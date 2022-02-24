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Обговорюється найжорстокіший пакет санкцій проти Росії, - прем'єр-міністр Естонії Каллас

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Обговорюється найжорстокіший пакет санкцій проти Росії, - прем'єр-міністр Естонії Каллас

Проти Росії слід застосувати найжорстокіший пакет санкцій, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила у четвер у спеціальній новинній програмі естонського телебачення.

"Обговорюється найжорстокіший пакет санкцій. Якщо вчора набуло чинності рішення про часткове введення санкцій щодо Росії, то зараз - на повну силу", - сказала Каллас.

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"Санкції мають дві мети - з одного боку, запобігти подальшим атакам, а з іншого - послабити противника, вплинути на російську економіку", - наголосила прем'єр-міністр Естонії.
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как же долго вы обговариваете. уже говорили, что все готово, только пальцами щелкнуть и привет.
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24.02.2022 17:08 Відповісти
тошно слушать блазней ху..ла
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24.02.2022 17:08 Відповісти
Чем больше, тем лучше.
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24.02.2022 17:12 Відповісти
и сколько лет еще буде "обговариваться"?
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24.02.2022 17:12 Відповісти
їх потрібно ввігнати в далеке, дуже далеке минуле! вони ж так хочуть назад, в минуле.
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24.02.2022 17:14 Відповісти
в каменый век
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24.02.2022 19:12 Відповісти
З п'ятої ранку йде вторгнення, а захід ще обговорює про можливість введення найпотужніших санкцій, хоча обіцяли ввести їх відразу
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24.02.2022 17:15 Відповісти
В Штатах была ночь.
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24.02.2022 17:18 Відповісти
кацапи обстріляли турецький корабель. (Українська правда)
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24.02.2022 17:17 Відповісти
 
 