Масштабні санкції зупинять економіку РФ. "Варварська авантюра" Путіна закінчиться невдачею, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що найгірші побоювання справдилися, і всі попередження про російське вторгнення виявилися трагічно точними.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив у спеціальному зверненні до нації, пише ВВС.
За його словами, президент Росії Владімір Путін розв'язав війну в Європі і напав на дружню країну без будь-якої провокації чи переконливого приводу.
"Бомби сиплються на ні в чому не винне населення. Величезне вторгнення йде суходолом, повітрям і морем. Це не якась далека країна, яку ми мало знаємо", — сказав Джонсон.
Звертаючись до українців, Джонсон сказав: "Ми з вами, ми молимося за вас та ваші сім'ї".
Він сказав, що знає, що полум'я свободи "знов яскраво спалахне" в Україні. "Я не вірю, що російський диктатор підпорядкує собі національне почуття українців".
За його словами, Україна, друга за величиною країна в Європі, протягом десятиліть насолоджувалася свободою та демократією: "Ми не можемо допустити, щоби ця свобода була знищена. Ми не можемо і не відводитимемо погляд".
Джонсон нагадав, що Велика Британія була однією з перших країн Європи, яка надіслала оборонне озброєння Україні.
Інші союзники наслідували її приклад, і Велика Британія зробить більше найближчими днями, каже він, не вдаючись у подробиці.
"Сьогодні разом з нашими союзниками ми погодимо масштабний пакет економічних санкцій, покликаних зупинити російську економіку", - говорить Джонсон.
За його словами, Європа також має колективно відмовитися від залежності від нафти та газу, які дали Путіну контроль над Європою.
Джонсон назвав російську атаку "огидною та варварською авантюрою Путіна", яка "має закінчитися невдачею".
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асфальт зеленохворим будемо запіхувати ві всі щілини після кацапні.
а до тих? - зброя і тільки зброя.
ПТРК NLAW працюють відмінно тчк
шлітє бочками тчк
ваші українці-бандерівці
МНОГО АСХВАЛЬТА !
который кому-то после агрессии зальют в горлянку
российским самолетам и танкам мы можем противодействовать. нужно придумать что делать с их ракетами. нужно обратиться к сша, чтобы какое-то пво нам поставила. Израиль же отказался нам продать свой железный купол.
где Ваши адские санкции ??
гибнут люди !!!
Це ще до санкцій. Це більше, ніж вони отримали за весь час окупації Криму.
Зараз треба триматися, більше зброї та санкцій, і москалі самі звалять.
Та кацапи давно вже готові до всіх тих "болючих" санкцій.
Уже 11 часов война идет а вы только сели жопами и не можете решиться. Вводите уже.
Это должно закончиться не "неудачей", а трансляцией того, как плешивого х@йло-3/14дора дикие свиньи живьём рвут на части, чавкают и высырают в хлюпающую жижу на полу клетки...
Под "Парад-Але"...
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