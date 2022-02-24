Українська армія зупинила атаки ворога. Діє оперативна пауза, - Зеленський. ВIДЕО
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Українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, що ця завіса проходила не по нашій українській території, а вдома у росіян", - заявив Зеленський.
Він повідомив, що українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога.
"Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою. На Донбасі наші ЗСУ діють на відмінно. Харківський напрямок - дуже складний. Сили для захисту міста прцюють, вони надійні, вони - наші хлопці. Найбільш проблемна ситуація на півдні країни. Наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається протиснутись у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована в Житомирській області. Ворожий десант в Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення.
Так, ми, на жаль, маємо втрати, втрати наших героїв. Захоплені у полон російські бійці. Деяким з них наші лікарі надають допомогу - тим, хто здався в полон. Знищено багато російської авіації та багато броньованої техніки", - зазначив Зеленський.
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зеЛох же только и может читать по бАмажке чужой текст - для видосиков.
в этом он мастак..
Как и вата - остается ватной и продолжает вестись на видосики этого клоуна.
Лично я только рад за героизм наших чиновников,если бы ещё 8лет назад нормально старт держали вообще Агонь был бы
Проте вже о 15:33 українські військові повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС, повідомила комунікаційниця Страткому ЗСУ.
в этом он мастак..
Как и вата - остается ватной и продолжает вестись на видосики этого клоуна.
Вы пришли на нашу землю" Женщина и российский оккупант. Геническ, Херсонской области.
https://twitter.com/buch10_04/status/1496863161261166592
а так зайшли і ходять вільно і що ти з ними зробиш?
Нічого, назад будуть швидше тікати.
Під Черніговом здався полк орків
те же пассаж.перевозки из любого города - в Крым табунами десятками тысяч каждый день.. к "мышебратьям"
Ты верешал, недоумок, что если ты бы был при власти, то выгрыз бы Крым зубами. Вперёд, выгрызай часть херсонской обл назад. Для кого ты дороги строил? Подмажхивал расии?
Ты для меня ничтожество и надеюсь будешь отвечать по полной.
Как вам зедебилы? Мир и спокойствие?
Вы верещали, что Порошенко нужна война, так как он на ней разбогател в 82 раза.
Сейчас тоже Порошенко?
Поменяли достойного человека на говно.
Таня Черновол об на всех каналах кричала месяц, но ее обзывали дурой, идиоткой и пр гадостями.
И кто теперь уроды?