.02.2022 16:19
+38
Он её не проваливал. Он её остановил. Сознательно.
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24.02.2022 16:25
+33
Тримайтеся хлопці. Якраз прийшов час запитати про наші катери, які вилучило ДБР. Де вони? Зробили кращі?
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24.02.2022 16:18
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Крым наш захватили. Еще наш остров Змеиный хотят себе захватить.
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24.02.2022 16:18 Відповісти
Тримайтеся хлопці. Якраз прийшов час запитати про наші катери, які вилучило ДБР. Де вони? Зробили кращі?
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24.02.2022 16:18 Відповісти
Дуже шкода,але шансу вийти с тонт-майже зеро.
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24.02.2022 16:18 Відповісти
На озброєнні України зараз би вже стояла протикорабельна зброя по всьому березі якщо б Зеленський не провалив програму розробки скасувавши фінансування!!!
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24.02.2022 16:19 Відповісти
Он её не проваливал. Он её остановил. Сознательно.
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24.02.2022 16:25 Відповісти
А в чому різниця? Зброї нема! Де "Нептун"?
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24.02.2022 16:27 Відповісти
В двух словах, провалил - это делали, но не получилось. Остановил - сознательно лишил финансирования. Так понятней
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24.02.2022 16:30 Відповісти
Это 111 статья УК.
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24.02.2022 17:13 Відповісти
Я в курсе.
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24.02.2022 17:32 Відповісти
А вы точно в курсе или просто вам не доложили.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)

Ракетный комплекс "Нептун" успешно прошел испытания: поражает цель на расстоянии 300 км. Фото и видео

На сегодняшний день на вооружении стоит только одна такая установка, однако уже через несколько месяцев целый дивизион "Нептунов" встанет на защиту украинской территории. Об этом идет речь в сюжете ТСН

13.12.2021

Вам понятен смысл "прошёл испытания"?
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24.02.2022 18:38 Відповісти

Завершилися фінальні випробування нової української протикорабельної ракети "Нептун". Ця зброя, яка уже до кінця 2019 року стоятиме на озброєнні ВМС України, є надзвичайно важливою для захисту українських берегів, портів та кораблів від морської агресії Росії. Адже, втративши більшість озброєння та кораблів в 2014 році в Криму, Україна фактично залишилася беззахисною перед можливою атакою російського Чорноморського флоту та висадки морського десанту. Але тепер ситуація змінюється на користь України.
Станом на сьогодні "Нептун" успішно пройшов всі випробування, і в якості берегового протикорабельного комплексу до кінця 2019 року вже буде стояти на озброєнні ВМС України.

