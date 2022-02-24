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війна (56365) ЧАЕС (326) Чорнобиль (278) зона відчуження (254) Подоляк Михайло (296)

Декілька російських ДРГ хотіли влаштувати диверсії на Чорнобильській АЕС, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Декілька російських ДРГ хотіли влаштувати диверсії на Чорнобильській АЕС, - ОП

Росія хотіла влаштувати диверсії на Чорнобильскій АЕС та спричинити екологічну катастрофу.

Про це під час брифінгу повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, російські збройні сили атакують не тільки військову інфраструктуру, але й вже почали наносити швидкі удари по цивільній інварструктурі. Є також дані, що декілька ДРГ РФ хотіли вчинити терористичний акт на ЧАЕС, спричинити екологічну катастрофу. Це суттєво міняє картину того що відбувається в Україні", - сказав він.

Росія, за словами Подоляка, хоче спричинити максимальні руйнування Україні. Навіть екологічного характеру.

Також читайте: Бліц-прорив росіян не вдався, - ОП

Автор: Богдан Гуньковський
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24.02.2022 17:09 Відповісти
Рашисты - сволочи и подонки!
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24.02.2022 17:12 Відповісти
А где цука Меркель ????
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24.02.2022 17:12 Відповісти
Вони не тільки хотіли, вони й досі хотять. Захоплення ЧАЕС - це загроза всій Європі. І це привід для вступу у війну НАТО.
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24.02.2022 17:16 Відповісти
Це війна ***** проти Європи та світу, проти цивілізації. Смерть кацап
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24.02.2022 17:19 Відповісти
більшої діверсії шо там зробила краснопуза кацапня в 86му і не придумати..
ні - можна ще все новічком по периметру полити - з кацапні станеться..
трусня убога...
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24.02.2022 17:19 Відповісти
Це вже привід до ядерного удару по кацапії. Нехай буде те, що буде, готові до краху ******** цивілізації та постапокаліпсису, нехай буде удар у відповідь, нехай світ втратить міста і країни, мільйони і мільярди людей, навіть у найгіршому випадку щезнемо як вид - але радіоактивний тероризм це пробите дно.
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24.02.2022 17:41 Відповісти
Усім світом робили це сховище для того, щоб прийшло п'яне кацапське бидло та підірвало його. Це якийсь повний пііііі
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24.02.2022 17:52 Відповісти
 
 