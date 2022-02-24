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Театр Ла Скала поставив ультиматум близькому до Путіна диригенту

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Театр Ла Скала поставив ультиматум близькому до Путіна диригенту

Якщо той не засудить напад Росії на Україну, співпрацю з ним розірвуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку відомої української диригентки Оксани Линів.

Вона повідомила, що театр Ла Скала і мер Мілану поставили ультиматум близькому до Путіна російському диригенту Валерію Гергієву.

Його просять прийняти конкретну позицію. Якщо Георгієв не засудить напад Росії на Україну, співпраця з ним буде перервана.

Найближча вистава "Пікова дама", якою мав диригувати Валерій Гергієв, була запланована в міланському театрі на 5 березня. Мова про нову постановку Маттіаса Гартманна, Крім того, на червень в театрі в Ла Скала були заплановані гастролі Маріїнського оркестру під батутою Гергієва з програмою з творів Штрауса і Малера.

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Топ коментарі
+18
Зрозумійте, це звичайно не Бог зна що, але про біду на україні і агресорів -росію узнаютьбагаті меломани,які тіпа цим не цікавляться. Маленький гвинтик...
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24.02.2022 17:48
+16
Ла Скала-дайте йому пєндаль щоб долетів дамой да ванючєй балалайні...
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24.02.2022 17:44
+10
Добре! Маленькі точкові удари по конкретним особам!!! Кожен має допомогти нам там,де може!
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24.02.2022 17:46
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24.02.2022 17:43 Відповісти
Зрозумійте, це звичайно не Бог зна що, але про біду на україні і агресорів -росію узнаютьбагаті меломани,які тіпа цим не цікавляться. Маленький гвинтик...
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24.02.2022 17:48 Відповісти
по-перше: не НА а В Україні (з великої літері)
по-друге: іди звідси кацап чи хозол, хто ти там
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24.02.2022 17:55 Відповісти
ну.. театр - це не НАТО і навіть не держава Італія. Але така їхня громадянська позиція. І почує її увесь світ. Тому - велике Дякую.
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24.02.2022 17:51 Відповісти
Дякуємо! А могли б по типу наших коллаборантів лорак і лободи всіляких сказати" Музика- вне политики"!
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24.02.2022 18:21 Відповісти
Ла Скала-дайте йому пєндаль щоб долетів дамой да ванючєй балалайні...
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24.02.2022 17:44 Відповісти
Наконец то хоть кто-то
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24.02.2022 17:45 Відповісти
Йому тупо похєр на це
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24.02.2022 17:46 Відповісти
***** , так , Георгієву -- ні !
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24.02.2022 17:54 Відповісти
Нет, ему не пох. Это его все, это его жизнь, для каждой творческой личности потерять свое признание хуже смерти.
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24.02.2022 18:23 Відповісти
Добре! Маленькі точкові удари по конкретним особам!!! Кожен має допомогти нам там,де може!
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24.02.2022 17:46 Відповісти
С миру по нитке…
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24.02.2022 17:46 Відповісти
...москалю мотузка.
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24.02.2022 17:47 Відповісти
Гарно
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24.02.2022 17:54 Відповісти
Гаплик бл.., вони з іншої планети, як на рахунок Калібра по тому театру?
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24.02.2022 17:47 Відповісти
А що може зробити ТЕАТР? Оголосити війну *****?
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24.02.2022 17:58 Відповісти
Я живу і працюю в Мілані 20 років, дякую Вам від імені всіх українців.
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24.02.2022 17:48 Відповісти
І що? Пуйло перелякалося?
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24.02.2022 17:52 Відповісти
Кожен воює на своєму фронті .
"Ла Скала" започаткували свій фронт супротив гидоті .

По Європах там такий Гєоргієв не один . Є йще кілька супчиків по яких сумує лугандонська філармонія .
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24.02.2022 17:53 Відповісти
Гергієв закінчений ватнік...
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24.02.2022 17:57 Відповісти
Ла-Скала, лучше ставьте реквием по кацапостану!
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24.02.2022 18:00 Відповісти
 
 