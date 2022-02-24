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Латвія зупиняє видачу віз громадянам РФ, - Рінкевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Латвія зупиняє видачу віз громадянам РФ, - Рінкевич

Латвія припинить видачу віз громадянам Росії.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ республіки Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на агресію Росії в Україні, я вирішив відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також призупинити видачу латвійських віз громадянам Російської Федерації, за винятком випадків, пов’язаних із особливими гуманітарними міркуваннями", - зазначив Рінкевич.

Також читайте: Напад РФ на Україну: Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали консультації щодо четвертої статті НАТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Давно пора!
Весь мир должен перестать выдывать этим мразям кацапо-фашистким!
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24.02.2022 16:51
+12
Дякуємо Латвії за підтримку
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24.02.2022 16:51
+6
В идеале вообще прекратить признавать паспорта ЭрЭфии во всем мире)
Пусть отдыхают у себя на карортах тайги, мрази.
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24.02.2022 16:53
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Давно пора!
Весь мир должен перестать выдывать этим мразям кацапо-фашистким!
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24.02.2022 16:51 Відповісти
Не только выдавать, но и аннулировать все действующие. Пусть сидят в своих пердях. Каждый лаптеносец, каждый носитель паспорта с курицей должен на своей шкуре прочувствовать последствия. Потому что иначе будут потом вопли "ой а йа низнааалл!! прасцыцы минияяяяя!!"
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24.02.2022 16:55 Відповісти
Дякуємо Латвії за підтримку
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24.02.2022 16:51 Відповісти
нехай сидять в *********!!!!
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24.02.2022 16:52 Відповісти
ЄС і США зупиняйте видачу віз.навіщо вам агресори ?
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24.02.2022 16:52 Відповісти
В идеале вообще прекратить признавать паспорта ЭрЭфии во всем мире)
Пусть отдыхают у себя на карортах тайги, мрази.
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24.02.2022 16:53 Відповісти
скоро за паспорт рф в морду давать будут! вот тогда рашисты запоют-завоют о геноциде и рашофобии ..
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24.02.2022 16:57 Відповісти
Дякуємо. Хай це буде прикладом для інших країн.
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24.02.2022 16:53 Відповісти
Москалів в стойло
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24.02.2022 16:55 Відповісти
Там еще куча россиян с ВНЖ - накупили квартир в Риге и Юрмале. Приезжает эта псота - чувствуют себя как дома. Нужно их подсрачами выгнать.
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24.02.2022 16:55 Відповісти
квартиры у ордынцев конфисковать за преступления против человечности и убийства, на послевоенное восстановление Украины
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24.02.2022 16:59 Відповісти
Це добре, але потрібно ще повикидати якомога швидше усіх лапатних смердючих свиней з Латвії запрєбрік...
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24.02.2022 16:57 Відповісти
Пора вводить миротворческие войска в рашку - ВСУ уже не остановить!
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24.02.2022 16:58 Відповісти
путлера надо принуждать к миру любыми средствами -- и табакеркой можна!
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24.02.2022 17:01 Відповісти
Ізолювати свиней.
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24.02.2022 16:59 Відповісти
 
 