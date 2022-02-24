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Масштабні санкції зупинять економіку РФ. "Варварська авантюра" Путіна закінчиться невдачею, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Масштабні санкції зупинять економіку РФ.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що найгірші побоювання справдилися, і всі попередження про російське вторгнення виявилися трагічно точними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив у спеціальному зверненні до нації, пише ВВС.

За його словами, президент Росії Владімір Путін розв'язав війну в Європі і напав на дружню країну без будь-якої провокації чи переконливого приводу.

"Бомби сиплються на ні в чому не винне населення. Величезне вторгнення йде суходолом, повітрям і морем. Це не якась далека країна, яку ми мало знаємо", — сказав Джонсон.

Звертаючись до українців, Джонсон сказав: "Ми з вами, ми молимося за вас та ваші сім'ї".

Він сказав, що знає, що полум'я свободи "знов яскраво спалахне" в Україні. "Я не вірю, що російський диктатор підпорядкує собі національне почуття українців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін обрав шлях кровопролиття. Велика Британія дасть рішучу відповідь, - Джонсон

За його словами, Україна, друга за величиною країна в Європі, протягом десятиліть насолоджувалася свободою та демократією: "Ми не можемо допустити, щоби ця свобода була знищена. Ми не можемо і не відводитимемо погляд".

Джонсон нагадав, що Велика Британія була однією з перших країн Європи, яка надіслала оборонне озброєння Україні.

Інші союзники наслідували її приклад, і Велика Британія зробить більше найближчими днями, каже він, не вдаючись у подробиці.

"Сьогодні разом з нашими союзниками ми погодимо масштабний пакет економічних санкцій, покликаних зупинити російську економіку", - говорить Джонсон.

За його словами, Європа також має колективно відмовитися від залежності від нафти та газу, які дали Путіну контроль над Європою.

Джонсон назвав російську атаку "огидною та варварською авантюрою Путіна", яка "має закінчитися невдачею".
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Топ коментарі
+63
Вышгород за Алеппо за детей Сирии горите кацапы в аду это вам не против не имеющих пво ребилов воевать
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24.02.2022 14:47
+53
Мусимо давити Росію всім світом, інакше Росія задавить весь світ.
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24.02.2022 14:45
+45
Экономика россии - это нефть и газ! вы их поставки заблокировали?
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24.02.2022 14:46
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Мусимо давити Росію всім світом, інакше Росія задавить весь світ.
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24.02.2022 14:45 Відповісти
100%
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24.02.2022 15:09 Відповісти
Экономика россии - это нефть и газ! вы их поставки заблокировали?
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24.02.2022 14:46 Відповісти
три процента лондонского газа из россии.не у тех спрашиваешь.
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24.02.2022 14:59 Відповісти
основной поставщик газа в Англию - Норвегия
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24.02.2022 15:09 Відповісти
Даже проросийский Милош Земан назвал ***** чокнутым и призвал отключить Параше SWIFT
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24.02.2022 15:23 Відповісти
зупинили?
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24.02.2022 14:47 Відповісти
потрібна зброя і багато.
асфальт зеленохворим будемо запіхувати ві всі щілини після кацапні.
а до тих? - зброя і тільки зброя.
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24.02.2022 14:47 Відповісти
город Лонддон тчк Бейкер стрит тчк Борису лично в руки тчк

ПТРК NLAW працюють відмінно тчк

шлітє бочками тчк

ваші українці-бандерівці
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24.02.2022 16:12 Відповісти
ПВО и ПРО надо. У вас оно есть.
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24.02.2022 14:47 Відповісти
у нас есть асхвальт !

МНОГО АСХВАЛЬТА !

