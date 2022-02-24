РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10894 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Санкции против России Война
34 047 68
война (46726) Путин (29862) санкции (10615) Джонсон_Борис (477)

Масштабные санкции остановят экономику РФ. "Варварская авантюра" Путина закончиться неудачей, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Масштабные санкции остановят экономику РФ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самые худшие опасения оправдались, и все предупреждения о российском вторжении оказались трагически точными.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в специальном обращении к нации, пишет ВВС.

По его словам, президент России Владимир Путин развязал войну в Европе и напал на дружественную страну без какой-либо провокации или убедительного повода.

"Бомбы сыплются на ни в чем не повинное население. Огромное вторжение идет по суше, воздуху и морю. Это не какая-то далекая страна, которую мы мало знаем", — сказал Джонсон.

Обращаясь к украинцам, Джонсон сказал: "Мы с вами, мы молимся о вас и ваших семьях".

Он сказал, что знает, что пламя свободы "вновь ярко вспыхнет" в Украине. "Я не верю, что российский диктатор подчинит себе национальное чувство украинцев".

Также читайте: Речь Путина об объявлении войны была записана еще 21 февраля, - росСМИ

По ее словам, Украина, вторая по величине страна в Европе, на протяжении десятилетий наслаждалась свободой и демократией: "Мы не можем допустить, чтобы эта свобода была уничтожена. Мы не можем и не будем отводить взгляд".

Джонсон напомнил, что Великобритания была одной из первых стран Европы, приславшей оборонное вооружение Украине.

Другие союзники последовали его примеру, и Великобритания сделает более в ближайшие дни, говорит он, не вдаваясь в подробности.

"Сегодня вместе с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных остановить российскую экономику", – говорит Джонсон.

По его словам, Европа также должна коллективно отказаться от зависимости от нефти и газа, которые дали Путину контроль над Европой.

Джонсон назвал российскую атаку "отвратительной и варварской авантюрой Путина", которая "должна закончиться неудачей".

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+63
Вышгород за Алеппо за детей Сирии горите кацапы в аду это вам не против не имеющих пво ребилов воевать
показать весь комментарий
24.02.2022 14:47
+53
Мусимо давити Росію всім світом, інакше Росія задавить весь світ.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:45
+45
Экономика россии - это нефть и газ! вы их поставки заблокировали?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мусимо давити Росію всім світом, інакше Росія задавить весь світ.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:45 Ответить
100%
показать весь комментарий
24.02.2022 15:09 Ответить
Экономика россии - это нефть и газ! вы их поставки заблокировали?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:46 Ответить
три процента лондонского газа из россии.не у тех спрашиваешь.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:59 Ответить
основной поставщик газа в Англию - Норвегия
показать весь комментарий
24.02.2022 15:09 Ответить
Даже проросийский Милош Земан назвал ***** чокнутым и призвал отключить Параше SWIFT
показать весь комментарий
24.02.2022 15:23 Ответить
зупинили?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:47 Ответить
потрібна зброя і багато.
асфальт зеленохворим будемо запіхувати ві всі щілини після кацапні.
а до тих? - зброя і тільки зброя.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:47 Ответить
город Лонддон тчк Бейкер стрит тчк Борису лично в руки тчк

ПТРК NLAW працюють відмінно тчк

шлітє бочками тчк

ваші українці-бандерівці
показать весь комментарий
24.02.2022 16:12 Ответить
ПВО и ПРО надо. У вас оно есть.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:47 Ответить
у нас есть асхвальт !

МНОГО АСХВАЛЬТА !

