Латвія зупиняє видачу віз громадянам РФ, - Рінкевич

Латвія припинить видачу віз громадянам Росії.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ республіки Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на агресію Росії в Україні, я вирішив відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також призупинити видачу латвійських віз громадянам Російської Федерації, за винятком випадків, пов’язаних із особливими гуманітарними міркуваннями", - зазначив Рінкевич.

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