который кому-то после агрессии зальют в горлянку
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24.02.2022 16:13 Відповісти
Вышгород за Алеппо за детей Сирии горите кацапы в аду это вам не против не имеющих пво ребилов воевать
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24.02.2022 14:47 Відповісти
Пилота нужно поймать, пока не утонул
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24.02.2022 14:49 Відповісти
и притопить, шоб не всплыл
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24.02.2022 14:51 Відповісти
І місце позначити, де потім 🦞🦞🦞ловити.
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24.02.2022 14:57 Відповісти
з кацапа і раки гівно - смердючі
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24.02.2022 16:17 Відповісти
пан гурман і пан мае рацію...
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Не нужно. Добивать чтобы даже ге всплыл. Вспомните как наша власть потом етих всех тварей поотпускал обменивая на таксистов. А пилот для Х***ла в сотни раз дороже стоит чем какой то танкист или десантник. Х***ло может хоть сто тыщ бурятов привезти под нашу границу но ниодного он не посадит за штурвал вертолета или самолета
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Кацап у водосховище булькнул?
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24.02.2022 14:51 Відповісти
Вот как я говорил в таких случаях оружие у населени помогло бы как раз *утихомирить* навсегда выживших пилота и десантников чтобы не отвлекать с фронта бойцов.
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24.02.2022 15:01 Відповісти
То де вже ті санкції? Що їх узгоджувати. Лупи по повній!!!
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24.02.2022 14:48 Відповісти
Весь день тільки заяви, заяви, заяви... і все
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24.02.2022 14:48 Відповісти
россия направила несколько самолетов в Украину. это чтобы проверить наши стингеры.

российским самолетам и танкам мы можем противодействовать. нужно придумать что делать с их ракетами. нужно обратиться к сша, чтобы какое-то пво нам поставила. Израиль же отказался нам продать свой железный купол.
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24.02.2022 14:48 Відповісти
Вже звертались... Іудеї відмовили... Можливо, вже тепер, після вторгнення, щось зміниться...
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24.02.2022 15:03 Відповісти
Чавіть *****...чавіть
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24.02.2022 14:49 Відповісти
13-00
где Ваши адские санкции ??

гибнут люди !!!
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24.02.2022 14:49 Відповісти
-150 ярдів у Роісі тільки за півдня сьогодні. Ще - 80 ярдів станом на вчора.

