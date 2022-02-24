Латвія зупиняє видачу віз громадянам РФ, - Рінкевич
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Латвія припинить видачу віз громадянам Росії.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ республіки Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Зважаючи на агресію Росії в Україні, я вирішив відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також призупинити видачу латвійських віз громадянам Російської Федерації, за винятком випадків, пов’язаних із особливими гуманітарними міркуваннями", - зазначив Рінкевич.
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+12 Энтоли Л
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Весь мир должен перестать выдывать этим мразям кацапо-фашистким!
Пусть отдыхают у себя на карортах тайги, мрази.