Вам понятен смысл "прошёл финальные испытания в 2019 году"?
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24.02.2022 18:45 Відповісти
Ссылку я вам дал,число стоит.если в декабре 2021 ещё проводили испытания,значит ракету (комплекс) допиливали.Это не миномёт "молот" (труба и плита),который после поставки в войска имел кучу тех. недоработок.
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24.02.2022 18:52 Відповісти
Держите http://surl.li/bljqm Ссылку сократил, там укринформ.
Далее, о проблемах с
"На Украине под угрозой полной остановки оказался Павлоградский химический завод (ПХЗ), производящий ракетное топливо. Причина закрытия - отсутствие финансирования со стороны государства. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление директора завода.", слышали?
А как насчёт https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-vilkha-neptun-rakety/30590055.html
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24.02.2022 19:10 Відповісти
Мне не надо слушать .В правительтве лучше информированны ,тем более идут постоянные консультации со штатами и они знают какое оружие нам надо на сегодняшний день.
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24.02.2022 19:35 Відповісти
Та да. Чё там слушать. Когда клистроны снимали, когда в правительстве пистели что западные СМИ - проплаченные суки, когда Залужный зуб давал - шо с Беларуси угрозы нет..... Кстати о штатах, Правительство обвиняло штаты в разгоне фейков о нападении. Мало?
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24.02.2022 19:40 Відповісти
Не соскакивай,причём здесь разработка "нептуна"?
"Нептун",это не одна ракета,это комплекс и разработка велась по разным применениям.
И это не просто ракета,это ракета которая должна преодолевать про.
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24.02.2022 19:51 Відповісти
Эммм...... А не ты часом соскочил на "Мне не надо слушать .В правительтве лучше
информированны". Не?
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24.02.2022 19:55 Відповісти
Зате є файні дороги, по яких ворог їздить.
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24.02.2022 16:26 Відповісти
І їздить швидше як расеєю...
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24.02.2022 16:29 Відповісти
Московитским флотом займутся другие люди -
благо он компактно скучковался.
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24.02.2022 16:22 Відповісти
аде с п'яток джавелінів - хлопцям би допоміг..
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24.02.2022 16:29 Відповісти
Надеюсь очень. Ну не может нато быть в стороне
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24.02.2022 16:31 Відповісти
может, помощь только оружием ну и когда выделят деньги то тогда могут прийти ЧВК.
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24.02.2022 17:15 Відповісти
А як щодо наших кораблів? Вони можуть допомогти воїнам острова Зміїний дати відсіч ворогові?
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24.02.2022 16:22 Відповісти
***!! Мне очень жаль
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24.02.2022 16:23 Відповісти
А де "Нептун"? Ах да - держзамовлення не було.
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24.02.2022 16:26 Відповісти
заткнись
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24.02.2022 16:27 Відповісти
буй смокчи, кацап
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24.02.2022 16:28 Відповісти
ну а вы що покнопкам стучати????
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24.02.2022 16:28 Відповісти
а ти шо, хутєнський пуй смоктати?
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24.02.2022 16:29 Відповісти
Зеленский, а где Нептуны, которые прошли госиспытания в 2019, а где современные РСЗО, которые тоже прошли испытания в том же году? В асфальт закатали уроды?
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24.02.2022 16:30 Відповісти
Нептуни зараз би були у пригоді, але Вова любить дороги більше
Потопити кацапські корита хоча б авіацієй, звісно кацапи до цього готові,
але їх на дні вже заждалися.
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24.02.2022 16:30 Відповісти
так, хоча би байрактари підігнали..
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24.02.2022 16:33 Відповісти
это ракетный крейсер с эсминцем, у них сильное ПВО, тут 1-2 байрактарами не справится, а вот при союзе Одессу прикрывали батареи старых но хороших ПКР, у них система наведения ещё аналоговая, современная РЕБ её не берёт, вот куда она делась?
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24.02.2022 17:22 Відповісти
А де "Нептуни"?
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24.02.2022 16:40 Відповісти
а где Нептуны - жахните по этим корытам
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24.02.2022 16:41 Відповісти
Не зря ЗЕ дороги строил - это наводит на очень нехорошие мысли
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24.02.2022 16:42 Відповісти
Готувався...
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24.02.2022 16:44 Відповісти
А где флот НАТО?
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24.02.2022 16:45 Відповісти
И что нельзя поднять истребитель и кончить те корабли?
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24.02.2022 16:46 Відповісти
Ну так по "Москві" Нептуном. Чи нема чим? Не купили? Всі гроші просрали на дороги і мости на кримському напрямку? Зараз ці мости і дороги дуже потрібні окупанту.
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24.02.2022 16:49 Відповісти
А нептуном би бах і москва на дно пішла б...
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24.02.2022 16:54 Відповісти
на Сумах, уничтожили колону танков рф, смджевелинов, 15 штук!
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Крымский мост херячить надо !!!
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Москву определенно нужно потопить!
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24.02.2022 17:15 Відповісти
хотите, чтобы Путин напал?
какие же вы дебилы - 90%
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24.02.2022 17:31 Відповісти
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24.02.2022 20:38 Відповісти
 
 