Це ще до санкцій. Це більше, ніж вони отримали за весь час окупації Криму.
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24.02.2022 14:54 Відповісти
Проблема , что ***** насрать на все . Дворцов себе настроил и живет как царь - и плюет на всех ( и своих и чужих)
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24.02.2022 14:57 Відповісти
От свої можуть і прибити.
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24.02.2022 14:59 Відповісти
Давно пора , и луку за компашку
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24.02.2022 15:00 Відповісти
Зараз великий бізнес в млсковії рахує збитки. І коли вони підрахують що довгостроково це е вигідно, вони самі його в його ж кабінеті прибють.
Зараз треба триматися, більше зброї та санкцій, і москалі самі звалять.
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24.02.2022 15:08 Відповісти
Не прибють потому что месяца 2 назад эта гнида поменяла всю охрану. У 80% крупных олигархов деньги ворованные они могут себе на черный день что то оставить а остальное как придется.
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24.02.2022 18:50 Відповісти
Підтримую, економіці московії прийшов кірдик.
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Эти минус ярды воображаемые, условные бабки на бирже. Нужны реальные санкции, отключение Свифта, жду, ожидаю!!!
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24.02.2022 15:04 Відповісти
Це реальні кошти, які ще позавчора складали вартість Роісі.
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24.02.2022 15:32 Відповісти
к сожалению мы не можем столько ждать, пока санкции их остановят. оружие нужно еще вчера, чтобы разнести в хлам кацапскую орду уже сегодня.
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24.02.2022 14:51 Відповісти
Це дійсно злочинна авантюра, проти свого та нашого народів, але йому на людей насрати, воно просто вбиває.
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24.02.2022 14:52 Відповісти
А де ООН, ОБСЄ і т.д.? Мені здається ці шарашкіні контори пора розганяти!
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24.02.2022 14:52 Відповісти
ООН выражает глубокую озабоченность, а ОБСЕ ну ооочень глубокую озабоченность
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24.02.2022 15:06 Відповісти
А КАК НА ШЬЕТ РАНЕСТИ ВСЕ ДОРОГИ НА ГРАИНЦЕ С мордором и беларусью?!
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24.02.2022 14:54 Відповісти
Так де ж ваші санкції??? Може вже пора діяти, а не тільки базікати?
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24.02.2022 14:55 Відповісти
Наївний дурник.
Та кацапи давно вже готові до всіх тих "болючих" санкцій.
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24.02.2022 14:55 Відповісти
Расеб останови только сила, а не санкции....
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24.02.2022 14:56 Відповісти
tak uzhe ostonovili, net ruskim blickriga, obosralis a vedj v peredi jescho i nochj i potom snovo denj.
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24.02.2022 15:03 Відповісти
в Україні АЕС.це небезпечно .тільки НАТО може зупинити путіна.Столтенберг,приймай негайно рішення.на кону ядерна війна.
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24.02.2022 14:56 Відповісти
Боже бережи Королеву! Завдяки вам наші хлопці зараз палять кацапів як сірники!!!
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24.02.2022 14:57 Відповісти
Ага вже зупинили.... Краще зброєю допоможіть
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Йде спільна пресуха керівників НАТО та Євросоюзу
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Так уводьте вже санкції ті "пекельні"....лише разом світ зупинить божевільного маніяка, який готовий вбивати дітей, жінок в 22 столітті😡
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24.02.2022 15:00 Відповісти
Борис!Не тупи!Давай зброї!А ми дамо п№ди!
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24.02.2022 15:01 Відповісти
Borjka, davai mochitj rasseisku mrazinu, mi gotovi, i ne vazhno skoljko eto stoit.
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24.02.2022 15:02 Відповісти
Та вырубайте уже свифт.
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24.02.2022 15:02 Відповісти
Сфифт ******* отключайте **********
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24.02.2022 15:03 Відповісти
вместо санкций оружие УКРАИНЕ прислали бы лучше!а то за 8 лет не сильно то они подействовали на рашку.как была в дерьме так и осталась.
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24.02.2022 15:03 Відповісти
Джонсон вводи уже
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24.02.2022 15:03 Відповісти
Санкции сранкции.
Уже 11 часов война идет а вы только сели жопами и не можете решиться. Вводите уже.
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24.02.2022 15:04 Відповісти
інтелехенція на мордорі вже прикидає коли будуть введені продовольчі картки, а ті хто планував рейси за кордон, б'ються в істериці, що їх скасовують
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24.02.2022 15:04 Відповісти
Введіть найжорсткіші санкціі що б імперія зла і розвалилась ,а ще санкціі на його маріонетку так званого міні фюрера бацку.
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24.02.2022 15:06 Відповісти
Хватит трындеть! О
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24.02.2022 15:07 Відповісти
Оооо - нееее, чувак...
Это должно закончиться не "неудачей", а трансляцией того, как плешивого х@йло-3/14дора дикие свиньи живьём рвут на части, чавкают и высырают в хлюпающую жижу на полу клетки...
Под "Парад-Але"...
****..
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24.02.2022 15:07 Відповісти
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Украинцы - боги войны. Шок от вероломной атаки быстро прошел. Входим в режим "киборг" и начинаем клепать вату десятками.
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Щоб зупинити Путіна, треба бути на крок попереду, поки Захід розкачується і висловлює занепокоєння, він робить, що хоче. Санкції мають бути такими, щоб він відчув їх ОДРАЗУ, інакше не спрацює. Він живе сьогоднішнім днем і йому нема чого втрачати. А до слабких санкцій вони вже пристосувались.
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24.02.2022 15:12 Відповісти
Побольше стингеров и джавелинов!!! ВСУ не голыми руками должны валить паРашистов. Х.уйло отсосет по полной!!!!!!!!!
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24.02.2022 15:17 Відповісти
Где,один пи***еж бесконечный ниочем?
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24.02.2022 15:47 Відповісти
Где вся эта ********* которая грозилась санкции вводить? Сучье опять озабочивается
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24.02.2022 19:01 Відповісти
 
 