Украинская армия остановила атаки противника. Действует оперативная пауза, – Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага. На языке конфликта это можно назвать оперативной паузой.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Что мы слышим сегодня? Это не просто взрывы ракет, бои и гул авиации. Это звук нового опускаемого железного занавеса, который закрывает Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача, что этот занавес проходил не по нашей украинской территории, а дома у россиян", – заявил Зеленский.
Он сообщил, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага.
"Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой. На донбассе наши ВСУ действуют отлично. Харьковское направление - очень сложное. Силы для защиты города работают, они надежные, они - наши ребята. Наиболее проблемная ситуация на юге страны. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма", - отметил Зеленский.
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зеЛох же только и может читать по бАмажке чужой текст - для видосиков.
в этом он мастак..
Как и вата - остается ватной и продолжает вестись на видосики этого клоуна.
Лично я только рад за героизм наших чиновников,если бы ещё 8лет назад нормально старт держали вообще Агонь был бы
Проте вже о 15:33 українські військові повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС, повідомила комунікаційниця Страткому ЗСУ.
в этом он мастак..
Как и вата - остается ватной и продолжает вестись на видосики этого клоуна.
Вы пришли на нашу землю" Женщина и российский оккупант. Геническ, Херсонской области.
https://twitter.com/buch10_04/status/1496863161261166592
а так зайшли і ходять вільно і що ти з ними зробиш?
Нічого, назад будуть швидше тікати.
Під Черніговом здався полк орків
те же пассаж.перевозки из любого города - в Крым табунами десятками тысяч каждый день.. к "мышебратьям"
Ты верешал, недоумок, что если ты бы был при власти, то выгрыз бы Крым зубами. Вперёд, выгрызай часть херсонской обл назад. Для кого ты дороги строил? Подмажхивал расии?
Ты для меня ничтожество и надеюсь будешь отвечать по полной.
Как вам зедебилы? Мир и спокойствие?
Вы верещали, что Порошенко нужна война, так как он на ней разбогател в 82 раза.
Сейчас тоже Порошенко?
Поменяли достойного человека на говно.
Таня Черновол об на всех каналах кричала месяц, но ее обзывали дурой, идиоткой и пр гадостями.
И кто теперь уроды?