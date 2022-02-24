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Украинская армия остановила атаки противника. Действует оперативная пауза, – Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага. На языке конфликта это можно назвать оперативной паузой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Что мы слышим сегодня? Это не просто взрывы ракет, бои и гул авиации. Это звук нового опускаемого железного занавеса, который закрывает Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача, что этот занавес проходил не по нашей украинской территории, а дома у россиян", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб приостановили атаки врага.

"Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой. На донбассе наши ВСУ действуют отлично. Харьковское направление - очень сложное. Силы для защиты города работают, они надежные, они - наши ребята. Наиболее проблемная ситуация на юге страны. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма", - отметил Зеленский.

Читайте также: Войска РФ захватили часть территории Херсонской области. От действий РФ погибли 2 ребенка, - ОГА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+47
Перемога буде за нами! Слава Україні!
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24.02.2022 17:49
+26
Реально стал уважать Зеленского - в такое время он не убежал из страны и сделал все возможное чтобы совместно силовыми структурами и ВСУ остановить агрессора.
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24.02.2022 17:51
+20
Спалился кацап. У нас его называют X y й л o
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24.02.2022 17:58
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Перемога буде за нами! Слава Україні!
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24.02.2022 17:49 Ответить
Реально стал уважать Зеленского - в такое время он не убежал из страны и сделал все возможное чтобы совместно силовыми структурами и ВСУ остановить агрессора.
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24.02.2022 17:51 Ответить
В кожній темі одне і теж саме пишете, як мінімм ********* на думку що .....
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24.02.2022 17:54 Ответить
Якщо ми переможемо, я йому всю передвиборну брехню пробачу.
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24.02.2022 17:54 Ответить
воюет не зеЛох, а ЗСУ..

зеЛох же только и может читать по бАмажке чужой текст - для видосиков.
в этом он мастак..
Как и вата - остается ватной и продолжает вестись на видосики этого клоуна.
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24.02.2022 18:01 Ответить
Це дуже важливо якраз. Весь світ дивиться на його реакцію і дії.
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24.02.2022 18:30 Ответить
Языком болтает как всегда. Он не потерял надежды капитуляцию подписать. Его уже путин на рандеву приглашает.
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24.02.2022 17:57 Ответить
Спалился кацап. У нас его называют X y й л o
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24.02.2022 17:58 Ответить
это безосновательный звездеж
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24.02.2022 18:00 Ответить
А как президент и главнокомандующий может убежать из страны? Его можно не любить. над ним можно было смеяться, но сейчас он Президент. Потом, после войны можно снова делиться на зелеботов и прохоботов. Но не сейчас.
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24.02.2022 18:09 Ответить
А как Янукович убежал из страны?
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24.02.2022 18:17 Ответить
Януковича свергли сами украинцы. А вот этого пацанчика русские *** свергнут.
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24.02.2022 18:31 Ответить
Потому он и не президент и главнокомандующий, а овощ.
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24.02.2022 18:41 Ответить
януковича сцаной тряпкой гнали
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24.02.2022 18:47 Ответить
Та да . Надо просто дождаться пока кацапам страну выложит на тарелочке . После войны Украины может уже и не быть .
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24.02.2022 18:32 Ответить
Ну да, он настроил дорог за деньги, которые должны быть пойти на пво, ракеты... Конечно он классный парень для кацапско-фашистских оккупантов
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24.02.2022 18:11 Ответить
Чому Зеленський не каже про захоплення Генічеська і Нової Каховки
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24.02.2022 18:15 Ответить
Детоксикация такой тонкий процесс ...
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24.02.2022 19:16 Ответить
Ты меня извини,ну лично мне некуда бежать.а ему с кучей денег, думаю тоже.но кто знает...
Лично я только рад за героизм наших чиновников,если бы ещё 8лет назад нормально старт держали вообще Агонь был бы
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24.02.2022 18:32 Ответить
Не торопись. Новую Каховку захватили, а это основная цель, вода в Крым. Вот Путлер и предложил сразу после окупации Каховки типа готов к переговорам. Если я не ошибаюсь, а я уверен после вагнергейта и заявы в Мюнхене о восстановлении ядерного статуса, что охладило Байдена, Зеленский пойдёт на встречу. Сделает заяву, что мол для прекращения кровопролития и обмена пленными, он готов даже на колени стать и всё подпишет мир на условиях Путлера. Что основное направление наступления будет на Каховку знали и предупреждали все, но именно там почему-то оказалась дыра в обороне. Тебя не терзают смутные сомнения на тему за какую команду играет Зеля ?
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24.02.2022 18:44 Ответить
В районе Херсона тоже? Новая Каховка освобождена от козломордых?
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24.02.2022 17:51 Ответить
"На територію Каховської ГЕС о 11:28 зайшли невідомо озброєнні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків", - йдеться у повідомленні.

