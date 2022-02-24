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Українська армія зупинила атаки ворога. Діє оперативна пауза, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, що ця завіса проходила не по нашій українській території, а вдома у росіян", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога.

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"Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою. На Донбасі наші ЗСУ діють на відмінно. Харківський напрямок - дуже складний. Сили для захисту міста прцюють, вони надійні, вони - наші хлопці. Найбільш проблемна ситуація на півдні країни. Наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається протиснутись у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована в Житомирській області. Ворожий десант в Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення.

Так, ми, на жаль, маємо втрати, втрати наших героїв. Захоплені у полон російські бійці. Деяким з них наші лікарі надають допомогу - тим, хто здався в полон. Знищено багато російської авіації та багато броньованої техніки", - зазначив Зеленський.
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Топ коментарі
+47
Перемога буде за нами! Слава Україні!
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24.02.2022 17:49
+26
Реально стал уважать Зеленского - в такое время он не убежал из страны и сделал все возможное чтобы совместно силовыми структурами и ВСУ остановить агрессора.
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24.02.2022 17:51
+20
Спалился кацап. У нас его называют X y й л o
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24.02.2022 17:58
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Перемога буде за нами! Слава Україні!
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24.02.2022 17:49 Відповісти
Реально стал уважать Зеленского - в такое время он не убежал из страны и сделал все возможное чтобы совместно силовыми структурами и ВСУ остановить агрессора.
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24.02.2022 17:51 Відповісти
В кожній темі одне і теж саме пишете, як мінімм ********* на думку що .....
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24.02.2022 17:54 Відповісти
Якщо ми переможемо, я йому всю передвиборну брехню пробачу.
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24.02.2022 17:54 Відповісти
воюет не зеЛох, а ЗСУ..

зеЛох же только и может читать по бАмажке чужой текст - для видосиков.
в этом он мастак..
Как и вата - остается ватной и продолжает вестись на видосики этого клоуна.
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24.02.2022 18:01 Відповісти
Це дуже важливо якраз. Весь світ дивиться на його реакцію і дії.
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24.02.2022 18:30 Відповісти
Языком болтает как всегда. Он не потерял надежды капитуляцию подписать. Его уже путин на рандеву приглашает.
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24.02.2022 17:57 Відповісти
Спалился кацап. У нас его называют X y й л o
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24.02.2022 17:58 Відповісти
это безосновательный звездеж
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24.02.2022 18:00 Відповісти
А как президент и главнокомандующий может убежать из страны? Его можно не любить. над ним можно было смеяться, но сейчас он Президент. Потом, после войны можно снова делиться на зелеботов и прохоботов. Но не сейчас.
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24.02.2022 18:09 Відповісти
А как Янукович убежал из страны?
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24.02.2022 18:17 Відповісти
Януковича свергли сами украинцы. А вот этого пацанчика русские *** свергнут.
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24.02.2022 18:31 Відповісти
Потому он и не президент и главнокомандующий, а овощ.
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24.02.2022 18:41 Відповісти
януковича сцаной тряпкой гнали
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24.02.2022 18:47 Відповісти
Та да . Надо просто дождаться пока кацапам страну выложит на тарелочке . После войны Украины может уже и не быть .
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24.02.2022 18:32 Відповісти
Ну да, он настроил дорог за деньги, которые должны быть пойти на пво, ракеты... Конечно он классный парень для кацапско-фашистских оккупантов
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24.02.2022 18:11 Відповісти
Чому Зеленський не каже про захоплення Генічеська і Нової Каховки
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24.02.2022 18:15 Відповісти
Детоксикация такой тонкий процесс ...
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24.02.2022 19:16 Відповісти
Ты меня извини,ну лично мне некуда бежать.а ему с кучей денег, думаю тоже.но кто знает...
Лично я только рад за героизм наших чиновников,если бы ещё 8лет назад нормально старт держали вообще Агонь был бы
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24.02.2022 18:32 Відповісти
Не торопись. Новую Каховку захватили, а это основная цель, вода в Крым. Вот Путлер и предложил сразу после окупации Каховки типа готов к переговорам. Если я не ошибаюсь, а я уверен после вагнергейта и заявы в Мюнхене о восстановлении ядерного статуса, что охладило Байдена, Зеленский пойдёт на встречу. Сделает заяву, что мол для прекращения кровопролития и обмена пленными, он готов даже на колени стать и всё подпишет мир на условиях Путлера. Что основное направление наступления будет на Каховку знали и предупреждали все, но именно там почему-то оказалась дыра в обороне. Тебя не терзают смутные сомнения на тему за какую команду играет Зеля ?
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24.02.2022 18:44 Відповісти
В районе Херсона тоже? Новая Каховка освобождена от козломордых?
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24.02.2022 17:51 Відповісти
"На територію Каховської ГЕС о 11:28 зайшли невідомо озброєнні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків", - йдеться у повідомленні.

