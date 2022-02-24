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Муженко снова в строю, – Залужный. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный поблагодарил экс-главу Генштаба Виктора Муженко за участие в обороне Украины.
Соответствующее фото он опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Благодарен за поддержку и бесценный опыт своему предшественнику генералу Армии Виктору Муженко", - написал Залужный.
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+52 Семен Костин
показать весь комментарий24.02.2022 16:23
+45 Осипенко Володимирівна Оксана
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+34 vitalmod
показать весь комментарий24.02.2022 16:24
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замість ракет та підтримки ЗСУ - воно крало гроші на великому крадівництві, тобто - фактично зеЛох заробляло гроші на крові та житті українців, які зараз захищають країну.
Он німці проти відключення росії від SWIFT, а значить - і проти ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ!
Якщо з німцями не розбереться, то нічого буде людям втюхувати про свою Європейську Солідарність!