который кому-то после агрессии зальют в горлянку
показать весь комментарий
24.02.2022 16:13 Ответить
Вышгород за Алеппо за детей Сирии горите кацапы в аду это вам не против не имеющих пво ребилов воевать
показать весь комментарий
24.02.2022 14:47 Ответить
Пилота нужно поймать, пока не утонул
показать весь комментарий
24.02.2022 14:49 Ответить
и притопить, шоб не всплыл
показать весь комментарий
24.02.2022 14:51 Ответить
І місце позначити, де потім 🦞🦞🦞ловити.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:57 Ответить
з кацапа і раки гівно - смердючі
показать весь комментарий
24.02.2022 16:17 Ответить
пан гурман і пан мае рацію...
показать весь комментарий
24.02.2022 14:58 Ответить
Не нужно. Добивать чтобы даже ге всплыл. Вспомните как наша власть потом етих всех тварей поотпускал обменивая на таксистов. А пилот для Х***ла в сотни раз дороже стоит чем какой то танкист или десантник. Х***ло может хоть сто тыщ бурятов привезти под нашу границу но ниодного он не посадит за штурвал вертолета или самолета
показать весь комментарий
24.02.2022 14:58 Ответить
Кацап у водосховище булькнул?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:51 Ответить
Вот как я говорил в таких случаях оружие у населени помогло бы как раз *утихомирить* навсегда выживших пилота и десантников чтобы не отвлекать с фронта бойцов.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:01 Ответить
То де вже ті санкції? Що їх узгоджувати. Лупи по повній!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 14:48 Ответить
Весь день тільки заяви, заяви, заяви... і все
показать весь комментарий
24.02.2022 14:48 Ответить
россия направила несколько самолетов в Украину. это чтобы проверить наши стингеры.

российским самолетам и танкам мы можем противодействовать. нужно придумать что делать с их ракетами. нужно обратиться к сша, чтобы какое-то пво нам поставила. Израиль же отказался нам продать свой железный купол.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:48 Ответить
Вже звертались... Іудеї відмовили... Можливо, вже тепер, після вторгнення, щось зміниться...
показать весь комментарий
24.02.2022 15:03 Ответить
Чавіть *****...чавіть
показать весь комментарий
24.02.2022 14:49 Ответить
13-00
где Ваши адские санкции ??

гибнут люди !!!
показать весь комментарий
24.02.2022 14:49 Ответить
-150 ярдів у Роісі тільки за півдня сьогодні. Ще - 80 ярдів станом на вчора.

