Речь Путина об объявлении войны была записана еще 21 февраля, - росСМИ
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Речь президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Донбассе была записана еще 21 февраля.
Об этом сообщает Новая газета, передает Цензор.НЕТ.
"Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства", - говорится в сообщении.
Conflict Intelligence Team обращает внимание, что одежда Путина совпадает с его одеждой на заседании СБ РФ 21 февраля и на видео о "признании ЛДНР";
"В середине третьего ночи (МСК) 24 февраля ростовскими диспетчерами было опубликовано извещение NОТАМ, закрывающее полеты вдоль границы с Украиной, и его начало было датировано 22 февраля (16:13 МСК)
Это позволяет предположить, что масштабное вторжение в Украину планировалось на 22 февраля, однако было отложено по неизвестным нам причинам", – отметили в CIT.
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***** наверно даже от них скрывал
Но для него это "рай", так что пусть уже собирается.
Надіюся що світ схаменеться і розверне операцію "Принуждение к миру" проти Росії "не відкладаючи в довгий ящик"
ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
А американці попереджали, Байден недарма аж двіччі брифінгував з цього приводу, значить, їхня розвідка нормально працює...
Слава ЗСУ!