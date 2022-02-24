Речь Путина об объявлении войны была записана еще 21 февраля, - росСМИ

Речь президента РФ Владимира Путина о начале военной операции на Донбассе была записана еще 21 февраля.

Об этом сообщает Новая газета, передает Цензор.НЕТ.

"Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства", - говорится в сообщении.

Conflict Intelligence Team обращает внимание, что одежда Путина совпадает с его одеждой на заседании СБ РФ 21 февраля и на видео о "признании ЛДНР";

"В середине третьего ночи (МСК) 24 февраля ростовскими диспетчерами было опубликовано извещение NОТАМ, закрывающее полеты вдоль границы с Украиной, и его начало было датировано 22 февраля (16:13 МСК)

Это позволяет предположить, что масштабное вторжение в Украину планировалось на 22 февраля, однако было отложено по неизвестным нам причинам", – отметили в CIT.

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