Проте вже о 15:33 українські військові повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС, повідомила комунікаційниця Страткому ЗСУ.
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24.02.2022 17:53 Ответить
Не знал этой информации, спасибо
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24.02.2022 17:54 Ответить
Тримаємся, не панікуєм, перевіряєм інфу.
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24.02.2022 17:55 Ответить
буков - посмотри видео танки фашистов стоят перед мостом на Херсон - идёт бой. Каховка это примерно 70 км от Херсона в сторону крыма.
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24.02.2022 18:09 Ответить
Где остановила?! Геническ с Каховкой захвачены, пишут что двинулись на север в сторону Великой Олександровки.
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24.02.2022 17:53 Ответить
Что насчет Каховки и Сум?
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24.02.2022 17:53 Ответить
всё-таки яйца у него есть
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24.02.2022 17:53 Ответить
Языком молоть, не под пулями ходить. У него было время хотя бы прикрыть северную границу и подготовить тероборону. А он дороги строил. Еще бы красную дорожку постелил.
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24.02.2022 18:00 Ответить
зеЛох только и может читать по бАмажке чужой текст - для видосиков.
в этом он мастак..
Как и вата - остается ватной и продолжает вестись на видосики этого клоуна.
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24.02.2022 18:02 Ответить
А что предлагается, он должен взять НЛав и пойти шарашить рашн тэнкс?А твой Порошенко сделал бы это?Всяк должен делать своё дело, и смешно ожидать чего-то иного. Скорпи, не петросянь, плиии-ииизд.
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24.02.2022 18:36 Ответить
Чому ще досі нема артудару по базам орди в Криму?
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24.02.2022 17:56 Ответить
Ми частину Херсонщини не контролюємо.
Вы пришли на нашу землю" Женщина и российский оккупант. Геническ, Херсонской области.
https://twitter.com/buch10_04/status/1496863161261166592
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24.02.2022 17:57 Ответить
а дали б людям зброю дивишься і пару от тих кацапів вже б примружили
а так зайшли і ходять вільно і що ти з ними зробиш?
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24.02.2022 18:37 Ответить
Клька днів назад казав - треба замінувати всі дороги з Криму! Це ж очевидно! Тепер пруть на швидкості як по автодрому! В Україні відсутні міни?
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24.02.2022 17:59 Ответить
Вот это и странно, по меньшей мере.
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24.02.2022 18:10 Ответить
Не треба роздавати совєти. Рашисти використовують засоби розміновування. Там, де їм тимчасово вдалось це зробити.
Нічого, назад будуть швидше тікати.
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24.02.2022 18:47 Ответить
А там, що були міні, перериті дороги, якісь інженерні споруди? Звичайний прикордонний перехід - заїжджай на будь-якій швидкості!
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24.02.2022 19:31 Ответить
с учебником сидит и новые фразы учит ?
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24.02.2022 17:59 Ответить
Запеклі бої під Херсоном? Як за "запеклих боїв", окупанти за день могли пройти майже 130 км?
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24.02.2022 18:00 Ответить
нельзя отбиться везде. три дня . и будет ВЫСАДКА десанта.
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24.02.2022 18:02 Ответить
удержать Киев. вот первоочередная задача
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24.02.2022 18:03 Ответить
Інфа та.
Під Черніговом здався полк орків
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24.02.2022 18:03 Ответить
Откуда инфа.Можно источник
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24.02.2022 18:06 Ответить
да чё там...сам путин сдался
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24.02.2022 18:39 Ответить
Блин.. сколько я говорил.. 8 лет. ..перекопайте перешеек и косу пустите туда воды Сиваша и устройте с нашей стороны минные поля.. Нет устроили турпоток в Крым... и поездки " по делам"... ( понятно херсонщина это степь да степь кругом.. вышли из Крыма и свободный тактический простор... ( доигрались в поддавки с Рашей и человеколюбие с монстром) Теперь только нельзя соглашаться на Минск 3,4,5.. По сути это будет уничтожение государственности.. Нужно как в свое Александр 1 сказал при вторжении Наполеона.." Я буду отступать если понадобится до Камчатки, но мира не подпишу" ( пускай это пример из Раши но считаю без такого подхода ни как нельзя)