Це ще до санкцій. Це більше, ніж вони отримали за весь час окупації Криму.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:54 Ответить
Проблема , что ***** насрать на все . Дворцов себе настроил и живет как царь - и плюет на всех ( и своих и чужих)
показать весь комментарий
24.02.2022 14:57 Ответить
От свої можуть і прибити.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:59 Ответить
Давно пора , и луку за компашку
показать весь комментарий
24.02.2022 15:00 Ответить
Зараз великий бізнес в млсковії рахує збитки. І коли вони підрахують що довгостроково це е вигідно, вони самі його в його ж кабінеті прибють.
Зараз треба триматися, більше зброї та санкцій, і москалі самі звалять.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:08 Ответить
Не прибють потому что месяца 2 назад эта гнида поменяла всю охрану. У 80% крупных олигархов деньги ворованные они могут себе на черный день что то оставить а остальное как придется.
показать весь комментарий
24.02.2022 18:50 Ответить
Підтримую, економіці московії прийшов кірдик.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:58 Ответить
Эти минус ярды воображаемые, условные бабки на бирже. Нужны реальные санкции, отключение Свифта, жду, ожидаю!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 15:04 Ответить
Це реальні кошти, які ще позавчора складали вартість Роісі.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:32 Ответить
к сожалению мы не можем столько ждать, пока санкции их остановят. оружие нужно еще вчера, чтобы разнести в хлам кацапскую орду уже сегодня.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:51 Ответить
Це дійсно злочинна авантюра, проти свого та нашого народів, але йому на людей насрати, воно просто вбиває.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:52 Ответить
А де ООН, ОБСЄ і т.д.? Мені здається ці шарашкіні контори пора розганяти!
показать весь комментарий
24.02.2022 14:52 Ответить
ООН выражает глубокую озабоченность, а ОБСЕ ну ооочень глубокую озабоченность
показать весь комментарий
24.02.2022 15:06 Ответить
А КАК НА ШЬЕТ РАНЕСТИ ВСЕ ДОРОГИ НА ГРАИНЦЕ С мордором и беларусью?!
показать весь комментарий
24.02.2022 14:54 Ответить
Так де ж ваші санкції??? Може вже пора діяти, а не тільки базікати?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:55 Ответить
Наївний дурник.
Та кацапи давно вже готові до всіх тих "болючих" санкцій.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:55 Ответить
Расеб останови только сила, а не санкции....
показать весь комментарий
24.02.2022 14:56 Ответить
tak uzhe ostonovili, net ruskim blickriga, obosralis a vedj v peredi jescho i nochj i potom snovo denj.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:03 Ответить
в Україні АЕС.це небезпечно .тільки НАТО може зупинити путіна.Столтенберг,приймай негайно рішення.на кону ядерна війна.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:56 Ответить
Боже бережи Королеву! Завдяки вам наші хлопці зараз палять кацапів як сірники!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 14:57 Ответить
Ага вже зупинили.... Краще зброєю допоможіть
показать весь комментарий
24.02.2022 14:58 Ответить
Йде спільна пресуха керівників НАТО та Євросоюзу
показать весь комментарий
24.02.2022 14:58 Ответить
Так уводьте вже санкції ті "пекельні"....лише разом світ зупинить божевільного маніяка, який готовий вбивати дітей, жінок в 22 столітті😡
показать весь комментарий
24.02.2022 15:00 Ответить
Борис!Не тупи!Давай зброї!А ми дамо п№ди!
показать весь комментарий
24.02.2022 15:01 Ответить
Borjka, davai mochitj rasseisku mrazinu, mi gotovi, i ne vazhno skoljko eto stoit.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:02 Ответить
Та вырубайте уже свифт.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:02 Ответить
Сфифт ******* отключайте **********
показать весь комментарий
24.02.2022 15:03 Ответить
вместо санкций оружие УКРАИНЕ прислали бы лучше!а то за 8 лет не сильно то они подействовали на рашку.как была в дерьме так и осталась.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:03 Ответить
Джонсон вводи уже
показать весь комментарий
24.02.2022 15:03 Ответить
Санкции сранкции.
Уже 11 часов война идет а вы только сели жопами и не можете решиться. Вводите уже.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:04 Ответить
інтелехенція на мордорі вже прикидає коли будуть введені продовольчі картки, а ті хто планував рейси за кордон, б'ються в істериці, що їх скасовують
показать весь комментарий
24.02.2022 15:04 Ответить
Введіть найжорсткіші санкціі що б імперія зла і розвалилась ,а ще санкціі на його маріонетку так званого міні фюрера бацку.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:06 Ответить
Хватит трындеть! О
показать весь комментарий
24.02.2022 15:07 Ответить
Оооо - нееее, чувак...
Это должно закончиться не "неудачей", а трансляцией того, как плешивого х@йло-3/14дора дикие свиньи живьём рвут на части, чавкают и высырают в хлюпающую жижу на полу клетки...
Под "Парад-Але"...
****..
показать весь комментарий
24.02.2022 15:07 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 15:11 Ответить
Украинцы - боги войны. Шок от вероломной атаки быстро прошел. Входим в режим "киборг" и начинаем клепать вату десятками.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:11 Ответить
Щоб зупинити Путіна, треба бути на крок попереду, поки Захід розкачується і висловлює занепокоєння, він робить, що хоче. Санкції мають бути такими, щоб він відчув їх ОДРАЗУ, інакше не спрацює. Він живе сьогоднішнім днем і йому нема чого втрачати. А до слабких санкцій вони вже пристосувались.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:12 Ответить
Побольше стингеров и джавелинов!!! ВСУ не голыми руками должны валить паРашистов. Х.уйло отсосет по полной!!!!!!!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 15:17 Ответить
Где,один пи***еж бесконечный ниочем?
показать весь комментарий
24.02.2022 15:47 Ответить
Где вся эта ********* которая грозилась санкции вводить? Сучье опять озабочивается
показать весь комментарий
24.02.2022 19:01 Ответить
 
 