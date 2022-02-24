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Муженко знову в строю, - Залужний. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний подякував ексглаві Генштабу Віктору Муженко за участь в обороні України.
Відповідну світлину він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вдячний за підтримку і безцінний досвід своєму попереднику генералу Армії Віктору Муженко", - написав Залужний.
Топ коментарі
+52 Семен Костин
показати весь коментар24.02.2022 16:23
+45 Осипенко Володимирівна Оксана
показати весь коментар24.02.2022 16:28
+34 vitalmod
показати весь коментар24.02.2022 16:24
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замість ракет та підтримки ЗСУ - воно крало гроші на великому крадівництві, тобто - фактично зеЛох заробляло гроші на крові та житті українців, які зараз захищають країну.
Он німці проти відключення росії від SWIFT, а значить - і проти ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ!
Якщо з німцями не розбереться, то нічого буде людям втюхувати про свою Європейську Солідарність!