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24.02.2022 18:06 Ответить
а прикинь сколько ватного воя было.. "мешают нам в крым ездить"..
те же пассаж.перевозки из любого города - в Крым табунами десятками тысяч каждый день.. к "мышебратьям"
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24.02.2022 18:23 Ответить
Завіса, свіфт, то все фігня. Нам треба звільнити Новоазовськ, і це буде реальна перемога.
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24.02.2022 18:08 Ответить
Где "Нептун"?Почему до сих пор стоит Крымский мост?
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24.02.2022 18:09 Ответить
спроси лучше где Ермак и Арахамия.
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24.02.2022 18:13 Ответить
кремль прийняв остаточне рішення про початок війни якраз після останнього Нормандського формату, на якому Єрмак послав нахер кремлядів і відмовився приймати ордло в склад України на умовах кремлядів
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24.02.2022 18:25 Ответить
Это тебе Ермак рассказал или агент ФСБ Тимофеев?
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24.02.2022 18:37 Ответить
Враг перегруппируется и продолжит наступление. Это называется "оперативная пауза" ? Паника не паника, но вражеские вертушки кружат чуть ли не над Киевом. Кто ответит за трехлетнюю деморализацию армии, неготовность страны и ПВО к ракетным ударам? Кто понесет ответственность за провал обороны на южной границе?
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24.02.2022 18:12 Ответить
А вы заметили, что любовник зеленского - рашист дерьмак куда-то исчез
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24.02.2022 18:12 Ответить
МИТИНГ В МОСКВЕ "НЕТ ВОЙНЕ" - https://youtu.be/z-NnG3gHd7A
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24.02.2022 18:14 Ответить
почему в росии есть еще интернет свифт? Вова подсуетись! ***
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24.02.2022 18:14 Ответить
Ты тварь сдал северо-крымский канал и каховскую ГЭС . Почему юг не защищён?
Ты верешал, недоумок, что если ты бы был при власти, то выгрыз бы Крым зубами. Вперёд, выгрызай часть херсонской обл назад. Для кого ты дороги строил? Подмажхивал расии?
Ты для меня ничтожество и надеюсь будешь отвечать по полной.
Как вам зедебилы? Мир и спокойствие?
Вы верещали, что Порошенко нужна война, так как он на ней разбогател в 82 раза.
Сейчас тоже Порошенко?
Поменяли достойного человека на говно.
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24.02.2022 18:15 Ответить
Что с югом Херсонской области?
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24.02.2022 18:17 Ответить
Нет смысла растягивать фронт. ВСУ успешно ведут бои на подступах к Херсону.
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24.02.2022 18:51 Ответить
Оперативна пауза використовується для перегрупування і наступних бойових дій.
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24.02.2022 18:19 Ответить
шкода що нічого не сказав про паніку, що розповсюджується західними ЗМІ та Пентагоном з приводу вторгнення Московії, і про інвесторів
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24.02.2022 18:20 Ответить
Брехня. Ніякої паніки немає. Є гнів, повне єднання і допомога Україні, яке все збільшується.
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24.02.2022 18:52 Ответить
це я про те, що він говорив перед війною
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24.02.2022 18:55 Ответить
Сорок пять миллионов граждан Украины должны дать один миллион солдат. Каждый должен защищать свою страну. Смерть российским оккупантам!

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24.02.2022 19:08 Ответить
Зеля, ты сдал юг. Почему не подготовили позиции? где наша ответка?
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24.02.2022 19:15 Ответить
Ботва подоляцкая вылезла. Что, суки, правда глаза колет, что спасите?
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24.02.2022 19:24 Ответить
Ещё вопрос как дали возможность захватить ЧАЭС?
Таня Черновол об на всех каналах кричала месяц, но ее обзывали дурой, идиоткой и пр гадостями.
И кто теперь уроды?
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24.02.2022 19:35 Ответить
захвате
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24.02.2022 19:36 Ответить
Гитлер тоже начал за здравие, а кончил за упокой. Сейчас Зеленский, как библейский Давид должен свернуть голову Голиафу! Только для этого нужна помощь НАТО!
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24.02.2022 19:25 Ответить
Какая в жопу пауза?Отдали ЧАЭС,отдали Гостомель!!!Отдыхаем?Подоляк прям взахлеб.
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24.02.2022 19:59 Ответить
 
 