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Промову Путіна про оголошення війни було записано ще 21 лютого, - росЗМІ

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Промову Путіна про оголошення війни було записано ще 21 лютого, - росЗМІ

Промову президента РФ Володимира Путіна про початок військової операції на Донбасі було записано ще 21 лютого.

Про це повідомляє Новая газета, інформує Цензор.НЕТ.

"Промова Путіна про оголошення війни була записана ще ввечері 21 лютого, у понеділок. Переконатися в цьому можна, завантаживши відео із сайту Кремля та перевіривши його властивості", - йдеться в повідомленні.

Conflict Intelligence Team звертає увагу, що одяг Путіна збігається з його одягом на засіданні РБ РФ 21 лютого та на відео про "визнання "ЛДНР";

"У середині третьої ночі (МСК) 24 лютого ростовськими диспетчерами було опубліковано повідомлення NОТАМ, що закриває польоти вздовж кордону з Україною, і його початок було датовано 22 лютого (16:13 МСК).

Це дозволяє припустити, що масштабне вторгнення в Україну планувалося на 22 лютого, однак було відкладено з невідомих причин", - зазначили в CIT.

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Промову Путіна про оголошення війни було записано ще 21 лютого, - росЗМІ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 09:28
+13
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 09:31
+12
ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ГААГИ-ПІДІЙДЕ...
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24.02.2022 09:26
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Да, теперь понятна их реакция.
***** наверно даже от них скрывал
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24.02.2022 10:17 Відповісти
ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ГААГИ-ПІДІЙДЕ...
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24.02.2022 09:26 Відповісти
Уже не важно, 22 или 24.02. }{уйлу теперь одна дорога- в ад.
Но для него это "рай", так что пусть уже собирается.
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24.02.2022 09:26 Відповісти
Моїй дружині СМС скинули - в Сеньківку (там де стик трьох кордонів) входять чеченці Також пробують влізти до Новгород-Сіверського району
Надіюся що світ схаменеться і розверне операцію "Принуждение к миру" проти Росії "не відкладаючи в довгий ящик"
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24.02.2022 09:55 Відповісти
Кто б сомневался. Крыса бункерная щас сидит под землёй и нервно подрагивает.
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24.02.2022 09:27 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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24.02.2022 09:28 Відповісти
***** пішло ва-банк, бо вікно можливостей скоро закриється.
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24.02.2022 09:29 Відповісти
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 09:31 Відповісти
Здохни паскуда разом з своім "русским мир"
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24.02.2022 09:34 Відповісти
"дозволяє припустити, що масштабне вторгнення в Україну планувалося на 22 лютого, однак було відкладено з невідомих причин"(с)

А американці попереджали, Байден недарма аж двіччі брифінгував з цього приводу, значить, їхня розвідка нормально працює...
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24.02.2022 09:39 Відповісти
Чтоб ты сдох **** !!!!!!!!!!!!
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24.02.2022 09:41 Відповісти
створення антигитлеровської коаліції розпочато
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24.02.2022 09:46 Відповісти
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
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24.02.2022 09:48 Відповісти
Відклали, тому що 23.02 у них було "православне" свято, і сьогодні бухі пішли у наступ.
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24.02.2022 09:52 Відповісти
Цю промову колись викарбують на його могилі
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24.02.2022 10:41 Відповісти
 
 