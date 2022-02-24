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Войска РФ захватили часть территории Херсонской области. От действий РФ погибли 2 ребенка, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ захватили часть территории Херсонской области. От действий РФ погибли 2 ребенка, - ОГА

Российские войска захватили ряд населённых пунктов Херсонской области, среди которых Геническ, Олешки, Каховка и другие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

По данным от РГА в телефонном режиме:

– Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с русскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

- Скадовский район: колонна военной техники стоит в районе Широкое, не двигается. В городе Скадовске войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

- Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Большой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в Бериславе точная информация отсутствует.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В районе Глухова наши войска применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ. 15 танков Т-72, ​​– советник командующего Сухопутными войсками Шевцова. ФОТО

– Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

– Херсонский район: Информация частичная. Олешки под контролем русских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков.

ГСЧС: служба переведена в режим повышенной готовности. Работают посменно. Все районные управления работают в таком же режиме. Держат постоянную связь с медицинской службой. По словам начальника ОКЦ, реагируют на все вызовы. Нехватки сил и средств нет.

Медицинская служба: Информация о вызовах на ЧС 24.02.2022 по состоянию на 15:00 (с нарастанием). Всего вызовов – 23, пострадавших – 33, из них 4 ребенка; военнослужащих – 17. Погибших – 13, из них 2 ребенка, военнослужащие – 9. Херсон.

В течение дня длится периодическое сообщение жителей Херсонщины о введении режима военного положения, порядке укрытия в защитных сооружениях, порядке действий во время различных чрезвычайных ситуаций и боевых действий. Уведомление осуществляется через официальные средства массовой информации. 

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Войска РФ захватили часть территории Херсонской области. От действий РФ погибли 2 ребенка, - ОГА 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
*** твою мать! Как так?! Сколько учений там показывали..
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24.02.2022 17:04
+25
А буквально на той неделе показывали учения в херсонской на границе с Крымом с годами и смерчами , перед этим с точками у .
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24.02.2022 17:02
+20
Чому на півночі і на сході кацапів стримують, знищують техніку і живу силу, а південь, таке враження, що покинули напризволяще? Тут вони рухаються колонами, як на параді!!!
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24.02.2022 17:08
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Стрельба и активные боевые действия отсутствуют
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24.02.2022 17:01 Ответить
Плять..що на кримському напрямку пропустили орків!?
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24.02.2022 17:02 Ответить
Схоже на те...Генічеськ трохи боронили, але через Чонгар кацапи пройшли одразу...
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24.02.2022 17:21 Ответить
Напомнить за кого, ты тут топил, Митенька? И картинки со сРУ таскал. Вот твоя власть так и организовала оборону. Расплата жизнями за дебилизм некоторых.
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24.02.2022 17:26 Ответить
А буквально на той неделе показывали учения в херсонской на границе с Крымом с годами и смерчами , перед этим с точками у .
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24.02.2022 17:02 Ответить
Зеля много напоказывал. А рассказывал как. Но оказалось что асфальтом танки не остановить.
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24.02.2022 17:29 Ответить
Їх хоч встигли відвести чи хоча б знищити, щоб кацапам не дістались?
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25.03.2022 14:01 Ответить
Боляче таке читати, а коментувати "Стрілянина та активні бойові дії відсутні." Джерело: https://censor.net/ua/n3318799
нема що
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24.02.2022 17:02 Ответить
Братаются?
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24.02.2022 17:21 Ответить
Ці підери відхапають канал(
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24.02.2022 17:03 Ответить
Вже
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24.02.2022 17:15 Ответить
в 2014 перешли администрации на сторону врагу, как бы не повторилось, нужно за такое убивать
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24.02.2022 17:03 Ответить
Зелёная сопля таки сдал канал русским и сейчас они "остроят" коридор до днр по земле.
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24.02.2022 17:04 Ответить
*** твою мать! Как так?! Сколько учений там показывали..
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24.02.2022 17:04 Ответить
Миколаїв на черзі.
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24.02.2022 17:05 Ответить
Сдали.А где дерьмак кстати?
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24.02.2022 17:06 Ответить
До ранку відвоюють. Смерть кацапам!
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24.02.2022 17:06 Ответить
потрібно відбивати
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24.02.2022 17:08 Ответить
Чому на півночі і на сході кацапів стримують, знищують техніку і живу силу, а південь, таке враження, що покинули напризволяще? Тут вони рухаються колонами, як на параді!!!
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24.02.2022 17:08 Ответить
Ну таки да , мой город сейчас вообще пустой не считая пограничников с автоматами и одним БТР . Зато в военкомат очередь человек сто минимум , хрен попадешь
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24.02.2022 17:13 Ответить
і не треба думати, що путіну треба дати "зберегти лице" і дати хоть щось наше захопити.

така політика була в 2014. йому дали захопити "лднр". і що від того ми отримали?

