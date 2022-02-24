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Муженко снова в строю, – Залужный. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Муженко снова в строю, – Залужный. ФОТО

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный поблагодарил экс-главу Генштаба Виктора Муженко за участие в обороне Украины.

Соответствующее фото он опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодарен за поддержку и бесценный опыт своему предшественнику генералу Армии Виктору Муженко", - написал Залужный.

Муженко снова в строю, – Залужный 01
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Топ комментарии
+52
З Богом!
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24.02.2022 16:23
+45
Слава Богу! Ще б Пастора секретарем РНБО та Пороха Головою ВР.
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24.02.2022 16:28
+34
Дякую. Бережи вас Боже
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24.02.2022 16:24
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З Богом!
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24.02.2022 16:23 Ответить
кидай асфальт, не отвлекайся
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24.02.2022 17:14 Ответить
може блаЗЄнський попросить вибачення?
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24.02.2022 16:23 Ответить
зелох работает над новим відосиком - куда йому вибачатися..
замість ракет та підтримки ЗСУ - воно крало гроші на великому крадівництві, тобто - фактично зеЛох заробляло гроші на крові та житті українців, які зараз захищають країну.
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24.02.2022 16:26 Ответить
Дякую. Бережи вас Боже
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24.02.2022 16:24 Ответить
Під керівництвом Єрмака?
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24.02.2022 16:27 Ответить
А шо Толя Гриценко? За юбкой жены?
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24.02.2022 16:27 Ответить
Не на часі, тихіше!
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24.02.2022 16:31 Ответить
Слава Богу! Ще б Пастора секретарем РНБО та Пороха Головою ВР.
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24.02.2022 16:28 Ответить
Нікчема буде триматися за крісло до останнього.
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24.02.2022 16:32 Ответить
Порошенку потрібно зайнятися тим, на що підписався!
Он німці проти відключення росії від SWIFT, а значить - і проти ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ!
Якщо з німцями не розбереться, то нічого буде людям втюхувати про свою Європейську Солідарність!
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24.02.2022 19:05 Ответить
А де досвідченний воєначальник Хомчак? Пане, Бутусов, де той кізяк?
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24.02.2022 16:31 Ответить
Идет в обход...
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24.02.2022 16:50 Ответить
Говорят,лазил в ДАПе под обстрелами,как дЕмон.
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24.02.2022 17:19 Ответить
Повезло генералу Муженко, что не успели посадить .... многие боевые генералы были Властью, уволены или посажены...
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24.02.2022 17:27 Ответить
Хотя уже поздно но... Исправьте ошибку. Уберите фото. (ИОС)
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24.02.2022 18:56 Ответить
 
 