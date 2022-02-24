Промову Путіна про оголошення війни було записано ще 21 лютого, - росЗМІ
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Промову президента РФ Володимира Путіна про початок військової операції на Донбасі було записано ще 21 лютого.
Про це повідомляє Новая газета, інформує Цензор.НЕТ.
"Промова Путіна про оголошення війни була записана ще ввечері 21 лютого, у понеділок. Переконатися в цьому можна, завантаживши відео із сайту Кремля та перевіривши його властивості", - йдеться в повідомленні.
Conflict Intelligence Team звертає увагу, що одяг Путіна збігається з його одягом на засіданні РБ РФ 21 лютого та на відео про "визнання "ЛДНР";
"У середині третьої ночі (МСК) 24 лютого ростовськими диспетчерами було опубліковано повідомлення NОТАМ, що закриває польоти вздовж кордону з Україною, і його початок було датовано 22 лютого (16:13 МСК).
Це дозволяє припустити, що масштабне вторгнення в Україну планувалося на 22 лютого, однак було відкладено з невідомих причин", - зазначили в CIT.
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***** наверно даже от них скрывал
Но для него это "рай", так что пусть уже собирается.
Надіюся що світ схаменеться і розверне операцію "Принуждение к миру" проти Росії "не відкладаючи в довгий ящик"
ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
А американці попереджали, Байден недарма аж двіччі брифінгував з цього приводу, значить, їхня розвідка нормально працює...
Слава ЗСУ!