тільки получили плацдарм "лднр" для наступного наступу.
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24.02.2022 17:09 Ответить
Ну и где был...ь хвалёные джевелины ? Где войска ? Новую Каховку просто сдали без сопротивления . Где оборонные укрепления ? Где деньги которые выделялись на оборону с налогов и западных партнёров ? Просто в шоке .
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24.02.2022 17:11 Ответить
Просто сдали канал для кацапов
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24.02.2022 17:15 Ответить
В асфальте все. И в зеленых карманах.
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24.02.2022 17:30 Ответить
В асфальт закатаны деньги с сорванного гособоронзаказа.
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24.02.2022 17:31 Ответить
Ермаков,Гог, Арахамий, Татаровых надо просто расстрелять за коллаборационизм

ГДЕ ЗАКОН ?
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24.02.2022 17:12 Ответить
А где Ермака найти?
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24.02.2022 17:22 Ответить
*** це піздець. На сході їх тримають, на півночі остановили, а на півдні **** цілий район захопили. Шо за *****?
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24.02.2022 17:15 Ответить
вот это и была цель и похоже там не сильно и сопротивлялись...
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24.02.2022 17:20 Ответить
Да, почти полный провал на южном направлении.
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24.02.2022 17:20 Ответить
без "почти"...
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24.02.2022 17:22 Ответить
Спокойно, это может быть откровенный фейк! Сайт Генштаба про это не сообщает!
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24.02.2022 17:21 Ответить
Какой фейк , тут своими глазами видишь русские танки в Херсоне
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24.02.2022 17:27 Ответить
это не фейк к сожалению
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24.02.2022 18:00 Ответить
Я видимо чего-то недопонимаю. Там узкий перешеек из Крыма. Неужели нельзя было его перекрыть? Тем более что нападение оттуда давно ожидалось. Что там за бардак?
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24.02.2022 17:21 Ответить
Подозреваю что с той же оперы что и крымнаш. Только это херсоннаш.
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24.02.2022 17:24 Ответить
Никто не знает...через Чонгар прошли вообще без сопротивления...может там такой ракетный удар был, что никто не выжил...
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24.02.2022 17:24 Ответить
Что все?
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24.02.2022 17:25 Ответить
Предательство на самом верху. Вместо укрепления армии, президент Зеленский воровал деньги на строительстве дорог со своими подрядчиками и этнической еврейсой ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентуры Кремля Теперь по этим новым дорогам танки врага спокойно прокатились на юге и захватили Каховскую ГЭС. Это вода в Крым. Эта преступная власть сделала все, чтобы сопротивления украинской армии там не было, получается.
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24.02.2022 17:24 Ответить
Где же войска которые должны защищать? Трындели со всех сторон мы готовы. Вот что значит разворовывать армию. 8 лет прошло и ничего.
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24.02.2022 17:25 Ответить
Хватит путать русские войска с российскими. Россия напала на Русь
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24.02.2022 17:28 Ответить
А кто в Украине опытный военный главнокомандующий? А кто усиленно готовился все 2.5 года к обороне? А кто направлял все возможные и невозможные деньги на армию? А кто непокладая рук продолжал укреплять антигитлеровскую западную коалицию? А кто работал день и ночь без выходных и отпусков по усилению обороноспосбности и развитию экономики? А кто настроил несметное множество Нептунов и прочей военной техники? А кто позаботился о резервах как военных так и для гражданских?

Правильно! НИКТО! И звать его НИКАК! Вот и результат!!!! Дебилы конченные все 73%!!!

Надеюсь, вы получили первыми!!!!!
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24.02.2022 17:29 Ответить
***** ночью в Николаев зайдут говорят , весь день в далеке взрывы слышно
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24.02.2022 17:32 Ответить
Sharp`s
Корреспондент Украина 24 сообщает, что в Сумы вошли российские танки. Они в центре города.
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24.02.2022 17:33 Ответить
Це скидається на умисне підігрування агресору. Хіба було невідомо, що одна із найважливіших цілей Московії, це канал? Було. Але там не БУЛО створенно інженерної оборонної структури, не БУЛО відповідної кількости сил і засобів для відбиття наступу орди.
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24.02.2022 17:34 Ответить
Тарас Чорновіл 🇺🇦
Неофіційна інформація, що ворога вибито з Каховки та Каховської ГЕС, вивішений ними з показухою прапор пішов на сміття. Поки це ще не офіційно. Це важливо, бо на півдні було важко й відбувся глибокий прорив. Ще б добрих новин на півночі.
16:41
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24.02.2022 17:34 Ответить
якоюсь храдою ******* ...там же вузький перешийок з криму а якщо кацапія захопить херсон то марік в оточенні фактично опиниться
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24.02.2022 17:36 Ответить
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 17:52 Ответить
Не понятно....обидно.... стыдно..... Это просто пи...дец!!! Ну как же так????
Наверное классик прав: "каждый народ достоен своего короля" слов нет....
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24.02.2022 17:59 Ответить
Усім , моленим, перемоленим, божним і набожним - ваш бог - сліпий!!!!!!!!!!!!!!
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24.02.2022 18:01 Ответить
 
 