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Речь Путина об объявлении войны была записана еще 21 февраля, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Речь Путина об объявлении войны была записана еще 21 февраля, - росСМИ

Речь президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Донбассе была записана еще 21 февраля.

Об этом сообщает Новая газета, передает Цензор.НЕТ.

"Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства", - говорится в сообщении.

Conflict Intelligence Team обращает внимание, что одежда Путина совпадает с его одеждой на заседании СБ РФ 21 февраля и на видео о "признании ЛДНР";

"В середине третьего ночи (МСК) 24 февраля ростовскими диспетчерами было опубликовано извещение NОТАМ, закрывающее полеты вдоль границы с Украиной, и его начало было датировано 22 февраля (16:13 МСК)

Это позволяет предположить, что масштабное вторжение в Украину планировалось на 22 февраля, однако было отложено по неизвестным нам причинам", – отметили в CIT.

Также читайте: Мы вводим военное положение на всей территории Украины, - Зеленский

Речь Путина об объявлении войны была записана еще 21 февраля, - росСМИ 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 09:28
+13
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 09:31
+12
ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ГААГИ-ПІДІЙДЕ...
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24.02.2022 09:26
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Правила форума Совет форумчан
Да, теперь понятна их реакция.
***** наверно даже от них скрывал
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24.02.2022 10:17 Ответить
ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ГААГИ-ПІДІЙДЕ...
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24.02.2022 09:26 Ответить
Уже не важно, 22 или 24.02. }{уйлу теперь одна дорога- в ад.
Но для него это "рай", так что пусть уже собирается.
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24.02.2022 09:26 Ответить
Моїй дружині СМС скинули - в Сеньківку (там де стик трьох кордонів) входять чеченці Також пробують влізти до Новгород-Сіверського району
Надіюся що світ схаменеться і розверне операцію "Принуждение к миру" проти Росії "не відкладаючи в довгий ящик"
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24.02.2022 09:55 Ответить
Кто б сомневался. Крыса бункерная щас сидит под землёй и нервно подрагивает.
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24.02.2022 09:27 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 09:28 Ответить
***** пішло ва-банк, бо вікно можливостей скоро закриється.
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24.02.2022 09:29 Ответить
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 09:31 Ответить
Здохни паскуда разом з своім "русским мир"
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24.02.2022 09:34 Ответить
"дозволяє припустити, що масштабне вторгнення в Україну планувалося на 22 лютого, однак було відкладено з невідомих причин"(с)

А американці попереджали, Байден недарма аж двіччі брифінгував з цього приводу, значить, їхня розвідка нормально працює...
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24.02.2022 09:39 Ответить
Чтоб ты сдох **** !!!!!!!!!!!!
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24.02.2022 09:41 Ответить
створення антигитлеровської коаліції розпочато
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24.02.2022 09:46 Ответить
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
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24.02.2022 09:48 Ответить
Відклали, тому що 23.02 у них було "православне" свято, і сьогодні бухі пішли у наступ.
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24.02.2022 09:52 Ответить
Цю промову колись викарбують на його могилі
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24.02.2022 10:41 Ответить
 
 