Проте вже о 15:33 українські військові повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС, повідомила комунікаційниця Страткому ЗСУ.
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24.02.2022 17:53 Відповісти
Не знал этой информации, спасибо
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24.02.2022 17:54 Відповісти
Тримаємся, не панікуєм, перевіряєм інфу.
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24.02.2022 17:55 Відповісти
буков - посмотри видео танки фашистов стоят перед мостом на Херсон - идёт бой. Каховка это примерно 70 км от Херсона в сторону крыма.
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24.02.2022 18:09 Відповісти
Где остановила?! Геническ с Каховкой захвачены, пишут что двинулись на север в сторону Великой Олександровки.
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24.02.2022 17:53 Відповісти
Что насчет Каховки и Сум?
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24.02.2022 17:53 Відповісти
всё-таки яйца у него есть
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24.02.2022 17:53 Відповісти
Языком молоть, не под пулями ходить. У него было время хотя бы прикрыть северную границу и подготовить тероборону. А он дороги строил. Еще бы красную дорожку постелил.
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24.02.2022 18:00 Відповісти
зеЛох только и может читать по бАмажке чужой текст - для видосиков.
в этом он мастак..
Как и вата - остается ватной и продолжает вестись на видосики этого клоуна.
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24.02.2022 18:02 Відповісти
А что предлагается, он должен взять НЛав и пойти шарашить рашн тэнкс?А твой Порошенко сделал бы это?Всяк должен делать своё дело, и смешно ожидать чего-то иного. Скорпи, не петросянь, плиии-ииизд.
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24.02.2022 18:36 Відповісти
Чому ще досі нема артудару по базам орди в Криму?
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24.02.2022 17:56 Відповісти
Ми частину Херсонщини не контролюємо.
Вы пришли на нашу землю" Женщина и российский оккупант. Геническ, Херсонской области.
https://twitter.com/buch10_04/status/1496863161261166592
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24.02.2022 17:57 Відповісти
а дали б людям зброю дивишься і пару от тих кацапів вже б примружили
а так зайшли і ходять вільно і що ти з ними зробиш?
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Клька днів назад казав - треба замінувати всі дороги з Криму! Це ж очевидно! Тепер пруть на швидкості як по автодрому! В Україні відсутні міни?
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24.02.2022 17:59 Відповісти
Вот это и странно, по меньшей мере.
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24.02.2022 18:10 Відповісти
Не треба роздавати совєти. Рашисти використовують засоби розміновування. Там, де їм тимчасово вдалось це зробити.
Нічого, назад будуть швидше тікати.
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24.02.2022 18:47 Відповісти
А там, що були міні, перериті дороги, якісь інженерні споруди? Звичайний прикордонний перехід - заїжджай на будь-якій швидкості!
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24.02.2022 19:31 Відповісти
с учебником сидит и новые фразы учит ?
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24.02.2022 17:59 Відповісти
Запеклі бої під Херсоном? Як за "запеклих боїв", окупанти за день могли пройти майже 130 км?
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24.02.2022 18:00 Відповісти
нельзя отбиться везде. три дня . и будет ВЫСАДКА десанта.
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24.02.2022 18:02 Відповісти
удержать Киев. вот первоочередная задача
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24.02.2022 18:03 Відповісти
Інфа та.
Під Черніговом здався полк орків
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24.02.2022 18:03 Відповісти
Откуда инфа.Можно источник
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24.02.2022 18:06 Відповісти
да чё там...сам путин сдался
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24.02.2022 18:39 Відповісти
Блин.. сколько я говорил.. 8 лет. ..перекопайте перешеек и косу пустите туда воды Сиваша и устройте с нашей стороны минные поля.. Нет устроили турпоток в Крым... и поездки " по делам"... ( понятно херсонщина это степь да степь кругом.. вышли из Крыма и свободный тактический простор... ( доигрались в поддавки с Рашей и человеколюбие с монстром) Теперь только нельзя соглашаться на Минск 3,4,5.. По сути это будет уничтожение государственности.. Нужно как в свое Александр 1 сказал при вторжении Наполеона.." Я буду отступать если понадобится до Камчатки, но мира не подпишу" ( пускай это пример из Раши но считаю без такого подхода ни как нельзя)
