Масштабные санкции остановят экономику РФ. "Варварская авантюра" Путина закончиться неудачей, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самые худшие опасения оправдались, и все предупреждения о российском вторжении оказались трагически точными.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в специальном обращении к нации, пишет ВВС.
По его словам, президент России Владимир Путин развязал войну в Европе и напал на дружественную страну без какой-либо провокации или убедительного повода.
"Бомбы сыплются на ни в чем не повинное население. Огромное вторжение идет по суше, воздуху и морю. Это не какая-то далекая страна, которую мы мало знаем", — сказал Джонсон.
Обращаясь к украинцам, Джонсон сказал: "Мы с вами, мы молимся о вас и ваших семьях".
Он сказал, что знает, что пламя свободы "вновь ярко вспыхнет" в Украине. "Я не верю, что российский диктатор подчинит себе национальное чувство украинцев".
По ее словам, Украина, вторая по величине страна в Европе, на протяжении десятилетий наслаждалась свободой и демократией: "Мы не можем допустить, чтобы эта свобода была уничтожена. Мы не можем и не будем отводить взгляд".
Джонсон напомнил, что Великобритания была одной из первых стран Европы, приславшей оборонное вооружение Украине.
Другие союзники последовали его примеру, и Великобритания сделает более в ближайшие дни, говорит он, не вдаваясь в подробности.
"Сегодня вместе с нашими союзниками мы согласуем масштабный пакет экономических санкций, призванных остановить российскую экономику", – говорит Джонсон.
По его словам, Европа также должна коллективно отказаться от зависимости от нефти и газа, которые дали Путину контроль над Европой.
Джонсон назвал российскую атаку "отвратительной и варварской авантюрой Путина", которая "должна закончиться неудачей".
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асфальт зеленохворим будемо запіхувати ві всі щілини після кацапні.
а до тих? - зброя і тільки зброя.
ПТРК NLAW працюють відмінно тчк
шлітє бочками тчк
ваші українці-бандерівці
МНОГО АСХВАЛЬТА !
который кому-то после агрессии зальют в горлянку
российским самолетам и танкам мы можем противодействовать. нужно придумать что делать с их ракетами. нужно обратиться к сша, чтобы какое-то пво нам поставила. Израиль же отказался нам продать свой железный купол.
где Ваши адские санкции ??
гибнут люди !!!
Це ще до санкцій. Це більше, ніж вони отримали за весь час окупації Криму.
Зараз треба триматися, більше зброї та санкцій, і москалі самі звалять.
Та кацапи давно вже готові до всіх тих "болючих" санкцій.
Уже 11 часов война идет а вы только сели жопами и не можете решиться. Вводите уже.
Это должно закончиться не "неудачей", а трансляцией того, как плешивого х@йло-3/14дора дикие свиньи живьём рвут на части, чавкают и высырают в хлюпающую жижу на полу клетки...
Под "Парад-Але"...
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