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24.02.2022 18:06 Відповісти
а прикинь сколько ватного воя было.. "мешают нам в крым ездить"..
те же пассаж.перевозки из любого города - в Крым табунами десятками тысяч каждый день.. к "мышебратьям"
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24.02.2022 18:23 Відповісти
Завіса, свіфт, то все фігня. Нам треба звільнити Новоазовськ, і це буде реальна перемога.
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24.02.2022 18:08 Відповісти
Где "Нептун"?Почему до сих пор стоит Крымский мост?
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24.02.2022 18:09 Відповісти
спроси лучше где Ермак и Арахамия.
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24.02.2022 18:13 Відповісти
кремль прийняв остаточне рішення про початок війни якраз після останнього Нормандського формату, на якому Єрмак послав нахер кремлядів і відмовився приймати ордло в склад України на умовах кремлядів
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24.02.2022 18:25 Відповісти
Это тебе Ермак рассказал или агент ФСБ Тимофеев?
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24.02.2022 18:37 Відповісти
Враг перегруппируется и продолжит наступление. Это называется "оперативная пауза" ? Паника не паника, но вражеские вертушки кружат чуть ли не над Киевом. Кто ответит за трехлетнюю деморализацию армии, неготовность страны и ПВО к ракетным ударам? Кто понесет ответственность за провал обороны на южной границе?
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24.02.2022 18:12 Відповісти
А вы заметили, что любовник зеленского - рашист дерьмак куда-то исчез
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24.02.2022 18:12 Відповісти
МИТИНГ В МОСКВЕ "НЕТ ВОЙНЕ" - https://youtu.be/z-NnG3gHd7A
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24.02.2022 18:14 Відповісти
почему в росии есть еще интернет свифт? Вова подсуетись! ***
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24.02.2022 18:14 Відповісти
Ты тварь сдал северо-крымский канал и каховскую ГЭС . Почему юг не защищён?
Ты верешал, недоумок, что если ты бы был при власти, то выгрыз бы Крым зубами. Вперёд, выгрызай часть херсонской обл назад. Для кого ты дороги строил? Подмажхивал расии?
Ты для меня ничтожество и надеюсь будешь отвечать по полной.
Как вам зедебилы? Мир и спокойствие?
Вы верещали, что Порошенко нужна война, так как он на ней разбогател в 82 раза.
Сейчас тоже Порошенко?
Поменяли достойного человека на говно.
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24.02.2022 18:15 Відповісти
Что с югом Херсонской области?
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24.02.2022 18:17 Відповісти
Нет смысла растягивать фронт. ВСУ успешно ведут бои на подступах к Херсону.
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24.02.2022 18:51 Відповісти
Оперативна пауза використовується для перегрупування і наступних бойових дій.
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24.02.2022 18:19 Відповісти
шкода що нічого не сказав про паніку, що розповсюджується західними ЗМІ та Пентагоном з приводу вторгнення Московії, і про інвесторів
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24.02.2022 18:20 Відповісти
Брехня. Ніякої паніки немає. Є гнів, повне єднання і допомога Україні, яке все збільшується.
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24.02.2022 18:52 Відповісти
це я про те, що він говорив перед війною
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24.02.2022 18:55 Відповісти
Сорок пять миллионов граждан Украины должны дать один миллион солдат. Каждый должен защищать свою страну. Смерть российским оккупантам!

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24.02.2022 19:08 Відповісти
Зеля, ты сдал юг. Почему не подготовили позиции? где наша ответка?
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24.02.2022 19:15 Відповісти
Ботва подоляцкая вылезла. Что, суки, правда глаза колет, что спасите?
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24.02.2022 19:24 Відповісти
Ещё вопрос как дали возможность захватить ЧАЭС?
Таня Черновол об на всех каналах кричала месяц, но ее обзывали дурой, идиоткой и пр гадостями.
И кто теперь уроды?
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24.02.2022 19:35 Відповісти
захвате
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24.02.2022 19:36 Відповісти
Гитлер тоже начал за здравие, а кончил за упокой. Сейчас Зеленский, как библейский Давид должен свернуть голову Голиафу! Только для этого нужна помощь НАТО!
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24.02.2022 19:25 Відповісти
Какая в жопу пауза?Отдали ЧАЭС,отдали Гостомель!!!Отдыхаем?Подоляк прям взахлеб.
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24.02.2022 19:59 Відповісти
 
 